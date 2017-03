IRW-News: Rainy Mountain Royalty Corp. : Rainy Mountain gibt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Rainy Mountain":

West Vancouver, British Columbia - 6. März 2017 - Rainy Mountain Royalty Corp. (das Unternehmen oder Rainy Mountain) gibt bekannt, dass das Unternehmen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde - beabsichtigt, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durchzuführen und durch die Emission von 5.000.000 Non-Flow-Through-Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,10 $ pro Einheit einen Erlös von bis zu 500.000 $ zu generieren. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 24 Monaten in eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden - in den ersten 12 Monaten zum Preis von 0,15 $, danach zum Preis von 0,25 $.

Im Hinblick auf die Privatplatzierung kann das Unternehmen eine Provision (Finder's Fees) in Höhe von 8 % (entweder in bar oder in Form von Einheiten) bezahlen, die auf dem Verkauf von Einheiten basiert, welche von bestimmten Personen oder Firmen, die dem Unternehmen von solchen Findern zugeführt wurden, durch Zeichnung erworben wurden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus dieser Privatplatzierung für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet Brunswick sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Clive Shallow, Shareholder Communications, unter der Tel.nr. 604-922-2030 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.rmroyalty.com.

RAINY MOUNTAIN ROYALTY CORP.

Douglas L. Mason _________________________________ Douglas L. Mason, Chief Executive Officer

Börsensymbole: TSX-V: RMO Frankfurt: EK7N-FF

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die laut den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf solche Angelegenheiten beziehen - dazu zählen auch die Provisionen (Finder's Fees), die vom Unternehmen bezahlt werden können, und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung - sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, auf die das Unternehmen keinen maßgeblichen Einfluss hat. Solche Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und könnten sich danach ändern. Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen - es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39146 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39146&tr=1

