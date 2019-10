IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : Ravenquest erhält Erlaubnis von Health Kanada für Export nach Australien

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: Ravenquest erhält Erlaubnis von Health Kanada für Export nach Australien

8. Oktober 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" - https://www.youtube.com/watch?v=UgUsP8r2KiA=12s), einer der innovativsten Cannabisproduzenten Kanadas, gibt bekannt, dass er von Health Canada eine Genehmigung erhalten hat, um dem Unternehmen den Export von Cannabis nach Australien zu ermöglichen.

Die Genehmigung ermöglicht den Export von getrockneten Cannabisblüten aus dem Unternehmen zu Medcan Australia ("Medcan"), einem staatlich lizenzierten australischen Anbieter von medizinischem Cannabis. Der Versand von RavenQuest zu Medcan soll Mitte Oktober beginnen.

Medcan wurde 2016 gegründet und hat eine einzigartige Vision, australischen Patienten ein qualitativ hochwertiges und preiswertes Produkt anzubieten. Mit einem vertikal integrierten Modell ist Medcan unter der Office Drug Control lizenziert, um hochwertige medizinische Cannabisprodukte für klinische Studien und den individuellen Patientenzugang in ganz Australien anzubauen, herzustellen, zu exportieren und importieren.

George Robinson, CEO von RavenQuest, erklärte: "Das australische medizinische Cannabismodell ist gut entwickelt und spiegelt die frühe Entwicklung Kanadas in vielerlei Hinsicht wider. Mit einer Bevölkerung von über 24 Millionen Einwohnern ist dies ein bedeutender Markt mit echtem Wachstumspotenzial. Das Special Access Scheme in Australien wurde kürzlich aktualisiert, was den Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtert. Von den 14.420 genehmigten Anträgen lagen 13.217 oder 92% innerhalb der letzten 12 Monate, und 2.893 oder 20% allein im August 2019. Es ist uns klar, dass der australische Markt für medizinisches Cannabis sehr schnell wächst und wir nun durch unsere Exportgenehmigung mit Health Canada an diesem Wachstum partizipieren können."

Craig Cochran, CEO von Medcan, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Cannabis von RavenQuest aus Kanada zu erhalten. Nach einer umfassenden Werksführung durch die hochmodernen, labortauglichen Kultivierungsanlagen von RavenQuest sind wir zuversichtlich, dass ihr Produkt unsere hohen Reinheits- und Sicherheitsstandards problemlos erfüllt. Wir hatten auch intensive Gespräche mit Dr. Simerjeet Kaur, dem Leiter der Pflanzenwissenschaft bei RavenQuest, und sind sehr zufrieden mit der Fähigkeit des RavenQuest-Teams, unser Engagement fortzusetzen, unseren Patienten das sicherste und hochwertigste Cannabis zu liefern".

Weitere Informationen finden Sie hier: Investorenpräsentation, Factsheet und Videos von RavenQuest.

Folgen Sie RavenQuest:

Twitter

Instagram

Facebook

LinkedIn

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Managementdienstleistungen und Beratung sowie auf spezialisierte Forschung und Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: -----

Mathieu McDonald, Unternehmenskommunikation-+ 1-877-282-1586

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Beispiele für solche Aussagen sind Aussagen über den Export von Cannabis von RavenQuest nach Medcan. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49064

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49064&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7543871080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.