IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : RavenQuest geht Joint Venture für Cannabis-Getränke mit Not-So-Gentle Tea Company ein

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: RavenQuest geht Joint Venture für Cannabis-Getränke mit Not-So-Gentle Tea Company ein

16. September 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299207), einer der innovativsten Cannabisproduzenten Kanadas, gibt bekannt, dass er eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der Not-So-Gentle Tea Company ("NSGT") zur Entwicklung, Vermarktung und zum Verkauf von Tee und ähnlichen Produkten, die mit THC und CBD in Kanada angereichert sind, unterzeichnet hat.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Not-So-Gentle Tea Company", sagte George Robinson, CEO von RavenQuest. "Wie RavenQuest hat sich NSGT für einen fokussierten Ansatz mit einer ausgewählten Anzahl von hochwirksamen Produkten entschieden. NSGT bringt eine etablierte Marke mit visuell atemberaubendem Marketing und einem fokussierten Zielmarkt, der mit dem Publikum von RavenQuest synergetisch verbunden ist. RavenQuest and Not-So-Gentle Tea Company wird eine wirklich einzigartige Marke von Tees und Spezialgetränken für anspruchsvolle Verbraucher vorstellen, die wissen, was sie wollen."

"Das Qualitätsengagement von RavenQuest wird sich hervorragend mit dem ähnlichen Ansatz von NSGT auf dem Markt für Spezialgetränke ergänzen. Während Kanadas Legalisierung von Lebensmitteln und Getränken näher rückt, ist spezialisierter Tee ein großartiger Einstieg in das Getränkesegment, da viele Freizeitgeschäfte nur wenig Platz für Flascheninventar haben. Unsere Tees bieten eine perfekte Lösung für Verbraucher, die auf diskrete, zugängliche Weise auf mit Cannabis angereicherte Getränke zugreifen möchten, die in jedem Geschäft, ob klein oder groß, problemlos gelagert werden können", so Robinson weiter.

Über Not-So-Gentle-Tea Company

Die Not-So-Gentle Tea Company wurde 2017 für sepzielle Kundenanforderungen mit komplexen Gaumen gegründet, die starke, mutige Tees lieben und wissen, was sie wollen. NSGT Tees sprechen diejenigen an, die Espresso, reichhaltige, dunkle Kaffeemischungen, körperreiche Rotweine, starken Käse und starkes Bier lieben. Die Not-So-Gentle Tea Company hat drei starke Teemischungen: eine schwarze, eine grüne und eine pflanzliche.

Ryan McLellan, CEO von NSGT, kommentierte das JV mit den Worten: "Not-So-Gentle-Tea betritt den Cannabismarkt mit einem fokussierten Ansatz und dem richtigen Partner. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit RavenQuest BioMed, einem gleichgesinnten Unternehmen, das an die Lieferung hochwertiger, handwerklicher Produkte für anspruchsvolle Verbraucher glaubt. George war eine Freude an der Zusammenarbeit und wir können es kaum erwarten, unsere einzigartigen THC- und CBD-infundierten Tees mit ganz Kanada zu teilen.

Erfahren Sie mehr über die Not-So-Gentle-Tea Company: www.notsogentletea.com

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Management Services & Consulting und spezialisierte Forschung & Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:-

Mathieu McDonald, Unternehmenskommunikation +1-877-282-1586

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

RavenQuest BioMed Inc.

Suite 780 - 580 Hornby Street, Vancouver, BC, V6C 3B6

Telefon/Fax: 1-877-282-1586

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

