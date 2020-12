IRW-News: RYU Apparel Inc.: Interview mit RYU Apparel wird in The RedChip Money Report auf Bloomberg International ausgestrahlt

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: Interview mit RYU Apparel wird in The RedChip Money Report auf Bloomberg International ausgestrahlt

Vancouver (British Columbia), 17. Dezember 2020. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass ein Interview mit seinem Chairman und CEO Cesare Fazari in der Fernsehsendung The RedChip Money Report ausgestrahlt wird. The RedChip Money Report wird sonntags um 18 Uhr Ortszeit in 100 Millionen Haushalten in jedem europäischen Land auf Bloomberg International ausgestrahlt.

Im Exklusivinterview spricht Fazari über die starke Basis des Unternehmens, das vielseitige Team sowie seine Pläne, eine Marke im Wert von einer Milliarde Dollar aufzubauen.

Einen Ausschnitt des Interviews können Sie hier abrufen: https://youtu.be/P-88NMcGXSQ

The RedChip Money Report bietet aufschlussreiche Kommentare zu Small-Cap-Investitionen, Interviews mit Wall-Street-Analysten, Besprechungen von Finanzbüchern sowie Interviews mit Führungskräften börsennotierter Unternehmen.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung auch Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftigen Leistungen von RYU. Dazu zählen unter anderem Aussagen über die Einführung der Golf Apparel Division, eine boomende Golfindustrie, zukünftige Verkäufe von Golfbekleidung oder ein innovatives Design, die von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen, einschließlich: (i) ungünstige Marktbedingungen, darunter Bedingungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie und anderen Gründen ergeben; (ii) die Unfähigkeit, die RYU-Marke zu erneuern, strategische Ziele umzusetzen und in die Gewinnzone zurückzukehren; (iii) die Unfähigkeit, die angezielten Umsatzprognosen wie erwartet zu erreichen; (iv) die Unfähigkeit, das erwartete Beraterabkommen abzuschließen; und (v) die Unfähigkeit, die geplante Wiedereröffnung des Flagshipstores oder die Erprobung des RYU Studio-Konzepts durchzuführen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54765

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54765&tr=1

