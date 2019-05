IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : RavenQuest erhält erste Cannabis-Verkaufslizenz von Health Canada

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: RavenQuest erhält erste Cannabis-Verkaufslizenz von Health Canada

RAVENQUEST ERHÄLT ERSTE CANNABIS-VERKAUFSLIZENZ VON HEALTH CANADA

3. Mai 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298814), ein staatlich lizenzierter Cannabishersteller, freut sich bekannt zu geben, dass er eine Health Canada Verkaufslizenz in der Markham-Einrichtung des Unternehmens, auch bekannt als "Bloomera Inc. Die Lizenz erlaubt es RavenQuest, den Verkauf von medizinischem und Freizeit-Cannabis im ganzen Land aufzunehmen.

Wichtig ist, dass die Lizenz es RavenQuest ermöglicht, die Produktion sowohl von seinen Werken in Markham als auch in Edmonton durch Markham zu leiten, so dass die gesamte RavenQuest-Produktion über die Markham-Vertriebslizenz verkauft werden kann.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams", sagte George Robinson, RavenQuest CEO. "Es markiert den Beginn unserer Freizeit-Cannabis-Präsenz bei der Einführung unserer Markenproduktlinie Lore Cannabis. Die Marke RavenQuest steht auf einem soliden Fundament aus Wissenschaft und Innovation. Unser Fokus auf die Pflanze ermöglicht konsistentes, wiederholbares und hochwertiges Cannabis aus unseren disruptiven Orbitalgärten.

"Wir haben uns auf diesen Tag vorbereitet und den aktiven Dialog mit den provinziellen Großhändlern geführt. Diese Lizenz öffnet die Tür für den nächsten logischen Schritt, den Abschluss von Lieferverträgen mit Großhändlern in den Provinzen sowie die Verfolgung des europäischen Vertriebs. Sowohl unsere Standorte in Edmonton als auch in Markham sind nach den Vorgaben der European Good Manufacturing Practices (EU GMP) gebaut, und wir arbeiten intensiv an dieser Zertifizierung für beide Standorte. Es ist eine aufregende Zeit bei RavenQuest, in der unser Unternehmen in eine neue Ära eintritt - und die Früchte der Forschung, Investitionen und harten Arbeit der letzten 18 Monate ernten kann, als wir die Grundlage für das legen, was heute ein vollständig lizenziertes und operatives Cannabisunternehmen ist", so Robinson weiter.

Weitere Informationen finden Sie hier: Investorenpräsentation, Factsheet und Videos von RavenQuest.

Folgen Sie RavenQuest auf Twitter @RQBGlobal

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Management Services & Consulting und spezialisierte Forschung & Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:-

Mathieu McDonald---

Unternehmenskommunikation

+1-877-282-1586

In Europa:----

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die erwartete Produktionskapazität und Qualität. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem Profil SEDAR des Unternehmens unter www.sedar.com. identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46647

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46647&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7543871080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.