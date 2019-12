IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU präsentiert sich mit seiner Pop-Up-Initiative und Global Partner & Markenbotschafterin Elisabeth Rohm als stolzer Partner von City of West Hollywood, American Express und We-Ho Chamber of Commerce

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: RYU präsentiert sich mit seiner Pop-Up-Initiative und Global Partner & Markenbotschafterin Elisabeth Rohm als stolzer Partner von City of West Hollywood, American Express und We-Ho Chamber of Commerce

(Vancouver, British Columbia), 10. Dezember 2019 - RYU Apparel Inc. (TSX VENTURE: RYU.V, OTCQB: RYPPF), ein Hersteller urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Partnerschaftsabkommen mit American Express unterzeichnet hat, um dessen Event Stars Shop Small For WeHo, am Samstag, den 30. November in Kooperation mit der West Hollywood Chamber Of Commerce an mehreren Standorten rund um die City of West Hollywood zu unterstützen.

Small Business Saturday ist ein Tag, der ins Leben gerufen wurde, um örtliche Geschäftslokale, die sich für unsere Gemeinden stark machen, zu unterstützen. In diesem Jahr beteiligen sich Prominente an West Hollywoods Stars Shop Small-Initiative. Small Business Saturday wurde im Jahr 2010 von American Express gegründet, um den Besitzern von Kleinunternehmen dabei zu helfen, vor allem in den Einkaufstagen vor Weihnachten mehr Kunden anzuziehen. RYU ist stolz darauf, sich erstmals an dieser Aktion beteiligt und einem örtlichen Kaufgeschäft dabei geholfen zu haben, seinen Kunden ein einzigartiges Shopping-Erlebnis zu bieten.

Gemeinsam mit dem Team von Respect Your Universe stellte sich Schauspielerin Elisabeth Rohm als Markenbotschafterin zur Verfügung und moderierte das Event im Namen von RYU. Sie verbrachte Zeit mit den Besuchern, knipste zahlreiche Fotos und stellte die Marke den interessierten Neulingen vor.

Veranstaltet wurde das Event im Ysabel Restaurant in West Hollywood, das ein perfektes Ambiente für derlei Initiativen bietet.

In West Hollywood fließt ein Teil des Erlöses, der sich aus dem Umsatz der teilnehmenden Geschäfte und Spenden zusammensetzt, in das Los Angeles LGBT Center Culinary Arts Program. Das vom Center organisierte innovative Culinary Arts Program ist ein generationenübergreifendes Ausbildungsprogramm für obdachlose LGBTQ-Jugendliche (lesbische, schwule, bisexuelle und transidente Jugendliche) sowie einkommensschwache ältere Personen derselben Gruppierung. Im Rahmen des 300-stündigen Programms, das in der Kantine des Centers am Anita May Rosenstein Campus abgehalten wird, werden Jugendliche im Alter zwischen 18 und 24 Jahren neben den Studenten des Senior Services-Programms in kulinarischen Fertigkeiten unterwiesen.

Die Veranstaltung verbuchte laut Schätzung mehr als 66 Millionen Zugriffe in Presseberichten und in der Online-Berichterstattung (Social Media-Zugriffe sind hier noch nicht berücksichtigt).

Auch Elisabeth Rohm - sie wird schon bald neben Stars wie Charlize Theron, Margot Robbie und Nicole Kidman im neuen Blockbuster Bombshell zu sehen sein, der in dieser Woche in den nordamerikanischen Kinos startet - äußerte sich in KTLA sowie im US Magazine in der Rubrik Hot Pics zu der Initiative.

Getty Images hat die Veranstaltung in der gesamten City of West Hollywood unterstützt.

Laut American Express haben sich rund 110 Millionen Kaufwillige an der Aktion Shop Small beteiligt und damit einen positiven Beitrag für ihre Gemeinden geleistet. In unabhängigen Kaufgeschäften und Restaurants wurden rund 19,6 Milliarden Dollar an Umsätzen generiert; damit übertrifft diese Zahl das Vorjahresergebnis von rund 17,8 Milliarden Dollar bei weitem.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ryu.com

Für das Board:

RYU APPAREL INC.

Marcello Leone

Marcello Leone, CEO, President & Chairman of the Board

Tel: +1 604-235-2880

Investor Relations

Ansprechpartner: Anna Brazier

Investor Relations

1-844-535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Jackie Reed (USA PR)

Head of Fashion

Jackie.reed@thrsxty.com

+1 212-226-2530

