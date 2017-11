IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU tritt YoufoneTV-Programm in Niederlanden bei

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : QYOU tritt YoufoneTV-Programm in Niederlanden bei

QYOU tritt YoufoneTV-Programm in Niederlanden bei

- Linearer Kanal von QYOU in YoufoneTV, einen kürzlich gestarteten OTT-Service des niederländischen SIM-Anbieters Youfone, integriert

- Neues Abkommen ist 5. Deal von QYOU in Niederlanden, was die Dynamik von kurzen Videoinhalten in dieser Region verdeutlicht

Toronto / Dublin / Los Angeles, 21. November 2017. QYOU Media (TSX-V: QYOU), der weltweit führende Gestalter von Best-of-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildschirm-Vertrieb, meldete heute, dass sein linearer Kanal im Rahmen des Programms von Youfone über seinen kürzlich gestarteten OTT-Service, YoufoneTV, verfügbar sein wird.



Die Inhalte von QYOU werden von 170.000 mobilen Abonnenten von Youfone empfangen werden können, um das Publikum der Generation Y über sein Mehrfachbildschirm-Angebot mit den besten Kurzvideos zu versorgen.

Youfone ist ein schnell wachsender SIM-Anbieter in den Niederlanden, der sich an Vertreter der Generation Y richtet, die sich nicht langfristig binden und das Gerät ihrer Wahl nutzen möchten. Um seine Reichweite bei diesem Publikum zu vergrößern, startete Youfone im Vorjahr einen neuen digitalen OTT-Service namens YoufoneTV. Der Service richtet sich an 18- bis 39-Jährige und bietet die freie Wahl, wie diese qualitativ hochwertiges Fernsehen konsumieren können. Youfone hat sich für den fachkundig gestalteten Best-of-Web-Kanal von QYOU entschieden, um angesichts eines Mangels an Kurzvideos und viralen Medien den Geschmäckern der Kunden gerecht zu werden.

Tim Seegers, Content Manager von YoufoneTV, sagte: Die Generation Y ist stets in Bewegung und mit der Nutzung einer Vielzahl an Geräten vertraut. YoufoneTV wurde daher für ein äußerst mobiles Publikum mit einem Mehrfachbildschirm-Angebot konzipiert, das deren Lebensstil entspricht. Damit Youfone erfolgreich ist, benötigen wir eine Unterhaltung, die die Geschmäcker und Interessen unserer jüngeren Kunden widerspiegelt - und der Kanal von QYOU hilft uns dabei, genau das zu tun.

Das neue Vertriebsabkommen verdeutlicht die steigende Dynamik von Online-Videoinhalten in den Niederlanden.

Curt Marvis, CEO und Co-Founder von QYOU Media, sagte: Die Niederlande sind zweifelsohne der globale Marktführer, wenn es um die Entwicklung von Inhaltsstrategien geht, die den Anforderungen der Generation Y gerecht werden. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass dies unser fünftes Abkommen in diesem Land in den vergangenen zwei Jahren ist. Wir freuen uns, mit Youfone zusammenzuarbeiten, um mehr niederländische Zuschauer für die niemals langweilige, stets unterhaltsame Welt von QYOU zu gewinnen.

Über QYOU Media Inc.

QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU) ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Telenor und TATA Sky. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.theqyou.com.

Über Youfone

Youfone ist ein Anbieter von SIM-Abonnenten, insbesondere für junge Erwachsene (18 bis 39 Jahre). Der Anbieter ist in den vergangenen Jahren rasch gewachsen, unter anderem durch Übernahmen. The Rotterdam Telecom Challenger und FD Gazelle sind bei Verbindungsdienstleistungen zunehmend aktiv. Youfone sieht in seiner eigenen Branche über den Tellerrand hinaus und bietet auch innovative Produkte für Smartphones oder Tablets, um neue Kunden aktiv zu involvieren.

Ansprechpartner

Holly Searle

Kommunikations-Plattform - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900

holly@platformcomms.com

Jeff Walker,

Investor Relations - für The QYOU

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

Natasha Roberton

VP Marketing, QYOU Media

+49 152 2254 7680

tash@qyoutv.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41549

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41549&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.