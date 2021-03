IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel Inc. sponsert Dima Sumchenko, kanadische Box-Hoffnung im Schwergewicht bei Olympischen Spielen

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: RYU Apparel Inc. sponsert Dima Sumchenko, kanadische Box-Hoffnung im Schwergewicht bei Olympischen Spielen

Vancouver (British Columbia), 2. März 2021. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es den Amateur-Schwergewichtsboxer Dima Sumchenko bei seiner angestrebten Qualifikation für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio sponsert.

Der in Vancouver geborene Sumchenko ist seit seinem zwölften Lebensjahr im Boxsport tätig. Er ist Coach und Trainer im Eastside Boxing Club, einer gemeinnützigen Organisation. Sumchenko ist auch der Provinzmeister von British Columbia 2020 in der Gewichtsklasse 91 Kilogramm.

Zu seinen weiteren Boxerfolgen zählen folgende:

- 44-maliger Western Ballroom-Goldmedaillengewinner

- Provinzmeister 2013, 64 kg

- Gewinner des Bronze Gloves Tournament 2013

- Provinzmeister 2014, 70 kg

- Gewinner des Silver Gloves Tournament 2014

- Gewinner des Golden Gloves Tournament 2015

- Provinzmeister 2020, Schwergewicht

- Gewinner der Olympia-Qualifikation 2020

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57039/RYU_020321_DEPRcom.001.jpeg

Cesare Fazari, CEO von RYU, und Boxer Dima Sumchenko

Angesichts seiner Karriereerfolge wurde Sumchenko ausgewählt, um am zehntägigen Canadian Boxing Olympic Qualifying Training Camp teilzunehmen, das diese Woche in Montreal stattfand. Auf der Suche nach Sponsoren, die ihn bei der Deckung seiner Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten für das Camp unterstützen, startete Sumchenko eine Crowdfunding-Kampagne auf der beliebten Plattform Go Fund Me.

Als das Team von RYU Wind von der lokalen Geschichte bekam, wollte es Sumchenko bei seinem Streben nach olympischem Ruhm unterstützen.

Abgesehen der Bereitstellung von Leistungstrainingsbekleidung und -ausrüstung stellte RYU auch die letzten 2.500 Dollar zur Verfügung, die bei der Go Fund Me-Kampagne von Dima Sumchenko benötigt wurden, um die Zielsumme zu erreichen, die erforderlich ist, um eine Gelegenheit zu bekommen, von der Sportler ihre gesamte Karriere träumen.

Cesare Fazari, CEO von RYU, sagte: Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die Unterstützung eines Sportlers wie Dima der Grund ist, warum wir das tun, was wir bei RYU tun. Unser Team respektiert jeden Sportler, der bestrebt ist, sein Ziel zu erreichen. Die Olympischen Spiele sind das höchste Ziel vieler Sportler und die Jahre der Hingabe und Aufopferung sind unvergleichlich. Dima ist eine Inspiration für unser Team und seine eigenen Schüler. Wir stehen jederzeit hinter ihm!

Dima Sumchenko sagte: Ich bin demütig angesichts der Großzügigkeit des RYU-Teams. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Fan ihrer Produkte und ihrer Marke. Mein Traum ist es, meinen Schülern, der Provinz und dem Land zu zeigen, dass alles möglich ist, wenn man hart arbeitet, engagiert bleibt und Respekt zeigt. Das Sponsoring ermöglichte es mir, mich während dieses intensiven und entscheidenden Teils des Qualifikationsprozesses nur auf mein Training zu konzentrieren, und dafür bin ich für immer dankbar!

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der Unfähigkeit von RYU ergeben, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, die für den Abschluss der geplanten definitiven Vereinbarungen und darin festgelegter Zahlungen erforderlich sind; (ii) die Unfähigkeit von RYU, etwaige erforderliche Genehmigungen in Bezug auf die geplanten Vereinbarungen einzuholen, einschließlich Genehmigungen für die Ausgabe von RSU; und (iii) die Unfähigkeit, sein Geschäft wie erforderlich umzustrukturieren und zu transformieren. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

RedChip Companies Inc. Dave Gentry

Dave@redchip.com 407-491-4498

