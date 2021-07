IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel Inc. sponsert MMA-Federgewichts-Kampfsportler Ilia Topuria an diesem Samstag, 10. Juli, in T-Mobile Arena in Las Vegas

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: RYU Apparel Inc. sponsert MMA-Federgewichts-Kampfsportler Ilia Topuria an diesem Samstag, 10. Juli, in T-Mobile Arena in Las Vegas

Vancouver (British Columbia), 8. Juli 2021. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTC: QB RYPPF, FWB: RYAA) RYU Apparel Inc., der Schöpfer von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es Ilia Topuria, einen ungeschlagenen Ultimate-Kampfsportler mit einer Bilanz von 10:0 Siegen, bei seinem Versuch, weiterhin ungeschlagen zu bleiben, gesponsert hat.

Ilia Topuria, der den Spitznamen El Matador trägt und erst 24 Jahre alt ist, begann im Alter von vier Jahren mit dem Judounterricht. Er ist der führende Kampfsportler von First Round Management Europe mit Sitz in Alicante in Spanien.

Seine MMA- und Ultimate-Kampferfolge beinhalten Folgendes:

https://www.instagram.com/iliatopuria/

https://www.tapology.com/fightcenter/fighters/129278-ilia-topuria

https://www.instagram.com/frm_europe/

https://www.climentclub.es/

Aufgrund seiner Karriereerfolge wurde Ilia Topuria ausgewählt, um bei der kommenden UFC 264 am 10. Juli 2021 in der T-Mobile Arena in Las Vegas in Nevada gegen Ryan Hall, einen weiteren MMA-Federgewichtskämpfer und früheren Gewinner von The Ultimate Fighter, anzutreten. Auf der Suche nach einem Sponsor, der dabei behilflich ist, einen Teil der Kosten zu übernehmen, die ihm bei der Vorbereitung auf diesen Kampf entstanden sind, wurde Cesare Fazari, CEO von RYU, von Clifford J. Perry, Executive Director von Topuria, aufgrund ihrer gemeinsamen Philosophie von RESPECT! angesprochen.

Als Fazari von der beeindruckenden Siegesserie von Topuria, dessen bevorstehenden Ultimate Fight gegen Ryan Hall und dessen vorbildlichen Einstellung und Hingabe zum Sport erfuhr, war er begeistert, einem Sponsoring zuzustimmen. Abgesehen von der Bereitstellung von Trainingsbekleidung und -ausrüstung stellte RYU die letzten 10.000 US$ für die Ausgaben von Topuria in Las Vegas zur Verfügung, einschließlich Unterkunft, Verpflegung und eines SUV.

Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die Unterstützung eines Sportlers wie Ilia Topuria der Grund ist, warum wir das tun, was wir bei RYU tun. Unser Team respektiert und unterstützt jeden MMA-Sportler, der sich einem lebenslangen Training und Fokus verschrieben hat. Dieser bevorstehende Kampf ist die Krönung von 20 Jahren Hingabe, Aufopferung und Disziplin. Ilia verkörpert fokussierte Achtsamkeit und präzise Bewegungen, die die Wurzeln unserer Marke sind, sagte Cesare Fazari, CEO von RYU.

Clifford J. Perry, Executive Director des MMA-Kampfsportlers, sagte: Ilia Topuria zeichnet sich durch Herz, Bescheidenheit, Hingabe zu seinem Sport und Respekt aus. Ilia wird ein großartiges Vorbild für andere Vertreter der Generationen Y und X bzw. sogar für Boomers sein, denn ich bin davon überzeugt, dass sich einige von uns wünschen werden, einen Enkel wie Ilia zu haben.

Rob Blair, COO von RYU, sagte außerdem: Wir freuen uns, Ilia dabei zu unterstützen, RYU wieder zu seinen Wurzeln in MMA zurückzubringen. RYU ist eine Marke, die sich der Unterstützung jener widmet, die unsere Markenwerte teilen, und alle, die mit unserer Marke verbunden sind, eint dieses Ziel. Es ist eine Bewegung, die alles, was wir tun, beeinflusst und die Kernüberzeugung von RYU ist.

Ilia Topuria sagte: Ich bin demütig angesichts der Großzügigkeit des Teams von RYU. Ich habe schon einige ihrer unglaublichen professionellen Produkte benutzt und schätze ihren auf Kampfsport basierenden philosophischen Ansatz zur Bewegung. Ihr Mantra Respect Your Universe ergänzt mein überwältigendes Gefühl des Respekts für jeden, einschließlich meiner Gegner, was sich darin äußert, dass ich auf meine besiegten Gegner zugehe und sie umarme. Respekt und Empathie für jeden zu zeigen, passt ideal zu RYU. Dieses Sponsoring hat es mir ermöglicht, mich während dieser intensiven und entscheidenden Phase der Vorbereitung auf diesen bedeutenden Kampf am 10. Juli, der auf Pay Per View gestreamt wird und die meisten Abonnenten zählt, die es je für ein MMA-Event gab - ganz zu schweigen von den Millionen und Abermillionen von Menschen weltweit, die das Event verfolgen -, nur auf mein Training zu konzentrieren.

Im Namen des Boards

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Cesare Fazari, CEO

Tel: 18445352880

Corporate Communications

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

U.S. Investor Relations

RedChip Companies Inc.

Dave Gentry

+1 (407) 491-4498

Dave@redchip.com

Über RYU Apparel Inc.

RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und Lifestyle entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt, ermöglicht RYU eine optimale Leistung des Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, darunter: (i) ungünstige Marktbedingungen, die dazu führen, dass RYU nicht in der Lage ist, die notwendigen Finanzmittel zu beschaffen, die für den Abschluss und die Zahlungen im Rahmen der vorgeschlagenen endgültigen Vereinbarungen erforderlich sind; (ii) die Unfähigkeit von RYU, alle notwendigen Genehmigungen in Bezug auf die vorgeschlagenen Vereinbarungen zu erhalten, einschließlich der Genehmigungen, die für die Ausgabe der RSUs erforderlich sind; und (iii) die Unfähigkeit, sein Geschäft wie erforderlich umzustrukturieren und umzuwandeln. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt RYU nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

