IRW-News: QYOU Media Inc. : Partnerschaft von SonyLIV mit QYOU Media zwecks Aufnahme von The Q India in das Angebot

IRW-PRESS: QYOU Media Inc.



: Partnerschaft von SonyLIV mit QYOU Media zwecks Aufnahme von The Q India in das Angebot

Partnerschaft von SonyLIV mit QYOU Media zwecks Aufnahme von The Q India in das Angebot

Indiens schnell wachsende Internet- und Breitbandnutzerbasis soll bis 2021 auf über 800 Millionen Menschen ansteigen

TORONTO und LOS ANGELES, 14. Mai 2019 - QYOU Media Inc (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit SonyLIV, Indiens führender OTT-Plattform, eine Partnerschaft abgeschlossen hat, um den rund um die Uhr verfügbaren linearen Stream erstklassiger Digital-First-Inhalte von The Q India in die indischen Haushalte zu bringen. Die Kunden von SonyLIV können nun die fachmännisch kuratierten Digital First-Premium-Inhalte von The Q India, u.a. mit den talentiertesten und beliebtesten Influencern der Region, genießen.

Indien wird sich nach Angaben des Wirtschaftsverbandes Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry voraussichtlich zum weltweit zweitgrößten Publikum für Videoinhalte entwickeln, wobei die Zahl der Internetnutzer bis 2021 auf 829 Millionen ansteigen soll. Der digitale Videomarkt in Indien legt ein rasantes Wachstum hin und soll bis 2020 auf über 500 Millionen Minuten steigen.* SonyLIV ist einer der am schnellsten wachsenden OTT-Services des Landes und verzeichnete im letzten Jahr ein 7faches Konsumwachstum. Dies ist ein weiterer Verbreitungsgewinn für The Q India und zeigt die wachsende Nachfrage nach Digital First-Premium-Inhalten.

Uday Sodhi, Business Head, Digital von Sony Pictures Networks India, meinte: Junge Inder sind ein entscheidender Anteil unseres Publikums und es ist unabdingbar, dass unser Programmangebot auf ihre Konsumgewohnheiten und Programmpräferenzen ausgerichtet ist. Als eine der führenden VOD-Plattformen in Indien verstehen wir die Bedürfnisse unserer Zuschauer und bieten ihnen eine breite Palette an Inhalten in den Bereichen Sport, allgemeine Unterhaltung, Live-TV-Kanäle, führende englischsprachige Serien, Web-Originalserien und vieles mehr. Wir freuen uns ungemein, mit The Q India zusammenzuarbeiten, um die bahnbrechendsten Trends bei den Online-Videos in unser Programmangebot aufzunehmen.

Sunder Aaron, General Manager und Mitbegründer von The Q India, sagte: Der Konsum von spannenden digitalen Premium-Inhalten ist für junge Inder eine Selbstverständlichkeit, lange Zeit gab es jedoch eine Marktlücke für einen auf diese Zielgruppe ausgerichteten Service, der neben anderen Programmen wie etwa Live-Sport leicht zugänglich ist. Wir haben The Q India entwickelt, um diese Lücke zu füllen. Wir sind in nur wenigen Jahren seit unserer Einführung jetzt bereits über das Fernsehen und Mobilgeräte verfügbar und erreichen damit über 300 Millionen Zuschauer. Wir sind begeistert, dass SonyLIV The Q India als einen wichtigen Partner anerkennt, der dabei helfen kann, einen OTT-Service anzubieten, der für junge Inder relevant ist, indem er ihnen die allerbesten digitalen Inhalte der talentiertesten Influencer der Region bietet.

*Sony liv state_of_digital_entertainment_2018 von Social Samosa

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten kuratiert und als Paket für den Mehrfachbildmodus vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate, die mehr als 500 Millionen Menschen rund um den Globus erreichen.

The Q India ist ein rund um die Uhr verfügbarer linearer Stream von kuratierten Premium-Inhalten, der im Dezember 2017 lanciert wurde und sich an junge Inder richtet. Der Service verfügt über Content-Partnerschaften, zu denen einige der einflussreichsten und produktivsten indischen Produzenten von digitalen Inhalten und beliebte Webserien wie Official Chuckyagiri, What The Folks and Miss Malini sowie Programme führender digitaler Produktionshäuser in Indien, einschließlich 101 India, Pocket Aces, Culture Machine und Nirvana Digital, zählen.

Über SonyLIV

SonyLIV ist der erste Premium-VOD-Service (Video on Demand) von Sony Pictures Networks (SPN), der seinen Benutzern ein Multi-Screen-Engagement auf allen Geräten bietet. SonyLIV wurde im Januar 2013 lanciert und ermöglicht seinen Nutzern, die Inhalte der Netzwerkkanäle von Sony Pictures Networks India der letzten 23 Jahre zu entdecken. Der Service bietet auch eine reiche Auswahl an Filmen, ein starkes Angebot von Veranstaltungen aus allen Sportarten, Serien sowie Inhalte aus den Bereichen Musik, Essen und Fitness.

Mit bisher 107 Millionen Downloads ist die App von SonyLIV die erste ihrer Mitbewerber, die exklusive Premium-Originalinhalte anbietet. Als ein wahrer Pionier in diesem Bereich startete SonyLIV Indiens erste Originalserie, die exklusiv für die Online-Plattform produziert wurde. Dank der Übertragung des größten Fußballturniers, der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland auf SonyLIV wurde der Service zur bevorzugten Online-Plattform für Fußballfans.

SonyLIV verfügt auch über Inhalte von The Viral Fever wie die erste und zweite Staffel von TVF Tripling. Außerdem stehen auf der Plattform erstklassige Serien des amerikanischen Unterhaltungsriesen Lionsgate Play zur Verfügung. SonyLIV bietet auch eine Vielzahl preisgekrönter englischsprachiger Inhalte, u.a. die mehrfach ausgezeichneten Serien The Good Doctor, Mr. Mercedes, Damages, Counterpart und The Handmaids Tale.

www.sonyliv.com

Kontakte

Zoe Mumba

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900

qyou@platformcomms.com

Jeff Walker,

Investor Relations - für The QYOU

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

Sneha Iyer

Marketingmanager für SonyLIV

+91 9833 933390

sneha.iyer@setindia.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46746

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46746&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.