IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : RavenQuest schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNGEN KANN EINEN VERSTOSS GEGEN DIE US-WERTPAPIERGESETZE DARSTELLEN

16. Juli 2018 - Vancouver, British Columbia: RavenQuest BioMed Inc. (das Unternehmen oder RavenQuest) - (CSE: RQB, OTCQB: RVVQF, Frankfurt: 1IT) hat seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten abgeschlossen. Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung weitere 392.857 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,70 Dollar pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 275.000 Dollar erzielt. Die Gesamtanzahl der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Einheiten beträgt 11.897.794 mit einem Gesamtbruttoerlös von 8.328.455,90 Dollar.

Der Abschluss dieser überzeichneten Finanzierung spricht für das Vertrauen unserer Anleger in die Legalisierung des Cannabiskonsums für Erwachsene, sagte George Robinson, Chief Executive Officer von RavenQuest. Der Vier-Säulen-Ansatz von RavenQuest wurde von Anfang an so konzipiert, dass er den Anforderungen einer wettbewerbsintensiven Branche standhält. Wir sind zuversichtlich, dass wir in ein Umfeld eintreten werden, das unseren sorgfältig ausgearbeiteten Geschäftsplan belohnt. Die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene schafft ein Umfeld, in dem es auf Effizienz und Produktkonsistenz ankommt. Am erfolgreichsten werden diejenigen Unternehmen sein, die sich auf die wissenschaftlichen Aspekte der Pflanze konzentrieren. RavenQuest ist im Vorfeld des 17. Oktobers gut aufgestellt für dieses Umfeld, so Robinson weiter.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Bestand des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten - vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfalls für den Fall, dass der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 2,00 Dollar beträgt - ausgeübt und zum Preis von 0,90 Dollar gegen eine weitere Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Weiterentwicklung der Einrichtungen von Western Agripharma und der Anlage in Fort McMurray sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Unternehmen hat an einen berechtigten Vermittler Vermittlungsprovisionen in Form von 17.500 Einheiten und 17.500 Broker-Warrants ausgegeben. Die Broker-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die Warrants, die als Teil der Einheiten an die Zeichner begeben wurden. Alle Wertpapiere, die infolge der Platzierung ausgegeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden.

RavenQuest ist ein diversifiziertes, börsennotiertes Cannabisunternehmen und betreibt Geschäftsbereiche, die auf die Cannabisproduktion, Management- und Beratungsleistungen sowie spezielle Forschung und Entwicklung spezialisiert sind. RavenQuest ist ein lizenzierter Produzent mit Einrichtungen in Markham (Ontario) und Edmonton (Alberta). RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University in Montreal, in deren Mittelpunkt die Identifizierung von Sorten, die Pflanzenstabilisierung sowie die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze stehen.

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf Partnerschaften mit indigenen Communitys und hat eine Absichtserklärung hinsichtlich der Errichtung einer Cannabisproduktionseinrichtung auf dem Land der Fort McMurray First Nation Nr. 468 abgeschlossen. RavenQuest hat kürzlich auch eine Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von Western Agripharma Ltd., einem Antragsteller, dessen Genehmigungsprozess sich in den letzten Phasen befindet, mit einer Produktionseinrichtung, die zurzeit an der Sunshine Coast (British Columbia) errichtet wird, abgeschlossen.

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

