IRW-News: REVEZ Corporation Ltd.: REVEZ Motion verbessert sein Produktangebot im Bereich Cybersicherheit mit der automatisierten API-Sicherheitsmanagementplattform von Imvision

IRW-PRESS: REVEZ Corporation Ltd.: REVEZ Motion verbessert sein Produktangebot im Bereich Cybersicherheit mit der automatisierten API-Sicherheitsmanagementplattform von Imvision

Durch die Partnerschaft werden proprietäre APIs der Kunden aus Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen mit intelligenzgestützten Sicherheitslösungen geschützt.

Singapur, 6. April 2021 - REVEZ Motion, eine Tochtergesellschaft des einheimischen Technologiekonzerns REVEZ Corporation, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit Imvision unterzeichnet hat; bei Imvision handelt sich um ein Cybersicherheitsunternehmen mit Firmenzentrale in Israel, die von Gartner als Spezialanbieter für API-Sicherheitslösungen anerkannt ist.



Mit dieser Vereinbarung verfolgen die beiden Unternehmen den Plan, gemeinsam eine Sicherheitslösung mit automatisierten APIs (Application Programming Interfaces, Programmierschnittstellen) für ihre Firmenkunden zu entwickeln, mit der proaktiv Anomalien festgestellt und eingedämmt werden können; dabei werden auf der Basis erlernter Logik sofortige Abhilfemaßnahmen empfohlen und Angriffe simuliert.

Unter Einsatz von Algorithmen auf der Basis von Natural Language Processing (NLP) analysiert die Plattform von Imvision den eindeutigen API-Dialog und die Verhaltensweise der Anwendung zwecks Modellierung der komplexen Beziehungen innerhalb der Daten und zwecks Feststellung einer möglichen Offenlegung von personenbezogenen Daten. Dieser Ansatz eliminiert die Komplexität der Cybersicherheit und die entsprechende Belastung in den Unternehmen, die sich rund um die Uhr darum bemühen, Angriffe im Zusammenhang mit APIs zu verhindern - ohne die exorbitanten Kosten der Entwicklung einer internen Lösung.

API-Sicherheit gewinnt in der digitalen Wirtschaft immer mehr an Priorität

Mit der Verlagerung hin zu Cloud-Umgebungen, Produkt-Ökosystemen und Netzwerk-Demokratisierung wird der B2B-Datenaustausch immer mehr zu einer treibenden Kraft im Geschäftsleben. APIs sind ein integraler Bestandteil der digitalen Gesellschaft und Wirtschaft, denn sie verbinden Menschen, Unternehmen und Dinge. Sie ermöglichen neue digitale Produkte und Geschäftsmodelle und schaffen neue Geschäftskanäle.

Während APIs für die Unternehmen immer wichtiger werden, ist dies auch bei Cyber-Angriffen der Fall. Laut Gartner kommen Angriffe auf Webanwendungen bereits zu 40 % nicht mehr über Benutzerschnittstellen, sondern über APIs. Analysten sagen zudem vorher, dass sich diese Zahl im Jahr 2021 auf 90 % erhöhen wird. Bis zum Jahr 2022 dürfte der Missbrauch von APIs zum häufigsten Angriffspunkt werden. Daher ist der Schutz von APIs mit einer generischen Sicherheitslösung nicht mehr wirksam.

Vorausschauend denkende Unternehmen müssen über APIs als einem Stück Technologie hinausblicken und sollten ihre Geschäftsmodelle und Betriebsstrategien stattdessen auf ihnen aufbauen. Die KI-basierte, selbst lernende Architektur von Imvision bietet jedem Kunden ein neues Schutzniveau für digitale Vermögenswerte und schafft Transparenz im gesamten API-Technologiestack. Dies ist für die Unternehmen von zentraler Bedeutung, da intelligente Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf Abschreckung und Zuverlässigkeit für den Erfolg der digitalen Transformation entscheidend sind, sagte Victor Neo, der Group CEO von REVEZ Corporation.

Imvision bietet ein großartiges Channel-Programm zur Unterstützung von wertschöpfenden Vertriebspartnern wie REVEZ Motion mit einem umfassenden Unternehmenskundennetz und Präsenz in verschiedenen Branchen, erklärte Sharon Mantin, der Mitbegründer und CEO von Imvision. REVEZ Motion, das auf eine jahrzehntelange Erfolgsbilanz zurückblickt, kann nunmehr seinen Bestandskunden zusätzlichen Mehrwert bieten und gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten generieren. Wir freuen uns auf eine starke Pipeline in den kommenden Monaten.

Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung ist REVEZ Motion in der Lage, seine Kompetenz bei innovativer Sicherheit und schlüsselfertigen Lösungen für jene Unternehmen weiter auszubauen, die nicht über das interne Personal für die Überwachung und Verwaltung eines Security Operations Center verfügen. Personen, die mehr über API-Sicherheit erfahren wollen, können am 21. April 2021 von 13.00 - 14.00 Uhr an einem exklusiven Webinar teilnehmen. Bitte melden Sie sich hier an: http://bit.ly/REVEZTechTalk

-Ende-

Über REVEZ Corporation Ltd.

REVEZ Corporation Ltd. ist eine CreativeTech-Gruppe aus Innovatoren, Technologen und Kreativen, die sich mit ihren sieben Geschäftssegmenten für die Steigerung der Wertschöpfung bei Unternehmen und Konsumenten einsetzen. Das Unternehmen baut auf seinem Netz von Fortune-500-Partnern und Branchenexperten auf und ist bekannt für sein Know-how in den Bereichen Immersive Multimedia, Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Cybersicherheit und Deep Tech. Dabei ist es spezialisiert auf Künstliche Intelligenz (AI), das Internet der Dinge (IoT), Smart Integrated Spaces, industrielle Automatisierung und digitale Mediennetzwerke. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat die Gruppe in über 500 Projekten regional mit mehr als 100 Kunden des privaten und öffentlichen Sektors zusammengearbeitet. REVEZ Corporation Ltd gestaltet weiterhin die digitale Zukunft mit skalierbarer Technologieübernahme und bietet seinen strategischen Partnern die Möglichkeit, ein robustes digitales Ökosystem aufzubauen und im Zuge der sich weiter entwickelnden Trends immer vorne mit dabei zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://revezcorp.com.

Über ImVision

Mit Imvision können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen, indem sie sicherstellen, dass jede API individuell geschützt ist und jeder API-Aufruf kontrolliert wird - ganz egal, wie viele es sind. Dies bedeutet, dass jede Interaktion zwischen Menschen, Unternehmen und Maschinen vertrauenswürdig ist. Die Plattform von Imvision identifiziert Sicherheitsverletzungen durch die Analyse des eindeutigen Dialogs jeder API, durch das Verständnis des Verhaltens der Anwendung und durch die Modellierung komplexer Beziehungen innerhalb der Daten. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Fragen der Geschäftslogik zu beleuchten, sodass diese korrigiert werden können, bevor eine Verletzung eintritt.

