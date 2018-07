IRW-News: RYU Apparel Inc.: Canaccord Genuity startet Research über RYU Apparel im COLTS-Report

Weitere Suchergebnisse zu "Ryu Apparel":

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.



: Canaccord Genuity startet Research über RYU Apparel im COLTS-Report

Canaccord Genuity startet Research über RYU Apparel im COLTS-Report

Vancouver, BC, Kanada - 9. Juli 2018 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU) (RYU oder das Unternehmen), ein Schöpfer von urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass Canaccord Genuity (Canaccord) erste Research über RYU veröffentlicht hat, das als erstes kanadisches Unternehmen in das COLTS-Programm aufgenommen wurde (siehe Pressemitteilung vom 7. Juni 2018).

Das COLTS-Programm ist eine Kapitalmarktinitiative, die wachstumsstarke Small-Cap-Unternehmen wie RYU profiliert. Der strategische Vorteil der Teilnahme von RYU am COLTS-Programm besteht darin, das Wachstum von RYU zu unterstützen und den Kontakt zu privaten und institutionellen Investoren zu erweitern.

Der Bericht ist ein von Dritten verfasstes und von Canaccord publiziertes, öffentliches Dokument, an dessen Erstellung RYU nicht beteiligt war. Um den Bericht aufzurufen, folgen Sie bitte dem nachstehenden Link https://canaccordgenuity.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=febcd72a-de7a-409f-a92f-90bab2f93638&mime=pdf&co=Canaccordgenuity&id=CA-InternalResearchDistribution@canaccordgenuity.com&source=mail

Wir sind sehr erfreut über diesen Bericht, denn wir haben den Eindruck, dass die Analysten das Wesen unseres Unternehmens richtig erfasst haben, sagte Herr Marcello Leone, CEO von RYU. Wir sehen darin eine weitere Bestätigung unserer Bemühungen bei der Erschaffung einer weltweit anerkannten Marke und der Steigerung unseres Bekanntheitsgrads.

Die Vereinbarung mit Canaccord und alle im Rahmen des COLTS-Programms erwogenen Angelegenheiten bedürfen der vorherigen Zustimmung der kanadischen Börse TSX Venture Exchange.

Regelmäßige Updates zu RYU Apparel finden Sie unter: http://ryu.com

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidung und Accessoires-Marke, die für die Fitness, Leistung und den Lebensstil von sportlich orientierten Männern und Frauen entwickelt wurde. Innovativ und kompromisslos konzipiert und auf Passform, Komfort und Langlebigkeit zugeschnitten, bietet RYU die Möglichkeit, die menschliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://ryu.com

Im Namen des Boards

RYU APPAREL INC.

Marcello Leone

Marcello Leone, CEO, President und Chairman of the Board

Tel: 604-235-2880

Investor Relations

Kontakt: Anna Brazier

Investor Relations

1-844-535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Candace Fremder (Global PR)

Account Direktor

Candace.fremder@thrsxty.com

Samantha Detwiler (Canada PR)

Jane Gill PR - Account Manager

+1 416 922 4404 DW 28

samantha@janegillpr.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, und sind keine Garantien für die zukünftige Leistung des Unternehmens, wie z.B. die Aussage, dass: die COLTS-Programmdienste Folgendes beinhalten werden: Unterstützung bei der Marktkommunikationsstrategie von RYU; Aufbau des Marktprofils von RYU im In- und Ausland; Veröffentlichung von Unternehmensprofilen auf RYU unter dem Banner von Canaccord COLTS; Bereitstellung von Investmentbanking-Expertise und Kapitalmarktberatung; Bereitstellung von Investor-Relations-Support, wie z.B. Einführungen bei relevanten institutionellen und strategischen Investoren; und dass das COLTS-Programm für RYU von Vorteil sein wird, indem es ein größeres Engagement in seinem Geschäft ermöglicht und die weitere Aktienperformance auf die gleiche Weise wie für andere Unternehmen innerhalb des Programms erfolgreich fördert. Es gibt zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den vorausschauenden Informationen zum Ausdruck kommen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb zu finanzieren, der Fähigkeit des Managementteams, seinen Geschäftsplan umzusetzen, Risiken in der Bekleidungsindustrie im Allgemeinen sowie Verzögerungen und Risiken im Zusammenhang mit der Renovierung und Eröffnung neuer Filialen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden und werden durch diese Mitteilung ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt die Gesellschaft nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43935

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43935&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74979J1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.