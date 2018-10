IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : RavenQuest bringt Freizeitmarken auf den Markt und führt 8 einzigartige Erfahrungen für erwachsene Freizeitanwender ein

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: RavenQuest bringt Freizeitmarken auf den Markt und führt 8 einzigartige Erfahrungen für erwachsene Freizeitanwender ein

15. Oktober 2018

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG...Vancouver (British Columbia). RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB, OTCQB: RVVQF, Frankfurt: 1IT) (RavenQuest oder das Unternehmen) freut sich, zwei verschiedene Vorzeigemarken auf den Markt zu bringen, die der Öffentlichkeit im Rahmen der Legalisierung für erwachsene Freizeitanwender in Kanada ab 17. Oktober 2018 zur Verfügung stehen werden. Während der gesamten Markenentwicklung hat RavenQuest mit Victims of Advertising (VoA) zusammengearbeitet und dabei ein umfassendes Verständnis seiner Zielmärkte erlangt und Marken entwickelt, die für seine Kundensegmente attraktiv sind. VoA bringt eine umfassende Erfahrung bei der Entwicklung und Einführung von Marken mit einer klaren, umsetzbaren Strategie und einer kreativen Vision mit ein. Führende Unternehmen in den Bereichen Technologie, Biotechnologie, Tourismus und vor allem Cannabis arbeiten mit VoA zusammen.

Die Cannabisangebote von RavenQuest werden die Kunden bei einer ganzheitlichen Cannabiserfahrung begleiten. Jede Erfahrung beginnt mit einer sorgfältigen Auswahl einer geeigneten Sorte. Die Reise wird dann mit dem Vergnügen einer inspirierenden Verpackung fortgesetzt und führt schließlich zu einer qualitativ hochwertigen, vorhersehbaren und wiederholbaren Erfahrung, die nur durch wissenschaftlich fundierte Anbaumethoden erreicht werden kann, für die RavenQuest so bekannt geworden ist.

Lore Cannabis - Tell Your Story

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44881/RQB-NR18-28-Brands-oct15_18_dePRcom.001.jpeg

Unsere erste Vorzeigemarke, Lore Cannabis, ist ein Luxusangebot für ein anspruchsvolles weibliches Publikum über 30. Das Konzept von Lore Cannabis basiert auf unserem angeborenen Wunsch als Menschen, unsere Geschichte zu erzählen, um neue Geschichten zu schaffen und durch das Teilen unserer Geschichten mit jenen um uns herum zu verbinden. Lore Cannabis bietet fünf einzigartige Erfahrungen:

Its My Time erinnert an einen Filmabend oder an ein angenehmes warmes Bad.

The Weekend bietet das Gefühl, von allem weit weg zu sein und die automatische Antwortfunktion des E-Mail-Kontos aktiviert zu haben.

A Night out veranschaulicht einen Tanzabend oder ein einfaches Abendessen und eine Unterhaltung mit Freunden im Licht der Stadt oder der Sterne.

Dream Weaver ruft Bilder eines friedlichen, erholsamen Schlafs hervor.

Life on Venus bietet die Erfahrung des Genusses von allem, was unsere Vorstellungskraft hervorbringen kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44881/RQB-NR18-28-Brands-oct15_18_dePRcom.002.jpeg

Lore Cannabis: Elegant und einladend

Bloomera - Want What You Want

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44881/RQB-NR18-28-Brands-oct15_18_dePRcom.003.jpeg

Unsere zweite Vorzeigemarke, Bloomera, ist ein sauberes, einfaches und erschwingliches Angebot, das sich vorwiegend an Männer über 30 richtet, die nach Produkten suchen, die genau das bewirken, was sie bewirken sollen, und nach Marken, die auch halten, was sie versprechen. Diese Herren (und Damen) sind hervorragenden Produkten nicht abgeneigt und stolz darauf, etwas Gutes gefunden zu haben, das funktioniert. Der typische Bloomera-Konsument möchte, was er will. Bloomera bietet drei einzigartige Kundenerfahrungen:

I Want to Sleep

I Want to Chill

I Want to Lift off

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44881/RQB-NR18-28-Brands-oct15_18_dePRcom.004.jpeg

Bloomera Cannabis: Einfach, erschwinglich, ehrlich

Sowohl Lore Cannabis als auch Bloomera Cannabis werden auf dem Freizeitmarkt für Erwachsene verfügbar sein - zunächst über unsere Lieferabsichtserklärung mit dem British Columbia Liquor Distribution Branch (der BCLDB), kurze Zeit später auch in ganz Kanada.

George Robinson, CEO von RavenQuest, sagte: RavenQuest ist davon überzeugt, dass eine Marke nur so gut wie das zugrunde liegende Produkt ist. Wenn man eine gute Mahlzeit möchte, sollte man mit guten Zutaten beginnen. Wenn man einen guten Wein möchte, sollte man mit guten Trauben beginnen. Und wenn man eine außergewöhnliche, beständige und wiederholbare Erfahrung möchte, sollte man mit einer außergewöhnlichen Cannabispflanze beginnen. Während manche Kunden bildlich gesprochen gerne Kristalle trinken, bieten wir unseren Kunden eine Erfahrung mit frisch gepresstem Orangensaft mit allen positiven Nebenwirkungen.

Robinson sagte außerdem: Alles, was wir tun - von unserer bahnbrechenden Cannabisforschung an der McGill University über das ultramoderne Design unserer Einrichtung sowie unser Know-how durch erstklassige, international geschulte Pflanzenwissenschaftler bis hin zur präzise kontrollierten, automatisierten Aufzuchtumgebung unserer Orbital Gardens -, tun wir, um unseren Kunden eine perfekte, beständige und wiederholbare Erfahrung zu bieten. Unsere Grundfeste ist seit jeher die Fokussierung auf die Pflanze und wir freuen uns, den Höhepunkt unseres Engagements in Form dieser fantastischen Marken endlich liefern zu können.

RavenQuest plant zahlreiche Markteinführungen von Verbrauchermarken, allen voran unsere öffentliche Präsentation bei der bevorstehenden Vancouver Fall Home Show, die zwischen 18. und 21. Oktober im Vancouver Convention Center in der Innenstadt von Vancouver (Kanada) stattfinden wird. Bei dieser Messe, die den Auftakt zahlreicher Termine und Auftritte in ganz Kanada darstellt, werden über 40.000 Besucher erwartet.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest ist ein diversifiziertes, börsennotiertes Cannabisunternehmen und betreibt Geschäftsbereiche, die auf die Cannabisproduktion, Management- und Beratungsleistungen sowie spezielle Forschung und Entwicklung spezialisiert sind. RavenQuest ist ein lizenzierter Produzent mit Einrichtungen in Markham (Ontario) und Edmonton (Alberta). RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University in Montreal, in deren Mittelpunkt die Identifizierung von Sorten, die Pflanzenstabilisierung sowie die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze stehen. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

