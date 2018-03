IRW-News: QYOU Media Inc. : Hollywood-Veteran Steve Beeks wird Mitglied im Board of Directors von QYOU

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : Hollywood-Veteran Steve Beeks wird Mitglied im Board of Directors von QYOU

Hollywood-Veteran Steve Beeks wird Mitglied im Board of Directors von QYOU

- Ehemaliger Co-COO und Co-Motion Picture President von Lionsgate Entertainment bereichert QYOU Media mit umfassendem strategischen Know-how

DUBLIN, LOS ANGELES & TORONTO, 27. März 2018 - QYOU Media (TSXV: QYOU OTC: QYOUF), der weltweit führende Kurator von Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus, hat bekannt gegeben, dass QYOU Media mit dem früheren Co-COO und Co-Motion Picture President von Lionsgate, Steve Beeks, einen Branchenveteranen in sein Board of Directors holen konnte.





Nach zwanzig Jahren bei Lionsgate Entertainment (NYSE:LGF.A), wo er als Chefstratege für das Wachstum des Geschäftszweigs Motion Picture & Home Entertainment verantwortlich zeichnete, schied Beeks Ende des vergangenen Jahres bei Lionsgate aus, um sich neuen unternehmerischen Herausforderungen, vor allem in den wachstumsstarken Märkten für mobile Datennutzung und Digital-First-Inhalte, zu widmen. Seine Bestellung in das Board von QYOU Media ist der erste Schritt in diese Richtung.

In den vergangenen 30 bis 40 Jahren boomten Kabelfernsehen und Home Entertainment. Heute ist die wichtigste demographische Konsumentengruppe die der Millennials und das Wachstumspotenzial hat sich damit in die Bereiche Digital-First-Videoinhalte, OTT und Verbreitung über mobile Medien verlagert. QYOU hat diesen Wandel bereits frühzeitig erkannt und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um ein globales Geschäft aufzubauen, das Internetinhalte für eine neue Generation von Fernsehzusehern 'verpackt'. Ich kenne QYOU-CEO Curt Marvis schon seit vielen Jahren und bin ein Fan seiner Visionen und Führungsqualitäten. Ich freue mich sehr, als neues Board-Mitglied mit Curt und seinem engagierten Team zusammenzuarbeiten, so Beeks.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU, fügte hinzu: Steve ist in der gesamten Branche bestens bekannt und hat sich in seiner Führungsposition bei Lionsgate und seiner Rolle in dessen bemerkenswerter Erfolgsstory einen Namen gemacht. Ich bin begeistert, dass ein so hochkarätiger Experten mit so umfangreichen Erfahrungen eng mit uns zusammenarbeiten wird und uns bei unserem Bestreben, QYOU zu einem internationalen Marktführer in der Unterhaltungsbranche mit den Millennials als Zielgruppe zu machen, tatkräftig unterstützt.

Die Bestellung von Beeks erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, die noch in diesem Monat erwartet wird.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, SuperChannel und TATA Sky.

