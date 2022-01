IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals beginnt mit Prüfung bewährter Lithiumkonzessionsgebiete für eine Akquisition

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals beginnt mit Prüfung bewährter Lithiumkonzessionsgebiete für eine Akquisition

21. Januar 2022. Vancouver, British Columbia - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einer ersten Kaufprüfung für ein Lithiumprojekt in der Nähe der Region James Bay begonnen hat. Die Claims grenzen an mehrere neue Lithiumentdeckungen und bestehende Ausbisse an, die im Laufe von auf Lithium ausgerichteten Bohrprogrammen durchgängige lithiumhaltige Pegmatite ergeben haben. Das Konzessionsgebiet befindet sich unweit bestehender Infrastruktur und ist über den Straßenweg erreichbar.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Batteriemetallen konzentrieren sich Unternehmen in diesem Bereich von James Bay verstärkt auf die Exploration und Bohrungen nach Lithium. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem Gebiet, in dem aktiv exploriert wird und das sehr gute Voraussetzungen für weitere Lithiumentdeckungen bietet. Die historischen Karten zeigen umfangreiche Ausbisse auf dem Konzessionsgebiet auf, die genau untersucht und auf Pegmatitvorkommen hin bewertet werden sollten, da die Lithiumwerte hier in der Vergangenheit nicht analysiert wurden.

Das Unternehmen beabsichtigt, eine Due-Diligence-Prüfung des Konzessionsgebiets durchzuführen und mit dem Inhaber der Claims zu verhandeln, da die Claim-Gruppe eine wertvolle Bereicherung für das Portfolio von Quantum darstellen könnte.

Das Management ist bestrebt, mit Quantum mit voller Kraft in das Jahr 2022 durchzustarten, wobei unsere Explorationsprogramme festgelegt werden und das Unternehmen möglicherweise mehr Konzessionsgebiete für unser Portfolio erwirbt. Durch die Akquisition dieser neuen Konzessionsgebiete würden wir unsere Auswahl für kommende Explorationsprogramme erweitern und unsere Präsenz in bekannten Regionen mit Batteriemetallvorkommen in ganz Kanada weiter ausbauen. Obwohl wir der Idee dieser Akquisition sehr positiv gegenüberstehen, ist noch nichts in trockenen Tüchern und wir sondieren noch viele andere Möglichkeiten, so CEO Andrew Sostad.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63761

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63761&tr=1

