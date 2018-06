IRW-News: RYU Apparel Inc.: Respect Your Universe meldet Update der Equinox- und Nordstrom-Programme

Weitere Suchergebnisse zu "Ryu Apparel":

: Respect Your Universe meldet Update der Equinox- und Nordstrom-Programme

Vancouver (British Columbia), 27. Juni 2018. RYU Apparel Inc. (TSX Venture: RYU.V), der Schöpfer von urbaner Sportbekleidung, freut sich, ein Update hinsichtlich zweier Einzelhandelspartnerschaften bereitzustellen, die zu Beginn dieses Jahres ins Leben gerufen wurden. Ausgewählte Nordstrom-Standorte in den USA und Kanada sowie Nordstrom.com haben sechs Monate lang eine Auswahl an Herrenbekleidung und Taschen von RYU geführt. Im selben Zeitraum wurden die Produkte von RYU von ihrem Status als Kurzzeitgeschäft aufgewertet und in das reguläre Einzelhandelsangebot von Equinox in Kanada aufgenommen.

RYU freut sich bekannt zu geben, dass seine Ergebnisse hinsichtlich des Verkaufs sowohl an Nordstrom als auch an Equinox äußerst erfolgreich waren und dass beide Einzelhändler bereits wiederholte und fortlaufende Bestellungen für Markenbekleidung von RYU aufgegeben haben.

Wir freuen uns, dass unsere Nordstrom- und Equinox-Programme von den Kunden so gut aufgenommen werden, sagte Marcello Leone, CEO von RYU. Es ist immer erfreulich, wenn man durch die steigende Nachfrage seitens unterschiedlicher Quellen außerhalb unseres direkten Marketingeinflussbereichs bestätigt wird. Dies weist auf das Entstehen einer erstklassigen Marke hin.

Über Nordstrom

Nordstrom ist eine Kette an führenden Modegeschäften mit Hauptsitz in Seattle (Washington). Das 1901 gegründete Unternehmen hat als Schuheinzelhandelsunternehmen begonnen und seinen Bestand seither auf Bekleidung, Accessoires, Handtaschen, Schmuck, Kosmetikprodukte und Düfte erweitert. Das Unternehmen betreibt 365 Läden in 40 US-Staaten und in Kanada mit einem Jahresumsatz von über 14 Milliarden US-Dollar.

Über Equinox

Equinox betreibt 92 exklusive, voll ausgestattete Fitnessstudios in New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Chicago, Boston, Dallas, Houston und Washington D.C. sowie internationale Standorte in London, Toronto und Vancouver. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl an Equinox-Programmen, -Dienstleistungen und -Produkten, einschließlich Kraft- und Herz-Kreislauf-Training, Studiokurse, persönliches Training, Spa-Dienstleistungen und -Produkte, Bekleidung sowie Lebensmittel-/Saftbars. Hotels von Equinox, die 2019 ihren Betrieb aufnehmen werden, werden leistungsstarke Reisende exklusiv verpflegen, um als ultimative Hoteldestination mit einer umfassenden Lifestyle-Erfahrung zu fungieren. Equinox bietet seinen Kunden seit über 25 Jahren individuelle Erfahrungen und noch nie dagewesene Dienstleistungen und entwickelt dabei eine Lifestyle-Marke, die für Service, Wert, Qualität, Know-how, Innovation, Detailtreue, Marktführerschaft und Ergebnisse steht.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidung und Accessoires-Marke, die für die Fitness, Leistung und den Lebensstil von multidisziplinären Sportlern entwickelt wurde. Innovativ und kompromisslos konzipiert und auf Passform, Komfort und Langlebigkeit zugeschnitten, bietet RYU die Möglichkeit, die menschliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://ryu.com

