IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU Media wird für seine Influencer-Kampagne zur DreamWorks-Animationskomödie Trolls mit dem ThinkLA IDEA Award gekürt

: QYOU Media wird für seine Influencer-Kampagne zur DreamWorks-Animationskomödie Trolls mit dem ThinkLA IDEA Award gekürt

- QYOU wurde für seine Influencer-Marketingkampagne für die DVD-Veröffentlichung der DreamWorks-Animationskomödie Trolls im Auftrag von 20th Century Fox Home Entertainment mit dem ThinkLAs IDEA Award in der Kategorie Best Social Campaign ausgezeichnet.

- Die Trolls-Kampagne wurde ausgewählt, weil sie das Potenzial der Social-Media-Plattform Musical.ly optimal ausschöpft, um das jüngere Publikum zu erreichen bzw. einzubinden.

- Mit der Auszeichnung wird QYOUs Knowhow im Influencer-Marketing einmal mehr unter Beweis gestellt - das Unternehmen will seinen Kundenstamm an Markenherstellern und Agenturen weiter ausbauen.

TORONTO / DUBLIN / LOS ANGELES, 13. Juni 2018 -- QYOU Media (TSXV: QYOU OTC: QYOUF), der weltweit führende Kurator von Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem ThinkLA IDEA Award für die beste Social-Media-Kampagne ausgezeichnet wurde. Mit dem Preis wird QYOU für die Entwicklung und Umsetzung einer Influencer-Marketingkampagne für die DVD-Version der DreamWorks-Animationskomödie Trolls im Auftrag von 20th Century Fox Home Entertainment geehrt, die auf die Steigerung der Nutzeraktivitäten beim jüngeren Publikum durch Mitgestaltung der Inhalte abzielt.

Die ThinkLA IDEA Awards wurden vor acht Jahren ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in der Werbungs- und Marketingbranche in Südkalifornien vor den Vorhang zu bitten. Unter der Aufsicht einer Jury aus Branchenexperten werden in der Kategorie Best Social Campaign großartige und besonders effiziente Ansätze der Gestaltung von sozialen Konversationen zur Unterstützung von Marketingmaßnahmen geehrt. Die Kampagne von QYOU wurde ausgewählt, weil sie über den sozialen Videodienst Musical.ly als Kernplattform auf ein sehr aktives jüngeres Publikum abzielt.

Mit Musical.ly können die Nutzer 15-sekündige Musikvideos von ihren Lieblingssongs aus der Musikkomödie Trolls anfertigen und mit ihren Freunden teilen. QYOU hat die Plattform dazu genutzt, unter dem Aspekt des Mitgestaltens und der Liebe der Fans zur Musik die Nutzeraktivität zu steigern. Beliebte Musical.ly-Influencer wie Danielle Cohn, Jayden Bartels, Ruby Rose Turner und Casey Simpson wurden dazu animiert, Videos von sich zu gestalten, in denen sie die Hits aus dem Film nachsingen. Die Videos wurden mit mehr als 22 Millionen Followern geteilt und erzielten eine Nutzerbeteiligung (Engagement) von 13,8 %. Die Musical.ly-Seite der Trolls konnte so die Zahl ihrer Follower um 23 % steigern.

Für QYOU ist diese Branchenauszeichnung eine große Ehre. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht für QYOU die Arbeit mit den Erzeugern digitaler Inhalte bzw. Influencern - den Stars unserer TV-Shows, TV-Netzwerkprogramme und Influencer-Marketingkampagnen, meint Glenn Ginsburg, SVP Global Partnerships bei QYOU Media. Dank unserer guten Kenntnisse und unserer Beziehungen zur Community der Verfasser von Inhalten sind wir in der Lage, jene Talente herauszufiltern, die am besten zu unseren Markenpartnern passen, und mit ihnen zu arbeiten. Wir sind der Ansicht, dass Werbung nicht unbedingt immer spektakulär sein muss. Mit Influencern und ihrem direkten Draht zum Publikum eröffnen sich für Markenhersteller tolle Chancen, ihre Botschaften in jene Inhalte zu verpacken, die vom jungen Publikum der Millennials und der Generation Z nachgefragt werden.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, Super Channel, World Poker Tour und TATA Sky.

Ansprechpartner

Holly Searle

Platform Communications, QYOU Media

+44 (0) 207 486

holly@platformcomms.com

Jeff Walker,

Investor Relations - QYOU Media

+1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

Natasha Roberton

VP Marketing, QYOU Media

+49 152 2254 7680

tash@qyoutv.com

