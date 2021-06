IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel Inc. stellt Update von COO Rob Blair hinsichtlich Wachstumsstrategie bereit

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: RYU Apparel Inc. stellt Update von COO Rob Blair hinsichtlich Wachstumsstrategie bereit

Vancouver (British Columbia), 15. Juni 2021. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), der Hersteller von preisgekrönter Bekleidung, die die menschliche Bewegung erleichtert, freut sich, ein Halbjahresupdate von RYU bereitzustellen.

Werte Aktionäre, werte Investment-Community,

Während wir uns der Mitte des Jahres 2021 nähern, hat RYU ein großartiges Geschäft verzeichnet, um das Fundament für langfristiges Wachstum zu legen.

2020 war - vorsichtig formuliert - ein bescheidenes Jahr. Der wirtschaftliche Abschwung zwang Marken dazu, Kosten zu senken, Prioritäten neu zu bewerten und digitale Kanäle zu beschleunigen. RYU senkte die Kosten für den Einzelhandel erheblich und tätigte eine beträchtliche Investition, um die Markenbekanntheit zu steigern, ließ jedoch in einer Zeit sich schnell ändernden Verbraucherverhaltens von der Schwerpunktlegung auf das Produkt und die Schaffung von Nachfrage ab. Die im Jahr 2020 angefallenen Verluste waren wesentlich geringer als in den Vorjahren, was auf geringere Kosten für den Hauptsitz und die Kündigung von Pachten zurückzuführen ist. Nun, da das Jahr 2020 hinter uns liegt, richten wir unser Hauptaugenmerk auf gezielte Investitionen in die Produktentwicklung und die Bedarfsweckung.

Wir sind im Begriff, eine Organisation aus Branchenveteranen, außergewöhnlichen kreativen Köpfen und externen Agenturpartnern aufzubauen, die den Schwerpunkt wieder auf die Herstellung von erstklassigen Produkten und die Schaffung einer Nachfrage nach diesen Produkten legen wird. Seit Februar dieses Jahres hat das Team vier strategische Säulen entwickelt, um RYU auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen. Diese Pläne werden ab der zweiten Hälfte dieses Jahres umgesetzt werden. In den nächsten drei Jahren wird sich RYU nicht nur in dieser umfassenden, gesättigten Branche von Performance-Bekleidung differenzieren, sondern auch zu einem symbolträchtigen Markenführer werden, der generationsübergreifend Anklang findet. Wir werden einen Aktionärswert schaffen, indem wir eine schlanke, jedoch äußerst effektive Organisation aufrechterhalten und das aufgebrachte Kapital direkt in die Nachfrage und die Produktentwicklung investieren. Wir streben eine Bruttomarge von über 70 % und eine fünfjährige kumulierte jährliche Wachstumsrate von über 80 % an.

1) SCHLANKE ORGANISATION: Unser Ziel besteht darin, in den nächsten 36 Monaten einen Leistungsgrad von weniger als 50 % zu erreichen, ohne dabei die Notwendigkeit aus den Augen zu verlieren, eine Organisation aufzubauen, die die Nachfrage nach der Marke steigert. Unter der Leitung von außergewöhnlichen kreativen Köpfen werden wir starke Markengeschichten entwickeln, die den Anfang unseres Prozesses zur Schaffung einer Nachfrage darstellen werden. Ein kürzlich ernannter Brand Executive Creative Director wird die kreative Leitung der Marke übernehmen und in Zusammenarbeit mit dem führenden kreativen Unternehmen Mother LA (vorbehaltlich eines endgültigen Verpflichtungsabkommens) eine authentische Stimme und eine Strategie für die Kundengewinnung entwickeln.

Als interimistischer Product Creative Director werde ich die ästhetische Transformation von RYU zu einem sorgfältig kuratierten Sortiment an neu erfundenen klassischen Sportsilhouetten leiten, die nach wie vor zeitlos sind und für Freude in den Herzen unserer Zielgruppe sorgen werden. Wir haben unsere Produktentwicklungsmaschine neu konzipiert, die Lieferkette gestrafft sowie ein neues Produktlinienmanagement- (PLM)-System und eine Kategorienkiller-Produktlinienarchitektur eingeführt, die die Produktivität und die Rentabilität des Stils weiterentwickeln werden. Ein neuer Markteinführungsprozess wird es RYU ermöglichen, die Geschwindigkeit und die Häufigkeit von Produktneuheiten für die Verbraucher zu erhöhen.

Unser E-Commerce-Bereich wird einer eingehenden Prüfung und Umstrukturierung der wichtigsten Leistungsindikatoren in puncto Datenaufkommen, Konversionsraten, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) unterzogen.

Ein neues Einzelhandelsmodell wird im Jahr 2023 mit einem kleinen empirischen Einzelhandelsmodell eingeführt werden, das ein nahtloses Omnichannel-Click and Collect-Modell ermöglicht. Dieses Modell wird als eine Mischung aus großformatigem, empirischem Einzelhandel und kleinen Ausgabeformaten aufgebaut. Das Modell wird eine geografische Anpassung des Designs anhand der im E-Commerce gesammelten Verbraucherdaten ermöglichen. Dieses Modell wird auch die Produktivität steigern, wobei ein Umsatz von 1.500 bis 2.500 $/ft² bei vergleichsweise geringeren Fixkosten angepeilt wird.

2) MARKE: Movement Matters lautet unser Motto, das zur Festlegung der Markenpositionierung, der Zielgruppe und der kreativen Stimme für alle visuellen Aktiva führt. Eine Corporate Governance dafür, wie wir sprechen, wie wir uns verhalten und wie wir aussehen. Dies wirkt sich nicht nur auf die für den Verbraucher sichtbaren Aktiva aus, sondern auch darauf, wie wir einstellen, wen wir einstellen und wie wir intern handeln. Abgesehen von der Entwicklung und Einführung übergreifender Markenrichtlinien haben wir auch einen kreativen Einweisungs- sowie internen/externen Prüf- und Produktionsprozess geschaffen. Dieser wird es unserem Team ermöglichen, die kreative Integrität, die Produktionsqualität und die Markenkonsistenz über alle Marketing- und Markenbildungskampagnen sowie die Produktion von Aktiva hinweg aufrechtzuerhalten.

3) PRODUKT: Wir haben die Strategie der Produktentwicklung neu konzipiert und dabei den Verbraucher in den Mittelpunkt gestellt. Diese äußerst produktive Linienarchitektur wird aus kuratierten und durchdachten Kernstilen bestehen. Die Produktstrategie wird RYU von einem traditionellen, saisonalen und transaktionalen Geschäftsmodell zu einem designorientierten Unternehmen machen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, eine Nachfrage nach Produkten zu schaffen, die in großen Mengen verkauft werden. Es besteht nach wie vor die Notwendigkeit von Neuem mit spezifischen emotionalen Farb- und Kunsteinflüssen, während wir langlebige und ethische Produkte schaffen, die bei mehreren Aktivitäten leistungsstark sind. Dieses Kategorienkiller-Geschäft wird in unsere BEWEGUNGSKULTUR integriert werden. Die kürzlich umgesetzte Markteinführungsstrategie wird die Markteinführungszeit von 18 auf neun bis zwölf Monate verkürzen. Die häufigere Einführung neuer Produkte wird ein verbessertes Kundenerlebnis in den Geschäften und Online-Kanälen unterstützen. Dies ermöglicht es uns auch, unsere Profitabilität steigern, indem wir unsere Lieferantenbasis straffen und Größenvorteile bei Stoffen, Schnitten und Arbeitskräften erlangen.

Zu den grundlegenden Bausteinen der Produktarchitektur zählen Oberbekleidung, Midlayer, First-Layer-Performance-Tops, Shorts, Hosen/Tights, Sport-BHs, Kopfbedeckungen und Taschen.

Wir sind auch Partnerschaften mit wichtigen Technologieanbietern wie Noble Biomaterials, den leistungssteigernden 37.5-Materialien sowie den Polartec-, Nylstar- und Schoeller-Textilien eingegangen, die von unseren Kunden und unseren eigenen strengen Umweltstandards verlangt werden.

Wir werden auch eine äußerst transparente Lieferkette und eine Strategie der sozialen Verantwortung des Unternehmens entwickeln, die auf unserem Wunsch basiert, nicht nur eine Aktienrendite zu erzielen, sondern auch sicherzustellen, dass unsere Auswirkungen auf die Umwelt weitestgehend minimiert werden.

4) DIGITAL: Schaffung eines Online-Erlebnisses, das Verbrauchern eine nahtlose und konsistente Markenbotschaft über alle Touchpoints innerhalb des RYU-Ökosystems bietet. Wir haben erfahrene Führungskräfte der E-Commerce-Branche an Bord geholt, die eine Erfolgsbilanz in puncto nachhaltiges, doppeltes digitales Wachstum bei Sport-, Outdoor- und Lifestyle-Marken vorweisen können. Das neue Team wird moderne Analysen ermöglichen und Erwerbskanäle, Verkaufstrichter sowie das Verbraucherverhalten überwachen, um Marken- und Umsatzkennzahlen zu erreichen und zu übertreffen. Es wurden bereits entscheidende Maßnahmen ergriffen, um in den Bereichen bezahlte Werbung, SEO und SEM sowie ganzheitliche Kampagnen und E-Commerce-Führung zu wachsen. Diese Maßnahmen haben bereits zu einer Steigerung der wöchentlichen Online-Verkäufe von über 77 % geführt.

Zur Unterstützung unserer digitalen Strategie werden wir auch ein detailliertes vierteljährliches Katalogprogramm einführen, um die Markenbekanntheit und den Verkauf zu fördern. Wir werden die Marke RYU mit aussagekräftigen Geschichten, Denkanstößen und relevanten Informationen zu unserer Zielgruppe nach Hause bringen. Branchendaten haben gezeigt, dass qualitativ hochwertige, inhaltsreiche Kataloge wesentlich dazu beitragen, den Kundenstamm zu erweitern und die Konversionsraten im E-Commerce zu steigern.

Im Jahr 2022 werden alle vier Säulen voll im Gange sein, wobei die Produktentwicklung der letzte Eckpfeiler des Fundaments für nachhaltiges Wachstum sein wird.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 werden wir das Umsatzwachstum durch Nachbestellungen von FW21-Schlüsselartikeln und neue Farben beschleunigen. Wir haben auch einen mittelamerikanischen Strickwarenhersteller in unsere Lieferkette aufgenommen, um margenstarke (zollfreie), energiereiche Quick-Strike-Tee- und Fleece-Programme zu liefern. Darüber hinaus werden wir ab Juli einen Soft-Launch unserer neuen Markenpositionierung und -identifikation durch die Kampagne Give a Little Respect durchführen, um das Datenaufkommen und die Konversionsraten zu steigern.

Unsere Finanzpläne werden durch einen fünfphasigen Ansatz finalisiert, der in einem Nettoumsatzziel von 50 Millionen $ für 2025 gipfelt. Während wir den Bruttogewinn steigern und unsere Betriebskosten effizienter gestalten, beabsichtigen wir, einen Leistungsgrad von weniger als 35 % und ein EBITDA von über 15 Millionen $ zu erreichen.

Die Zukunft ist rosig und wir stellen die Weichen für einen Markenauftritt, der nur ein Mal in zehn Jahren vorkommt. Im Zuge der Erweiterung unseres E-Commerce-Modells, der Wiederbelebung unseres Einzelhandels sowie der Erschließung unserer Frauenkategorie ist die Marke RYU bereit, die nächste große globale Markengeschichte zu werden, die aus Vancouver kommt.

Das wahre Potenzial der Marke RYU ist die außergewöhnliche Gruppe von Menschen, die sie vorantreibt. Wir haben eine gemeinsame Vision für die Zukunft und freuen uns auf die Herausforderungen, denen wir zweifellos ausgesetzt sein werden, wenn wir unsere Wachstumsziele erreichen.

Abschließend möchte ich unseren Kunden, die uns durch die Pandemie hindurch zur Seite gestanden haben, unseren Aktionären sowie dem Board für die kontinuierliche Unterstützung und die Ratschläge meinen aufrichtigen Dank aussprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Rob Blair

COO

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Corporate Communications

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

U.S. Investor Relations

RedChip Companies Inc.

Dave Gentry

Dave@redchip.com

407-491-4498

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für einen aktiven Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt, ermöglicht RYU eine optimale Leistung des Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für die zukünftige Entwicklung von Mother LA, Umsatzprognosen, Margen- oder EBITA-Zielen darstellen. Darüber hinaus gibt es keine Garantie für die zukünftige Performance von Ecommerce- oder Brick-and-Mortar-Einzelhandelsumsätzen, neuen Kollektionen, Produktionsstarts, Nachhaltigkeitszielen, Strategieumsetzung oder aktuellen oder zukünftigen Kooperationen. Solche Aussagen betreffen die Entwicklung und Implementierung von Produktplatzierungen in der Serie, das Seeding von Prominentenprodukten, die Zuschauerzahlen oder die Erhöhung des Bekanntheitgrades von RYU bei Investoren, Zuschauern oder Kunden. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich derer, die sich aus der COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen ergeben, und die dazu führen könnten, dass es nicht möglich ist, eine umfassende Investor-Relations-Strategie zu entwickeln und/oder umzusetzen und/oder den Bekanntheitsgrad von RYU in der Investorengemeinschaft zu erhöhen, einschließlich einer Kapitalmarktstrategie, das Versagen der Investor-Relations-Anbieter, ihre Best-in-Class-Plattformen einzusetzen oder anderweitig ein überzeugendes Wertversprechen von RYU zu kommunizieren, das Scheitern der Kampagne zur Erneuerung der Marke RYU und der anschließenden Erfolge unter ihrem CEO, die Möglichkeit, dass RYU keinen positiven operativen Cashflow erzielt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt RYU nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58996

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58996&tr=1

