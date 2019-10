IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : RavenQuest Kunde erzielt bahnbrechenden Erfolg: Bonify Verkaufslizenz vollständig wieder hergestellt und erteilt durch Health Canada

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: RavenQuest Kunde erzielt bahnbrechenden Erfolg: Bonify Verkaufslizenz vollständig wieder hergestellt und erteilt durch Health Canada

23. Oktober 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" - https://www.youtube.com/watch?v=UgUsP8r2KiA=16s), einer der innovativsten Cannabisproduzenten Kanadas, gibt bekannt, dass sein Kunde Bonify zum ersten Mal in der Geschichte des legalen kanadischen Cannabisverkaufs seine Health Canada Lizenz Aussetzung aufgehoben und die Lizenz vollständig wieder erhalten hat.

Nach der Aussetzung der Vertriebslizenz von Bonify im Februar 2019 lieferte das Serviceteam von RavenQuest unter der Leitung von CEO George Robinson (der auch als Interims-CEO bei Bonify tätig war) die notwendigen Anweisungen und Korrekturmaßnahmen, um das Vertrauen von Health Canada wiederherzustellen und schließlich die Vertriebslizenz von Bonify vollständig wieder zu erhalten.

Robinson kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die vollständige Wiederherstellung der Vertriebslizenz für unseren Kunden Bonify. Nachdem wir Bonify durch Korrekturmaßnahmen in Bezug auf die Betriebsabläufe, die ordnungsgemäße Führung von Aufzeichnungen, Schulungen und alle anderen Standardarbeitsabläufe innerhalb der Bonify-Anlage geführt haben, haben wir nun den Fahrplan für die Wiedereinführung von Lizenzen für nicht konforme Betreiber. Dies ist ein Meilenstein in einer Branche, die mit mehreren hochkarätigen Compliance-Herausforderungen konfrontiert war."

"Die kanadische Cannabisindustrie braucht eine neue Führungsrolle, die sich darauf konzentriert, die Dinge auf die richtige Weise zu tun. Die Lektionen von Bonify sind klar: Befolgen Sie die Regeln, schulen Sie Ihre Mitarbeiter und betreiben Sie eine saubere, gut gestaltete Anlage, die in der Lage ist, qualitativ hochwertiges Cannabis ohne Abstriche zu produzieren. Das Beratungsteam von RavenQuest war in über 50 lizenzierten Einrichtungen tätig. Wir haben alles gesehen. Unsere Mission war schon immer die Führung bei der konformen, effizienten und legalen Cannabisproduktion. Der heutige Lizenzwechsel von "suspendiert" auf "wiederhergestellt" stellt eine neue Richtung für Bonify, für andere nicht konforme LP's und für die gesamte Branche dar. Ein großartiger Tag für kanadisches Cannabis", fuhr Robinson fort.

Die Vertriebslizenz von Bonify wurde von Health Canada im Februar 2019 ausgesetzt, nachdem es im Jahr 2018 innerhalb des Unternehmens zu Verstößen kam.

RavenQuest wurde Ende 2018 von Bonify beauftragt, die operative Leitung und Aufsicht für Bonify's 320.000 Quadratfuß große Cannabisproduktion in Winnipeg, Manitoba, zu übernehmen. George Robinson, CEO von RavenQuest, übernahm Anfang 2019 als amtierender CEO von Bonify die Führung. RavenQuest hat eine lange Geschichte als führender Berater im kanadischen Cannabisraum und wurde mit dem Ziel behalten, die Einhaltung der Health Canada-Vorschriften wiederherzustellen und die Produktion zu verbessern und zu rationalisieren.

Weitere Informationen finden Sie hier: Investorenpräsentation, Factsheet und Videos von RavenQuest.

Folgen Sie RavenQuest:

Twitter

Instagram

Facebook

LinkedIn

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Managementdienstleistungen und Beratung sowie auf spezialisierte Forschung und Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mathieu McDonald, Unternehmenskommunikation +1-877-282-1586

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

RavenQuest BioMed Inc.

Suite 780 - 580 Hornby Street, Vancouver, BC, V6C 3B6

Telefon/Fax: 1-877-282-1586

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49204

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49204&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7543871080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.