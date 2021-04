IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel stellt Update für Aktionäre von CEO bereit

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: RYU Apparel stellt Update für Aktionäre von CEO bereit

Vancouver (British Columbia), 15. April 2021. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYA) (RYU oder das Unternehmen), Hersteller von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, den Aktionären ein Update von CEO Cesare Fazari bereitzustellen:

Nach der jüngsten Ankündigung unseres geplanten Erwerbs von Kosan Travel, der funktionalen Reisemarke, die eine der erfolgreichsten Bekleidungskampagnen in der Geschichte von Kickstarter hervorgebracht hat, wollte ich persönlich die strategische Bedeutung der Transaktion erklären.

Wie Sie bestimmt wissen, hat RYU in den vergangenen sechs Monaten ganzheitliche Veränderungen vorgenommen, die unser Unternehmen in eine Plattform verwandelt haben, die reich an Branchentalenten, bedarfsweckenden Möglichkeiten und einer wachstumsorientierten betrieblichen Infrastruktur ist. Parallel zu unserer Transformation haben sich die Verbrauchertrends rasch weg vom stationären Handel und hin zum Online-Versand entwickelt, was den E-Commerce innerhalb kürzester Zeit beschleunigt.

Schätzungen zufolge wird der globale E-Commerce bis 2020 um 19 % wachsen und einen weltweiten Umsatz von 4,2 Billionen Dollar erreichen. Laut eMarketer wird der E-Commerce bis 2023 voraussichtlich 22 % des globalen Einzelhandelsumsatzes oder 6,5 Billionen Dollar ausmachen.

Und im Jahr 2020 hat der E-Commerce aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen noch größeren Anteil am Umsatz der Bekleidungsbranche erobert. Tatsächlich trug der E-Commerce zum gesamten Wachstum von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr beim gesamten Umsatz der Bekleidungsbranche in den USA bei.

Dies sind äußerst vielversprechende Zahlen und angesichts dieses Rückenwinds für die Branche beabsichtigen wir, unsere Markenplattform zu nutzen, um die bestehende digitale Präsenz von RYU rasch zu erweitern und die Entwicklung einer einzigen erstklassigen E-Commerce- und Technologieplattform voranzutreiben, die die Bedürfnisse der Verbraucher in der heutigen digitalen Welt in den Bereichen Bekleidung und Accessoires erfüllt.

Angesichts unseres Bestrebens, ein führendes E-Commerce-Unternehmen auf dem Athleisure- und Lifestyle-Markt zu werden, suchen wir nach wachstumsfördernden Erwerben von kategorisch synergistischen, bestehenden E-Commerce-Marken mit loyalen Kunden, wie etwa der geplante Erwerb von Kosan Travel. Durch diese Erwerbe würden wir versuchen, zentrale Kostenstrukturen in allen Geschäftsbereichen zu reduzieren und gleichzeitig spezielle Talente und Marketingmöglichkeiten zu nutzen, um die Skalierung und den Profit zu maximieren.

In diesem Zusammenhang wird RYU weiterhin Plattformtechnologien hinzufügen, die erstklassige Kundenerlebnisse schaffen.

Wir sind bestrebt, die Athleisure-Branche sowie die aufstrebende Unterkategorie der Reisebekleidung durch unser Engagement für Design, Qualität, Innovation und Kundenerfahrung zu revolutionieren. Bei diesem Bestreben untersuchen wir die Wirksamkeit und die mögliche Integration neuer Technologien und Tools in unseren Betrieb, einschließlich Körperscanning, künstlicher Intelligenz und erweiterter Realitäten, um ein erstklassiges, personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten.

Die Kombination aus unserer Wachstumsstrategie, dem geplanten Erwerb von Kosan sowie weiteren Zielen und dem Zugang zu den öffentlichen Kapitalmärkten stimmen mich hinsichtlich unserer Fähigkeit, diese dynamische Strategie erfolgreich umzusetzen, äußerst zuversichtlich.

Alles in allem freuen wir uns über die kontinuierliche Transformation unseres Unternehmens und sind davon überzeugt, dass Sie, unsere Aktionäre, den langfristigen Wert und das damit einhergehende Wachstumspotenzial zu schätzen wissen werden.

Ich freue mich darauf, weitere Neuheiten bekannt zu geben, während wir die Umsetzung im Jahr 2021 und darüber hinaus fortsetzen.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU, wie z. B. Aussagen, dass: RYU erfolgreich jegliche Marken akquiriert, neue Technologien erwirbt oder ein Marktführer in der Kategorie Athleisure wird. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der Unfähigkeit von RYU ergeben, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, die für den Abschluss der geplanten definitiven Vereinbarungen und darin festgelegter Zahlungen erforderlich sind; (ii) die Unfähigkeit von RYU, etwaige erforderliche Genehmigungen in Bezug auf die geplanten Vereinbarungen einzuholen, einschließlich Genehmigungen für die Ausgabe von RSU; und (iii) die Unfähigkeit, sein Geschäft wie erforderlich umzustrukturieren und zu transformieren. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

RedChip Companies Inc.

Dave Gentry

Dave@redchip.com

407-491-4498

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57890

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57890&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74979J4072

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.