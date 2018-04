IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU verdreifacht den weltweiten Vertrieb in sechs Monaten und erreicht damit ein Publikum von mehr als 300 Millionen Menschen

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : QYOU verdreifacht den weltweiten Vertrieb in sechs Monaten und erreicht damit ein Publikum von mehr als 300 Millionen Menschen

QYOU verdreifacht den weltweiten Vertrieb in sechs Monaten und erreicht damit ein Publikum von mehr als 300 Millionen Menschen

- Wachstumstreiber sind neue Vertriebspartnerschaften in Asien, Afrika, Europa und Nordamerika - unter anderem mit iflix, Super Channel, Go Media und Jio

- Die weltweiten Vertriebszuwächse sind Treiber für die Erstellung und den Vertrieb beliebter neuer Original-Programmformate, einschließlich des Flaggschiff-Formats Heads Up Daily (HUD) von esports

- G.



Scott Paterson, der Mitbegründer und Chairman von QYOU Media, und Steve Beeks, das neue Mitglied des Board, haben im April ihren jeweiligen Aktienbesitz am Unternehmen erhöht.

TORONTO / DUBLIN / LOS ANGELES - 24. April 2018 -- QYOU Media (TSXV: QYOU, OTC: QYOUF), ein weltweit tätiges Medienunternehmen, das erstklassige Best-of-the-Web-Videos für die Multiscreen-Distribution kuratiert, gab heute bekannt, dass seine Programm-Formate mittlerweile ein ansprechbares Publikum von mehr als 300 Millionen Konsumenten weltweit erreichen. Dies stellt eine Verdreifachung der Vertriebsreichweite in sechs Monaten dar, die aus wichtigen neuen Partnerschaften in Asien, Afrika, Europa und Nordamerika resultiert.

Treiber dieses Wachstums waren die neuen Partnerschaften mit iflix, Go Media und Jio in Verbindung mit der Einführung des ersten Original-Programmformats des Unternehmens, Heads Up Daily (HUD). HUD, ein einstündiges tägliches Format von esports, wurde vom kanadischen Super Channel und zuletzt auch von WPT Distribution übernommen; dies belegt das wachsende Interesse an der Ausstrahlung von hochwertigem esports-Content für die Multiscreen-Fernsehdistribution.

Curt Marvis, der CEO und Mitbegründer von QYOU Media, äußerte sich dazu wie folgt: Wir leben in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels, in der die größte je geborene Generation und die ihr folgende Generation Z die Unterhaltungslandschaft mit einer Vorliebe für die kurze Form und für Socia-Video-Content dramatisch umgestalten. Wir arbeiten immer mehr mit Rundfunksendern, Multichannel-Videoprogramm -Distributoren (MPVD) und Mobilfunkbetreibern zusammen, die verstehen, dass sie die besten dieser Digital-First-Inhalte in ihre Programmierung aufnehmen müssen, um den Bedürfnissen dieser Konsumenten gerecht zu werden. Diese Verlagerung der Konsumenteninteressen hatte allein in den letzten sechs Monaten eine Verdreifachung unserer Programmierungsreichweite zur Folge; dabei sind die Programme von QYOU inzwischen mehr als 300 Millionen Kunden weltweit zugänglich. Mit dieser bedeutenden weltweiten Präsenz verfügen wir über die Grundlage und die Dynamik, um eine Reihe spannender neuer Originalsendungen und monetarisierbarer Marken-Content-Angebote einzuführen.

Weiterhin ist zu berichten, dass Steve Beeks, der vor kurzem zurückgetretene Co-COO von Lions Gate Entertainment, der im März angekündigt hat, dass er Mitglied des Board of Directors von QYOU wird, und G. Scott Paterson, der Mitbegründer und Chairman von QYOU Media, im April 2018 jeweils 279.000 Aktien von QYOU Media Inc. erworben haben. Nähere Angaben zu diesen Transaktionen sind über Sedar abrufbar.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, SuperChannel und TATA Sky.

Ansprechpartner für PR & IR

Für weitere Informationen:

Holly Searle

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900 | holly@platformcomms.com

Natasha Roberton

VP Marketing, QYOU Media

+49 152 2254 7680 | tash@qyoutv.com

Jeff Walker

Investor Relations - for The QYOU

+ 1 403 221 0915 | jeff@howardgroupinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43173

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43173&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.