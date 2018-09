IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU startet E-Sport-Format Heads Up Daily (HUD) in Europa auf AXN Spin von Sony Pictures Television

Weitere Suchergebnisse zu "Qyou Media":

: QYOU startet E-Sport-Format Heads Up Daily (HUD) in Europa auf AXN Spin von Sony Pictures Television

Dublin/Los Angeles/Toronto, 12. September 2018 - QYOU Media (TSXV: QYOU OTC: QYOUF), der weltweit führende Kurator von Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus, gibt heute bekannt, dass sein E-Sport-Format Heads Up Daily (HUD) auf AXN Spin, einem Pay-TV-Kanal von Sony Pictures Television, jetzt auch in Europa ausgestrahlt wird. HUD wird ab dem 10. September zunächst in Rumänien, Slowenien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, im Kosovo, in Mazedonien, Moldawien, Montenegro und Serbien und im Oktober dann auch in Polen und Bulgarien zu sehen sein.

Es gibt mehr als 10 Millionen Gaming-Fans in Osteuropa und das Genre wird immer beliebter. QYOU profitiert mit dem Start von HUD auf AXN von diesem Hunger nach E-Sport, indem es das Angebot von seinen Online-Wurzeln löst und es den Zuschauern in einem Format zugänglich macht, das sowohl E-Sport-Fans als auch das Mainstream-Publikum anspricht.

HUD wurde bereits zu Anfang dieses Jahres eingeführt und entwickelte sich rasch zur ersten Adresse in Sachen E-Sport und Videospielkultur. Mit dem von Computerspielern erdachten HUD-Format können Sendeanstalten und TV-Anbieter das Publikum der Millennials und der Generation Z mit Inhalten in Sendequalität ansprechen und dem Online-Geschmack entgegenkommen. In jeder Episode von HUD treten aufregende Gäste auf - von E-Sport-Profis über Spieleentwickler bis hin zu beliebten YouTube- und Twitch-Streamern - und diskutieren den Verlauf von Turnieren, Top-Spiele und andere spannende Themen aus der Welt der Spiele.

Mit der Premiere von HUD in Osteuropa wird das Format nun neue Horizonte erschließen. HUD debütierte im Januar auf GINX eSports TV Canada und ist mit über 500.000 Abonnenten schnell zu einem der Flaggschiffe des Pay-TV-Kanals Super Channel geworden. Seitdem wurde das Format von der World Poker Tour (WPT) Distribution USA für die Verbreitung lizenziert und im Juli auf IGTV, der TV-Plattform von Instagram, zugänglich gemacht, um den Publikumskreis zu erweitern.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, sagte dazu: In den letzten Jahren hat der E-Sport vor allem in Märkten wie Asien, Nordamerika und Osteuropa einen Siegeszug erlebt. Trotz der immensen Online-Resonanz bei den begeisterten E-Sport-Fans zeigte sich beim Mainstream-Publikum keine vergleichbare Wirkung. Das Adaptieren von Digital-First-Content für das Fernsehen gehört zu den Grundpfeilern von QYOU. Daher wir haben wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein E-Sport-Angebot für Sendeanstalten zu schaffen, das eingefleischten Gaming-Fans und Mainstream-Zuschauer gleichermaßen ansprechen soll. Wir sind unfassbar stolz darauf, wie weit es HUD in weniger als einem Jahr geschafft hat - von der angesagten E-Sport-Show für das nordamerikanische Publikum bis zur Nominierung beim Tempest Esports Business Award für das beste Programm im Bereich E-Sport. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Debüt in Europa in einem der größten Pay-TV-Netzwerke dieser Region die Verbreitung von HUD weiter vorantreiben können.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, Jio, SuperChannel und TATA Sky.

Ansprechpartner:

Holly Searle

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900

holly@platformcomms.com

Natasha Roberton

VP Marketing, QYOU Media

+49 152 2254 7680

tash@qyoutv.com

Jeff Walker,

Investor Relations - für The QYOU

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

