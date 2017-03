IRW-News: Rainy Mountain Royalty Corp. : Rainy Mountain unterzeichnet Bohrvertrag hinsichtlich seines Explorationsprogramms im Konzessionsgebiet Brunswick

Weitere Suchergebnisse zu "Rainy Mountain":

West Vancouver (British Columbia), 23. März 2017. Rainy Mountain Royalty Corp. (Rainy Mountain oder das Unternehmen) hat Laframboise Drilling Inc. aus Earlton (Ontario) mit der Durchführung eines 2.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms im Goldexplorationskonzessionsgebiet, auf das das Unternehmen eine Option hat (das Konzessionsgebiet Brunswick), beauftragt. Das Konzessionsgebiet Brunswick ist während des gesamten Jahres über eine Buschstraße zur Schnellstraße 560 zugänglich, die im Westen an die Schnellstraße 144 anschließt und dann in Richtung Norden nach Timmins (über die Schnellstraße 101) weiterverläuft.

Rainy Mountain führt zurzeit eine der 40-Kilometer-Erweiterung der Rasterlinie im Konzessionsgebiet Brunswick durch. Das Unternehmen hat mit einer 800-Meter-Erweiterung mit vier zwei Kilometer langen Linien an der Ostseite des Konzessionsgebiets begonnen. Die Erweiterung der östlichen Rasterlinie soll ein porphyrisches Vorkommen und die Erweiterung der bereits erprobten Goldvorkommen sowie eine starke IP-Anomalie abdecken (weitere Details entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen vom 2. und 12. Dezember 2016 sowie vom 3. Januar und 3. März 2017). Eine 2,4-Kilometer-Erweiterung der Rasterlinie wird auch in Richtung Westen durchgeführt, um eine Arsen-Antimon-Anomalie und einen zweiten porphyrischen Körper abzudecken, der im Rahmen der geologischen Erkundungen im November/Dezember 2016 in der südwestlichen Ecke des ursprünglichen Rasters gefunden wurde. Außerdem ist eine tiefe IP-Untersuchung geplant, die innerhalb der kommenden fünf Tage an der Ostseite des Konzessionsgebiets beginnen soll.

Die Bohrungen im Konzessionsgebiet Brunswick sollen im April 2017 beginnen. Bis dato wurden im ursprünglichen Raster zwölf Bohrstandorte ausgewählt, wobei möglicherweise weitere Bohrstandorte hinzugefügt werden, sobald die Erweiterung der Rasterlinie abgeschlossen ist.

Diese Pressemitteilung wurde von Robert Middleton, P.Eng., der qualifizierten Person (Qualified Person) des Unternehmens gemäß NI 43-101 für das Konzessionsgebiet Brunswick, geprüft und genehmigt.

RAINY MOUNTAIN ROYALTY CORP.

Douglas L. Mason _________________________________ Douglas L. Mason, Chief Executive Officer

