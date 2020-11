IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel Inc. geht mit Afterpay Partnerschaft hinsichtlich Einführung flexibler Zahlungsmethode ein

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: RYU Apparel Inc. geht mit Afterpay Partnerschaft hinsichtlich Einführung flexibler Zahlungsmethode ein

Rechtzeitig zur Veröffentlichung der Bestseller-Kollektion Ethos können die Kunden von RYU nun mit Afterpay in vier zinslosen Raten bezahlen. Es können Verzugsgebühren anfallen. Es bestehen Anspruchskriterien. Siehe afterpay.com für die vollständigen Konditionen.

Vancouver (BC), 19. November 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, kündigt heute seine globale Partnerschaft mit Afterpay (ASX:APT), dem führenden Anbieter von Buy Now, Pay Later-Zahlungen (in etwa.: Kaufen Sie jetzt, bezahlen Sie später), an.

Afterpay arbeitet mit führenden Mode-, Beauty- und Lifestyle-Einzelhändlern zusammen, damit Kunden die Flexibilität haben, ihr eigenes Geld auszugeben, indem sie in Raten zahlen, und RYU zählt nun zu diesen Partnern. Die Kunden von RYU können an der Kasse Afterpay auswählen, um ihre Waren jetzt zu kaufen und erst später zu bezahlen. Der Zahlungsservice kann für den Kauf von Artikeln aus dem gesamten Produktangebot von RYU verwendet werden, einschließlich seiner neuen Ethos-Kollektion, die mehrere Hoodies, Pullover mit Rundhalsausschnitt, Bomberjacken und andere Herbstkleidungsstücke für Männer und Frauen in verschiedenen Farben beinhaltet.

Das Ladenverzeichnis von Afterpay verzeichnet im Schnitt 19 Millionen Weiterempfehlungen pro Monat an seine Handelspartner, wodurch die Konversionsraten der Kunden um mehr als 20 % und der durchschnittliche Bestellwert um mehr als 25 % im Vergleich zu allen anderen Zahlungsmethoden steigen. Quelle: Daten von Afterpay

Anknüpfend an unsere Einführung in Kanada zu Beginn des Jahres freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit dem in Vancouver ansässigen Unternehmen RYU, um Afterpay den nordamerikanischen Kunden näher zu bringen, meint Melissa Davis, Leiterin, Nordamerika von Afterpay. Die Marke hat sich durch die Leistungsfähigkeit und Qualität ihrer Produkte einen guten Ruf erworben und wir schätzen ihre verstärkten Bemühungen, ihre Bekleidungslinien vor Ort herzustellen. Wir freuen uns darauf, RYU beim Ausbau seines Kundenstamms in Nordamerika und auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Afterpay wird unseren Kunden direkt zugutekommen und das gesamte Kundenerlebnis bei RYU verbessern. Wir freuen uns sehr, Teil des Händlernetzes von Afterpay zu sein und damit einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Omni-Channel-Strategie zu vollziehen, sagt Cesare Fezari, CEO von RYU.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Über Afterpay Limited

Afterpay Limited (ASX: APT) verändert die Art und Weise des Zahlungsprozesses, indem es Kunden ermöglicht, die gekauften Waren sofort zu erhalten und ihre Einkäufe in vier Raten zu bezahlen - und das immer zinsfrei. Der Service ist für Kunden, die pünktlich bezahlen, völlig kostenlos und hilft damit Menschen, ihr Geld verantwortungsbewusst auszugeben, ohne dass Zinsen, Gebühren oder weitere Schulden anfallen. Zum 30. September 2020 wurde Afterpay von nahezu 63.000 der weltweit beliebtesten Einzelhändler angeboten und von mehr als 11 Millionen aktiven Kunden weltweit genutzt.

Afterpay ist derzeit in Australien, Kanada, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich (wo es als Clearpay bekannt ist) verfügbar. Afterpay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Wirtschaft zu fördern, in der alle Gewinner sind.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

CEO, President und Chairman of the Board

Tel: +1 604-235-2880

Investor Relations

Anna Brazier, Investor Relations

Tel: +1 844-535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

