IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : Ravenquest schliesst nicht vermittelte Privatplatzierung

19. Juli 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299207) gibt bekannt, dass das Unternehmen die letzte Tranche seiner zuvor angekündigten (28. Juni 2019) nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten abgeschlossen hat. In Zusammenhang mit dem Abschluss der letzten Tranche der Platzierung gab das Unternehmen zusätzliche 907.000 Einheiten zu einem Preis von 0,50 CAD je Einheit aus. Zusammen mit der ersten Tranche hat das Unternehmen jetzt insgesamt 5.047.000 Einheiten (jeweils eine Einheit") zu einem Preis von 0,50 CAD je Einheit für Bruttoerlöse von 2.523.000 ausgegeben (die Finanzierung").

Jede "Einheit" besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Optionsschein (jeweils ein Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren.

Der Erlös aus der Finanzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Finanzierung hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 162.645 CAD gezahlt und 325.290 Optionsscheine als Gegenleistung für die Vermittlung von Zeichnern der Finanzierung ausgegeben. Alle im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Managementservices und Beratung sowie spezialisierte Forschung & Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinden.

