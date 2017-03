IRW-News: Rainy Mountain Royalty Corp. : Rainy Mountain meldet Abschluss des Bezugsrechtsangebots

Weitere Suchergebnisse zu "Rainy Mountain":

IRW-PRESS: Rainy Mountain Royalty Corp.



: Rainy Mountain meldet Abschluss des Bezugsrechtsangebots

Rainy Mountain meldet Abschluss des Bezugsrechtsangebots

West Vancouver, British Columbia - 2. März 2017 - Rainy Mountain Royalty Corp. (das Unternehmen oder RMO) gibt den Abschluss seines bereits im Vorfeld angekündigten Bezugsrechtsangebotes bekannt. Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots wurden am 1. März 2017 (das Schlussdatum) 13.547.056 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,10 $ pro Einheit begeben und damit ein Bruttoerlös von 1.354.705 $ für das Unternehmen generiert. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Schlussdatum in eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,15 $ eingetauscht werden, danach wir der Preis auf 0,25 $ angehoben.

Das Bezugsrechtsangebot war überzeichnet. Im Rahmen des grundsätzlichen Subskriptionsrechts wurden 15.949.964 Bezugsrechte ausgeübt, mit denen die Inhaber 7.974.982 Einheiten erwerben konnten. Darüber hinaus wurden von Inhabern eines zusätzlichen Subskriptionsrechts weitere 8.921.029 Einheiten gezeichnet. Nachdem im Rahmen des Bezugsrechtsangebots insgesamt nur 13.547.056 Einheiten für eine Emission vorgesehen waren, wurden weitere 5.572.074 Einheiten im Rahmen eines zusätzlichen Subskriptionsrechts begeben. Insider des Unternehmens zeichneten 630.251 Einheiten der 7.974.982 Einheiten, die im Rahmen des grundsätzlichen Bezugsrechts emittiert wurden. Von den Insidern des Unternehmens wurden im Rahmen des zusätzlichen Subskriptionsrechts keine Einheiten gezeichnet.

Zum Schlussdatum entrichtete RMO an die Mackie Research Capital Corporation (MRCC) für den Restbetrag der Unternehmensfinanzierungsgebühr eine Summe von 9.187,50 $ zuzüglich Steuern und Ausschüttungen sowie eine Maklergebühr (Soliciting Dealers Fee) entsprechend 8 % des im Rahmen des Bezugsrechtsangebots erzielten Gesamtbruttoerlöses abzüglich Einkünfte aus der Ausübung von Bezugsrechten durch Insider des Unternehmens und Einkünfte aus dem Kauf von Einheiten durch MRCC. MRCC hat außerdem eine Option erhalten (die MRCC-Option), die das Unternehmen innerhalb von 24 Monaten nach dem Schlussdatum zum Erwerb von 2.041.680 Stammaktien des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,135 $ pro Stammaktie berechtigt.

Nach der Emission der Einheiten im Rahmen des Bezugsrechtsangebots werden sich ungefähr 40.979.931 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf befinden; davon ausgenommen sind Stammaktien, die eventuell gemäß der MRCC-Option an MRCC ausgegeben werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Clive Shallow, Shareholder Communications, unter der Tel.nr. 604-922-2030 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.rmroyalty.com.

RAINY MOUNTAIN ROYALTY CORP.

Douglas L. Mason _________________________________ Douglas L. Mason, Chief Executive Officer

Börsensymbole: TSX-V: RMO Frankfurt: EK7N-FF

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die laut den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf solche Angelegenheiten beziehen, einschließlich der MRCC-Option, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Solche Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und könnten sich danach ändern. Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen - es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39098 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39098&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75101U3010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.