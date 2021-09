IRW-News: ReGen III Corp.: Oiltanking sendet Bereitschaftserklärung an ReGen III: Erfolgreicher Abschluss von Pre-FEED-Studie und Bestätigung des Beginns der FEED-Studie am 18. Oktober 2021

IRW-PRESS: ReGen III Corp.



: Oiltanking sendet Bereitschaftserklärung an ReGen III: Erfolgreicher Abschluss von Pre-FEED-Studie und Bestätigung des Beginns der FEED-Studie am 18. Oktober 2021

Vancouver (British Columbia), den 29. September 2021 - ReGen III Corp. (TSX-V: GIII, OTCQB: ISRJF, FWB: PN4) (ReGen III oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Absichtserklärung mit Oiltanking North America LLC (Oiltanking) vom 5. Juli 2021 eine Bereitschaftserklärung von Oiltanking erhalten hat, die besagt, dass sie mit den Arbeiten im Hinblick auf die Lagerung und Logistik für eine Produktionsanlage bezüglich der Wiederaufbereitung von gebrauchtem Motoröl (die Wiederaufbereitungsanlage) am Oiltanking Galveston County Terminal (OTGAL) in Texas City im US-Bundesstaat Texas fortfahren wollen.

Oiltanking hat die Arbeiten an der Pre-FEED/Front-End-Loading- (FEL-2)-Validierung erfolgreich abgeschlossen und rechnet in der nächsten Woche mit dem endgültigen unabhängigen Bericht seiner Ingenieursfirma Burns & McDonnell. Oiltanking bestätigte, dass es keine Änderungen an den in der Absichtserklärung genannten Gebühren geben wird. Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse hat Oiltanking ReGen III darüber informiert, dass es bereit ist, am 18. Oktober 2021 mit dem Front-End Engineering and Design (FEED) zu beginnen.

Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Oiltanking für FEL-2 umfasste das vorläufige Design und das Layout der Anlagenausrüstung, um eine Kostenschätzung und einen Zeitplan zu entwickeln sowie um wichtige Entscheidungen zu treffen, die das endgültige Design der Lagertanks, der Be- und Entladepipelines, der Bahn- und Schiffsbe- und -entladeanlagen sowie anderer Logistikaktiva (zusammen die OT-Logistikaktiva) beeinflussen werden. Oiltanking wird die OT-Logistikaktiva konzipieren, errichten, betreiben und warten, um die Wiederaufbereitungsanlage zu unterstützen.

Abgesehen von den Fortschritten bei der Technik der OT-Logistikaktiva arbeiten ReGen III und Oiltanking weiterhin an der raschen Fertigstellung und Unterzeichnung des langfristigen Landpacht- und OTGAL-Standortdienstleistungsvertrages.

Dan Withers, Director, Business Development von Oiltanking, sagte: Wir sind stolz auf die Fortschritte, die die Teams von ReGen III und Oiltanking bei der Entwicklung dieses Infrastrukturprojekts verzeichnet haben, das den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnet. Als einer der größten unabhängigen Tanklagerbetreiber für Gase, Chemikalien und Mineralölprodukte der Welt ist Oiltanking erfolgreich in den Bereichen Detailplanung, Beschaffung und Errichtung von Tanklagern tätig. Unser erfahrenes Team arbeitet eng mit ReGen III zusammen, um eine individuelle und kosteneffiziente Infrastrukturlösung für deren Wiederaufbereitungsanlage bei unserem Terminal in Texas City zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, das Projekt voranzutreiben, zumal es die dringend benötigte heimische Versorgung mit Basisölen aus recyceltem Motoröl sicherstellen und somit die Kreislaufwirtschaft stärken wird.

Greg Clarkes, CEO von ReGen III, sagte: Wir stehen kurz vor dem Erreichen eines äußerst wichtigen Meilensteins für das Unternehmen. Der Abschluss der endgültigen Landpacht- und Terminal-Dienstleistungsverträge mit Oiltanking wird ReGen III Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe bescheren. Dadurch wird die Verwässerung sowohl für die börsennotierte Holding als auch für die Projektgesellschaft reduziert und ein Großteil der Terminal-Logistikbetriebe an erfahrene Fachleute ausgelagert, was das Projektrisiko weiter senkt. Oiltanking ist ein idealer Partner, mit dem wir wachsen können, da das Unternehmen internationale Aktivitäten in 20 Ländern unterhält. Außerdem befindet sich unser OTGAL-Standort in einer hervorragenden geografischen und logistischen Lage, um kosteneffiziente Rohstoffe zu beziehen. Clarkes fügte hinzu: Unser primäres Wiederaufbereitungsprojekt in Texas ist das erste einer ganzen Reihe strategischer Standorte, über deren Entwicklung wir weltweit Gespräche führen. Alles in allem blicken wir mit großer Zuversicht in die Zukunft.

Die Errichtung und die Inbetriebnahme der Wiederaufbereitungsanlage in Texas entsprechen der koordinierten US-Bundesstrategie zur Steigerung der vorteilhaften Wiederverwendung von gebrauchten Schmierölen. Am 22. Dezember 2020 veröffentlichte das US-Energieministerium (U.S. Department of Energy, DOE) seinen Bericht an den Kongress im Hinblick auf Altöl. Der Titel des Berichts lautet Used Oil Management and Beneficial Reuse Options to Address Section 1: Energy Savings from Lubricating Oil Public Law 115-345 (www.energy.gov/fecm/downloads/used-oil-management-and-beneficial-reuse-report-congress).

Über Oiltanking

Die Oiltanking GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Marquard & Bahls, einer agilen, unabhängigen Dachgesellschaft in den Bereichen Energie und Chemie. Oiltanking ist einer der größten unabhängigen Tanklageranbieter für Gas, Chemikalien und Erdölprodukte der Welt. Das Unternehmen besitzt und betreibt 45 Terminals in 20 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie der Asien-Pazifik-Region, einschließlich China und Indien. Oiltanking verfügt über eine Lagerkapazität von insgesamt über 18,5 Millionen Kubikmeter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.oiltanking.com.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das nachhaltigere Lösungen entwickelt, die bessere Umweltbilanzen und überzeugende Wirtschaftlichkeit aufweisen. ReGen III besitzt ein Portfolio patentierter Technologien, die es Wiederaufbereitungsanlagen für gebrauchtes Motoröl (UMO) ermöglicht, einen höherwertigen Produktmix aus Grundölen herzustellen - einschließlich 55 Prozent Grundöle der Gruppe III - als es mit herkömmlichen Methoden realisierbar ist.

Zu Beginn dieses Jahres beauftragte ReGen III die Firma Koch Project Solutions LLC (KPS) mit der Erbringung von Projektausführungs-Managementdienstleistungen, die zur schlüsselfertigen Übergabe der neuen Anlage des Projekts in Texas führen sollen, wobei KPS die erstklassigen Technik-, Bau- und lizenzierten Lieferanten-Teams von ReGen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Process Dynamics Inc.) durch die detaillierte Planung, Errichtung und Inbetriebnahme leiten wird. ReGen III hat bereits ein endgültiges Offtake-Abkommen mit bp hinsichtlich der Abnahme von 100 Prozent der Basisöle des Unternehmens unterzeichnet, die in der geplanten Wiederaufbereitungsanlage in Texas produziert werden.

Weitere Informationen zu ReGen III erhalten Sie unter www.regeniii.com/investors/corporate-presentations. Über www.regeniii.com/newsletter-subscription können Sie sich in den E-Mail-Verteiler des Unternehmens eintragen lassen.

Für das Board of ReGen III Corp.

Greg Clarkes

Greg Clarkes

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mark Redcliffe

Executive Vice President, Corporate Finance

ReGen III Corp.

Tel.: (778) 668-5988

E-Mail: Info@ReGenIII.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Ohne Einschränkung des Vorstehenden enthalten diese zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden zukunftsgerichtete Informationen mit Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnlichen Wörtern und ihren negativen Formen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob, wann oder wodurch solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt bzw. nach Treu und Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse vorliegen, und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, entnehmen Sie der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) sowie den Finanzberichten und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie der darin dargelegten Erörterung der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedar.com im Unternehmensprofil und auf der Website des Unternehmens unter www.ReGenIII.com verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich im weiteren Verlauf ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61746

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61746&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75888V1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.