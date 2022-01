IRW-News: Rainforest Resources Inc. : Rainforest Resources kündigt den ersten Terminverkauf von Kohlenstoffzertifikaten an

IRW-PRESS: Rainforest Resources Inc. : Rainforest Resources kündigt den ersten Terminverkauf von Kohlenstoffzertifikaten an

10. Januar 2022, Miami, Florida. RAINFOREST RESOURCES INC. (Symbol: RRIF) und seine Tochtergesellschaft RAINFOREST DEL ECUADOR freuen sich bekannt zu geben, dass nach Abschluss aller Arbeiten im UKUMARI-Projekt der erste Terminverkauf mit zwei Beständen von 500.000 (fünfhunderttausend) Kohlenstoffzertifikaten zu jeweils 13,50 US-Dollar beginnt. Bei diesen Zertifikaten handelt es sich um jene, die von CCB AVOIDING DEFORESTATION für das Jahr 2020 erworben wurden. Die Verhandlung für diese Zertifikate finden vom 25. Januar bis 30. Januar 2022 statt.

Weitere Informationen über Rainforest Resources Inc. (RRIF) erhalten Sie über die Unternehmenswebseite: www.rainforestresourcesinc.com.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Wörter wie erwartet, rechnet mit, plant, glaubt, geplant, schätzt und Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Vorhersagen von Umsätzen, Einnahmen, Segmentleistungen, Cashflow, Vertragsvergaben und Stabilität. Die Tätigung von zukunftsgerichteten Aussagen erfolgt gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches des Managements liegen, wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Vorhersagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung oder im Fallen von Dokumenten, auf die hierin Bezug genommen wird, zum Datum des jeweiligen Dokuments. Alle anschließenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen durch das Unternehmen oder eine im Namen des Unternehmens handelnden Person, sind ausdrücklich durch die vorsorglichen Hinweise in diesem Absatz eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Änderungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignissen, Bedingungen oder Änderungen der Erwartungen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eingetreten sind, Rechnung zu tragen.

Kontakt für weitere Informationen: info@rainforestresourcesinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63516

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63516&tr=1

