IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU Medias Abteilung für Influencer-Marketing ist auf Kurs, um einen Rekordquartalsumsatz von 1,3 Mio. Dollar zu erzielen

: QYOU Medias Abteilung für Influencer-Marketing ist auf Kurs, um einen Rekordquartalsumsatz von 1,3 Mio. Dollar zu erzielen

- Wachstumsstarker Geschäftsbereich verzeichnet ein Rekordquartalswachstum von 270 %

- Nach dem Sieg in der Kategorie Best Social Media Campaign im Jahr 2018 mit zweiter Nominierung für die ThinkLA Awards gewürdigt

TORONTO & LOS ANGELES, 03. Juni 2019 - QYOU Media Inc (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF) gibt heute bekannt, dass die wachstumsstarke Abteilung des Unternehmens für Influencer-Marketing zur Halbzeit des aktuellen Geschäftsjahres (30. Juni) verglichen mit dem dritten Geschäftsquartal ein Wachstum von mehr als 270 % bei den vertraglich gesicherten und verbuchten Umsatzanteilen verzeichnet hat.

Der Beitrag zu den Umsätzen des Unternehmens im vierten Geschäftsquartal 2019 liegt bei über 1,3 Millionen Dollar, was einem geschätzten Anstieg von 270 % gegenüber 350.000 Dollar im dritten Geschäftsquartal 2019 entspricht.

Dieser bedeutende Meilenstein ist Ausdruck der wachsenden Pipeline an Neugeschäften, die in direktem Zusammenhang mit früheren und sehr erfolgreichen Kampagnen dieses Geschäftsbereichs steht.

Hervorzuheben ist ebenfalls, dass QYOU Media von den ThinkLA 2019 Idea Awards zum zweiten Jahr in Folge mit einer Nominierung für seine Arbeit für den Film The House with a Clock in Its Walls von Universal Pictures auf TikTok gewürdigt wurde. Dies schließt an den Sieg in der Kategorie Best Social Media Campaign im Jahr 2018 für die Arbeit von QYOU Media für den Dreamworks-Film Trolls an.

Glenn Ginsburg, Senior Vice President Global Partnerships, meinte: Wir freuen uns sehr, in unserem Geschäftsbereich für Influencer-Marketing solch eine enorme Dynamik und ein starkes Umsatzwachstum zu verzeichnen. Wir bemühen uns, authentische und wirksame Kampagnen zu liefern, die von ausgezeichneten kreativen und realen Interaktionen mit unserem Zielpublikum und unserer Zielgruppe beflügelt werden. Unser Team zeichnet sich dadurch aus, genau die richtigen Influencer auszuwählen und sie dabei zu unterstützen, beispielhafte Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Curt Marvis, CEO u Mitbegründer von QYOU Media, sagte: Glenn und sein Team verzeichnen einen Erfolg nach dem anderen. Wir verfügen über eine starke Pipeline, eine wachsende Liste von wiederkehrenden Stammkunden und neue unaufgefordert eingehende Aufträge, und das allein aufgrund unseres wachsenden Rufs, erfolgreiche und wirkungsvolle Kampagnen zu liefern. Wir werden auf diesem aktuellen Erfolg weiter aufbauen, da sich der Schwung im Influencer-Geschäft auch in den anderen Geschäftsbereichen des Unternehmens voraussichtlich widerspiegeln wird, wobei die Gesamtumsätze bis in und durch das Geschäftsjahr 2020 einen sichtbaren und positiven Trend verfolgen sollten.

Influencer-Marketing soll bis 2020 auf eine 10 Milliarden Dollar schwere Industrie anwachsen - verglichen mit 3 Milliarden Dollar im Jahr 2017 (https://www.clickz.com/influencer-marketing-2019-stats/223174/). Die Zielgruppe der 18- bis 34-jährigen - der Fokus der Influencer-Marketingkampagnen von QYOU Media - werden am ehesten von Influencer-Marketingkampagnen überzeugt: 22 % tätigen einen großen Einkauf, nachdem ein Produkt von einem Online-Influencer befürwortet wurde (https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-2019-benchmark-report/). Das Influencer-Marketing-Team von QYOU Media, das von SVP of Global Partnerships Glenn Ginsburg, einem erfahrenen Branchenexperten, geleitet wird, hat Kampagnen auf mehreren sozialen Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok entwickelt.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das von kreativen Köpfen und Influencern unterstützt wird. Wir kuratieren und vertreiben Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten als Paket für den Mehrfachbildmodus und verschiedene Plattformen vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und Disney entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, Influencer-Marketingkampagnen mobile Apps und Video-on-Demand-Formate. Die Inhalte von QYOU Media erreichen mehr als 500 Millionen Verbraucher rund um den Globus. Mehr erfahren über unsere Arbeit können Sie unter www.qyoumedia.com.

Kontakte

Zoe Mumba

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900

qyou@platformcomms.com

Jeff Walker,

Investor Relations - für QYOU Media

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

