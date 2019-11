IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : Ravenquest gibt wichtige Änderungen im Board bekannt

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: Ravenquest gibt wichtige Änderungen im Board bekannt

1. November 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" (https://www.youtube.com/watch?v=UgUsP8r2KiA ), eines der innovativsten Cannabisunternehmen Kanadas, gibt bekannt, dass Mark Percival und Mark Ahrens-Townsend von der Hauptversammlung am 30. Oktober 2019 als Direktoren des Unternehmens gewählt wurden. Weitere Informationen zu den einzelnen Punkten finden Sie unten. Die Herren Percival und Ahrens-Townsend besetzen die von Chris Bechtel und Dr. Jorge Bonet geschaffenen Vakanzen, die sich in der Sitzung nicht mehr zur Wiederwahl gestellt haben.

"Da RavenQuest weiterhin als Innovator unter den Cannabisunternehmen führend in der Branche ist, ist es wichtig, dass die Zusammensetzung, Erfahrung und Expertise unseres Vorstands weiterhin mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens übereinstimmen", sagte George Robinson, CEO von RavenQuest. "Ich bin zuversichtlich, dass die heute angekündigten Änderungen sicherstellen werden, dass unser Vorstand auch weiterhin eine robuste Aufsicht und Führung bieten wird, wenn wir in die Produktionszeit unseres wachsenden Unternehmens eintreten", so Robinson weiter.

"RavenQuest dankt Herrn Bechtel und Herrn Dr. Bonet für ihren Beitrag zum Unternehmen. In unseren frühen Tagen als öffentliche Einrichtung haben beide Herren wesentlich dazu beigetragen, unser Unternehmen durch die vielen Errungenschaften zu führen, die es in dieser Hinsicht erbracht hat", sagte Robinson.

Mark Percival

Dr. Mark Percival ist CEO von Nanosphere Health Sciences Inc. und Inhaber von Health Coach Systems International Inc. Er ist seit 33 Jahren ein fortschrittlicher Mediziner und Arzt. In den letzten 24 Jahren war er außerdem Unternehmensführer und Mitbegründer von sieben Unternehmen der Gesundheitsbranche. Seine Erfahrung zwang ihn, das erste Gesundheitscoach-Unternehmen zu gründen, Health Coach Systems International Inc. Health Coach wurde Ende der 80er Jahre gegründet und stellte den Status quo im Gesundheitswesen kontinuierlich in Frage. Marks Führungsqualitäten und sein progressiver Ansatz führten zu internationaler Anerkennung und Rollen in Unternehmen, die bereit sind, den Status quo in Frage zu stellen und die Gesundheitsversorgung in wichtigen Bereichen zu verbessern. In seiner Funktion als CEO von Health Coach Systems International Inc. Mark setzte seine Arbeit fort, indem er über Fortschritte im Gesundheitswesen beriet, die menschliche Leistungsfähigkeit steigerte und vermeidbare Krankheiten milderte und vorbeugte. Dies führte zu seinem Studium von medizinischem Cannabis und verwandter Technologie. Anschließend wurde er Investor des Unternehmens und CEO von Nanosphere Health Sciences Inc, einem aufstrebenden börsennotierten Nanobiotechnologieunternehmen.

Mark Ahrens-Townsend

Herr Mark Ahrens-Townsend ist seit über 35 Jahren in den Bereichen Technologie, Maschinenbau und Risikokapital tätig. In den letzten 25 Jahren war er in leitenden Positionen tätig und war Präsident und CEO von drei kanadischen börsennotierten Unternehmen, die auf Informations-, Kommunikations- und Biotechnologie spezialisiert sind. Seine Geschäftserfahrung erstreckt sich auf Nordamerika, Europa und Asien. Darüber hinaus war er intensiv in den Aufsichtsräten und Ausschüssen mehrerer privater und öffentlicher Unternehmen tätig. Herr Ahrens-Townsend hat einen B.Sc. (Engineering) und einen MBA (Finance) von der University of Manitoba.

Weitere Informationen finden Sie hier (https://rqbglobal.com/investors/): Investorenpräsentation, Factsheet und Videos von RavenQuest.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Managementdienstleistungen und Beratung sowie auf spezialisierte Forschung und Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

