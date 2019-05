IRW-News: QYOU Media Inc. : Q Polska von QYOU Media erweitert Player.pl um 5,5 Mio. neue Nutzer

IRW-PRESS: QYOU Media Inc.



: Q Polska von QYOU Media erweitert Player.pl um 5,5 Mio. neue Nutzer

- 8 neue Shows auf der am schnellsten wachsenden und größten OTT-Plattform Polens mit einer Reichweite von über 5 Mio. Menschen

Toronto und Los Angeles, 8. Mai 2019. QYOU Media (TSX-V: QYOU, OTCQB: QYOUF) gibt bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Player.pl, dem führenden OTT-Service Polens, eingegangen ist, um acht neue Shows auf seine Plattform zu bringen. Die Shows werden unter dem polnischen Zweig des Unternehmens, Q Polska, Premiere feiern und die einzigartige Internetkultur der Region mit Digital-First-Programmen von einigen der talentiertesten und beliebtesten Inhaltsersteller des Landes widerspiegeln.

Da der durchschnittliche polnische Verbraucher jeden Monat immer mehr Kurzvideo-Inhalte auf Social-Media-Plattformen wie YouTube und Facebook schaut, gibt es für OTT-Player immer mehr Möglichkeiten, von diesem Markt zu profitieren. Player.pl, das eine monatliche Reichweite von über fünf Millionen Menschen aufweist, bringt Q Polska auf seine Plattform, um von diesem Trend zu profitieren.

Q Polska macht im Rahmen einer Partnerschaft mit dem europäischen Multi-Channel-Netzwerk Mediakraft vier der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Polens mit insgesamt über 24 Millionen Aufrufen pro Monat - Topowa Armia, Lejdis, Waksy sowie Wodek and Markowicz - zu eigenen Shows. Außerdem hat es mit Muzyka, Niewzyke wyzwania, Przygoda und Komedia vier brandneue thematische Shows kreiert, die auf seinem umfassenden Wissen darüber basieren, welche Art von Inhalten junge polnische Zuschauer online suchen.

Vertreter der Generationen Y und Z machen einen Großteil unseres Publikums aus, weshalb es wichtig ist, dass wir die Kreativität und Dynamik der Internetkultur zu unserem Dienst bringen können. Wir haben uns für Q Polska entschieden, weil es am Puls der Zeit ist, was für ein junges polnisches Publikum interessant und unterhaltsam ist, und weil es Inhalte, die online sehr beliebt sind, zu einem längeren TV-ähnlichen Programm machen kann, sagte Maciej Gozdowski, Managing Director von Player.pl

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 ist Q Polska der erste Kanal, den QYOU Media vollständig für einen europäischen Markt lokalisiert hat. Hier sind junge Unterhaltungstalente aus dem Mehrkanal-Netzwerk Mediakraft ebenso vertreten wie einheimische Top-Entwickler. Beide Gruppierungen gemeinsam erreichen mit ihrer Präsenz in den sozialen Medien knapp 10 Millionen Follower. Q Polska wurde ursprünglich auf Play Polands OTT-Dienst Play Now eingeführt. Vor Kurzem wurde der Kanal im TV-Angebot von TOYA und über die mobile App TOYA GO zur Verfügung gestellt.

Jüngere Zuschauer in Polen sind immer auf der Suche nach den besten Online-Videoinhalten, weshalb wir unsere Präsenz in der Region rasch erweitert haben. Player.pl ist der führende OTT-Dienst der Region und bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Reichweite zu erhöhen, sagte Curt Marvis, CEO und Co-Founder von QYOU Media. Wir sind begeistert, dass das Publikum von Player.pl die Shows sieht, die wir mit Mediakraft entwickelt haben. Sie sind lustig, frech und bieten einen Einblick in das Beste der polnischen Videokultur.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten kuratiert und als Paket für den Mehrfachbildmodus vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate, die mehr als 500 Millionen Menschen rund um den Globus erreichen.

Über Player.pl

Player.pl ist die führende polnische OTT-Plattform mit Live-Kanälen sowie Unterhaltungssendungen, Filmen und TV-Serien auf Abruf. Die Nutzer von Player.pl können auch das zusammen mit nc+ erstellte player+-Angebot nutzen, um Zugang zu über 40 Live-Kanälen und einer Film- und Showbibliothek, z. B. TVN sowie CANAL+ und HBO, ohne Werbung oder langfristige Verpflichtungen zu erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter player.pl.

