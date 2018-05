IRW-News: QYOU Media Inc. : Lizenz für das QYOUs Flaggschiff-E-Sport-Programm Heads Up Daily

Weitere Suchergebnisse zu "Qyou Media":

: Lizenz für das QYOUs Flaggschiff-E-Sport-Programm Heads Up Daily

Lizenz für das QYOUs Flaggschiff-E-Sport-Programm Heads Up Daily (HUD) in 13 osteuropäischen Ländern vergeben

- Großer internationaler Pay-TV-, Kabel- und Satelliten-Betreiber wird QYOUs E-Sport-Programm HUD in 13 osteuropäischen Ländern ausstrahlen

- Lizenzvereinbarung beinhaltet die Formatrechte zum Aufbau der HUD-Marke in den wichtigsten europäischen Märkten

- Neue Vereinbarung ist QYOUs dritte E-Sport-Partnerschaft nach Abkommen mit World Poker Tour (WPT) Distribution USA und GINX Esports TV Canada von Super Channel

Dublin/Los Angeles/Toronto 8. Mai 2018 - QYOU Media (TSXV: QYOU OTC: QYOUF), der weltweit führende Kurator von Best-of-Web-Premiumvideos für den Multi-Screen-Vertrieb, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit einem globalen großen Vertreiber ein Partnerschaftsabkommen hinsichtlich der Lizensierung seines Flaggschiff-E-Sport-Programms Heads Up Daily (HUD) in 13 Ländern in Osteuropa abgeschlossen hat, um von der Beliebtheit und dem Wachstums des E-Sport-Genres zu profitieren. Die Einzelheiten der Partnerschaft werden nach dem Start der Serie im Sommer 2018 bekannt gegeben.

Im Rahmen der Partnerschaft wird HUD auf Kanälen in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, dem Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien und Slowenien ausgestrahlt. Die Lizenzvereinbarung beinhaltet auch die Formatrechte für den Aufbau der Marke in den wichtigsten europäischen Märkten.

In Osteuropa gibt es über 10 Millionen E-Sport-Begeisterte, davon 2 Millionen in Polen. Das Genre ist besonders beliebt bei den jungen Generationen Y und Z, wobei die Zuschauer unter 35 Jahren 73 Prozent aller globaler E-Sport-Fans ausmachen.

HUD wurde 2018 auf den Markt gebracht und ist das Programm schlechthin für alles, was mit E-Sport und Videospielkultur zu tun hat. In jeder Episode von HUD werden eine Reihe von spannenden Gästen - darunter E-Sport-Profis, Spieleentwickler und beliebte Streamer auf YouTube und Twitch - geladen, um über Turniere, Top-Spiele im E-Sport-Bereich und alle heißen Themen der Gaming-Szene zu diskutieren.

Diese neue Vereinbarung bezeugt die anhaltende Dynamik des E-Sport-Genres und schließt an die Partnerschaft von The QYOU und World Poker Tour (WPT) Distribution USA zur Förderung und Verbreitung des HUD-Programms vor einem Monat an. Das HUD-Programm von The QYOU wird auch täglich auf GINX Esports TV Canada von Super Channel gezeigt.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, sagte dazu: Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung, da sie den Umsatz und den Vertrieb des HUD-Programms in einem neuen Markt, in dem wir ein enormes Interesse am E-Sport-Genre verzeichnen, ausbaut. Dieses Abkommen schließt an unsere Partnerschaft mit WPT Distribution USA an und bedeutet einen großen Schritt vorwärts, da unser Ziel, HUD zu einer globalen Marke zu entwickeln, weiter rasch Gestalt annimmt. All dies unterstreicht das rasante Wachstum des E-Sport-Genres allein im vergangenen Jahr.

