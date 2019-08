IRW-News: RavenQuest Biomed Inc. : RavenQuest mit Aktionärs-Update

IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.



: RavenQuest mit Aktionärs-Update

ZUR SOFORTIGEN FREIGABE - Vancouver, British Columbia: RavenQuest BioMed Inc. (das "Unternehmen" oder "RavenQuest") - (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299207), eines der innovativsten Cannabisunternehmen Kanadas, informiert über die neuesten Entwicklungen.

Produktprüfung

Nach der ersten Ernte in unserem Werk in Edmonton haben die Orbital Gardens nun sechs Sorten erfolgreich produziert, darunter Brooklyn Sunrise, The Ultimate, CBD Compassion, CBD Kush, Charlottes Angel und CBD Skunk Haze. Alle diese Sorten bestanden analytische Tests, die von Health Canada als COA (Certificate of Analysis) bezeichnet werden und kamen ohne nachgewiesene Pestizide oder Aflatoxine zurück, eine Messung, die bisher bei kanadischen Lizenzproduzenten äußerst selten ist. Wir sind sehr erfreut über die niedrigen mikrobiellen Werte, die als weiterer Beweis dafür dienen, dass wir ein wiederholbares und sicheres Produkt haben. Auch die mikrobiellen Zählungen deuten darauf hin, dass die Sauberkeit unserer Anlage makellos ist und die Luftanlage in den Orbital Garden sehr gut arbeitet.

Health Canada Inspektionen

Unsere beiden hochmodernen Produktionsstätten in Markham und Edmonton wurden kürzlich von Health Canada Inspektoren besucht. Die Inspektoren waren zwei Tage lang in jeder Einrichtung vor Ort und Health Canada fand keine Beanstandungen.

Health Canada hat zusätzliche Zeit damit verbracht, den Standort Edmonton zu überprüfen, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten technologischen Innovationen des Unternehmens lag, nämlich Orbital Gardens und Harter Pharmaceutical Dryers. Health Canada fand keine Beanstandungen mit den Orbitalgärten oder unserer Trocknungstechnologie.

Liefervertrag

RavenQuest liefert weiterhin Produkte an die Wayland Group, und wir pflegen während der Übergangszeit einen offenen und transparenten Dialog mit dem Unternehmen. RavenQuest verhandelt auch weiterhin über Lieferverträge mit anderen Parteien, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - mehrere provinzielle Großhändler und Exportmärkte. Diese Gespräche sind im Hinblick auf eine Diversifizierung der Kunden umsichtig und haben keinen Einfluss auf die Lieferungen an die Wayland Group.

Zusammenfassung

Nach einer gründlichen Überprüfung unserer Cannabisproduktionsprozesse durch Health Canada, insbesondere der Orbital Gardens in unserer Produktionsstätte in Edmonton, ist klar, dass der Prozess funktioniert, ein extrem sauberes und sicheres Endprodukt produziert und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet. Dies ist eine wichtige und zeitnahe Validierung der Produktionsanlagen von RavenQuest, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Compliance-Verstöße wichtiger Branchenteilnehmer.

Ebenso wichtig ist der Proof of Concept von RavenQuest's revolutionärer Orbital Garden Technologie. Unser Unternehmen hat nun erfolgreich die Technologie von einem Konzept über das Engineering bis hin zu einer gebauten Anlage umgesetzt und in weniger als 24 Monaten einige der saubersten Cannabisindustrien weltweit erfolgreich produziert.

Nachdem unser Konzept nun bewiesen ist und alle Labortests und Prüfungen von Health Canada bestanden hat, werden die nächsten Schritte darin bestehen, die Produktion in Edmonton schnell zu steigern und gleichzeitig unsere europäischen Expansionspläne voranzutreiben.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Management Services & Consulting und spezialisierte Forschung & Entwicklung konzentrieren.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Mathieu McDonald, Unternehmenskommunikation - +1604-484-1230

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

RavenQuest BioMed Inc.

Suite 2300 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 2K3

T: 604-484-1230 / F: 604-409-7499

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Produktion von Cannabis in den Einrichtungen des Unternehmens und Pläne für eine weitere Expansion. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem Profil SEDAR des Unternehmens unter www.sedar.com. identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

