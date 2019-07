IRW-News: QYOU Media Inc. : The Q India startet mit Influencer-Marketing-Geschäft

IRW-PRESS: QYOU Media Inc.



: The Q India startet mit Influencer-Marketing-Geschäft

- Erste Kampagne für StoryTel India folgt auf Quartals-Umsatzrekord von 1,3 Mio. $ im nordamerikanischen Influencer Marketing-Geschäft

TORONTO und LOS ANGELES, 9. Juli 2019 - QYOU Media (TSXV:QYOU; OTCQB: QYOUF) hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Q India die erste Influencer-Marketingkampagne lanciert hat. Diese Kampagne für StoryTel India folgt unmittelbar auf ein Rekordquartal, in dem QYOU Media mit seinem Influencer Marketing-Geschäft die 1,3-Millionen-Dollar-Marke durchbrechen konnte. Im Rahmen der StoryTel India-Kampagne kommen auf YouTube und Instagram prominente indische Meinungsmacher zu Wort.

Die Branche des Influencer Marketing, die im Jahr 2017 einen geschätzten Wert von 2 Milliarden Dollar erzielte und laut Prognosen von Adweek bis zum Jahr 2020 auf 10 Milliarden Dollar anwachsen wird, verzeichnet international gigantische Zuwächse. Eine Umfrage der in Bangalore ansässigen Firma GreenroomNow hat ergeben, dass 42 % der befragten Agenturen nach eigenen Angaben im Jahr 2019 ihre Ausgaben für Influencer Marketing aufstocken wollen.

Krishna Menon, Chief Revenue Officer von The Q India, meint: Wir sind begeistert, den Einstieg in das Influencer Marketing-Geschäft mit StoryTel zu vollziehen. Wir können auf eine Reihe neuer Projektchancen zählen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unserem Kanal 'Q India', der seine Präsenz und seinen Kundenstamm laufend erweitert. Aus unserer Sicht ist dies erst der Anfang einer großartigen Umsatzentwicklung, die 'The Q India' im Jahr 2019 startet und in den Folgejahren fortsetzen wird.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, erklärt: Glenn Ginsburg und unser Influencer Marketing-Team in den USA leisten ganze Arbeit und bescheren uns, wie man an unserem Umsatzrekord im vergangenen Quartal sehen kann, steigende Einnahmen und eine immer größer werdende Kundschaft. Sie haben Krishna und dem Team in Indien bei einem fulminanten Markteinstieg geholfen. Nachdem das Geschäft mit Marken, die sich den Einfluss von prominenten Meinungsmachern zunutze machen, enorme Zuwächse auf internationaler Ebene verzeichnet, rechnen wir auch hier mit ähnlichen Ergebnissen.

Im Rahmen seiner Berichterstattung möchte das Unternehmen außerdem bekannt geben, dass Tim Hogarth aus dem Board of Directors von QYOU Media ausgeschieden ist. Wir bedanken uns bei ihm für seine Verdienste um das Unternehmen.

- ENDE-

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das von kreativen Köpfen und Influencern unterstützt wird. Wir kuratieren und vertreiben Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten als Paket für den Mehrfachbildmodus und verschiedene Plattformen vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und Disney entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, Influencer-Marketingkampagnen mobile Apps und Video-on-Demand-Formate. Die Inhalte von QYOU Media erreichen mehr als 500 Millionen Verbraucher rund um den Globus. Mehr erfahren über unsere Arbeit können Sie unter www.qyoumedia.com.

Ansprechpartner

Faye Ratliff

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900

qyou@platformcomms.com

Jeff Walker

Investor Relations - für QYOU Media

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47243

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47243&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.