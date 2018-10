IRW-News: QYOU Media Inc. : FansUnite unterzeichnet Sponsoring-Vereinbarung mit der E-Sportplattform Heads Up Daily von QYOU

Weitere Suchergebnisse zu "Qyou Media":

: FansUnite unterzeichnet Sponsoring-Vereinbarung mit der E-Sportplattform Heads Up Daily von QYOU

TORONTO und VANCOUVER, 16. Oktober 2018 -- QYOU Media (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF), ein weltweit tätiges, führendes Medienunternehmen, das erstklassige Best-of-the-Web-Videos für die Multiscreen-Distribution kuratiert, meldete heute eine wichtige Marketing-Vereinbarung mit FansUnite Entertainment Inc. (FansUnite), einem Blockchain-basierten Sportwetten-Unternehmen, im Hinblick auf seine Flaggschiff-E-Sport-Plattform Heads Up Daily (HUD). Durch die Sponsoring-Vereinbarung werden die FansUnite-Inhalte und -Nachrichtendienste über mehrere Kanäle, unter anderem Rundfunk, Mobilgeräte und Social-TV, einem potenziellen Millionenpublikum zugänglich gemacht.

Die weltweite Online-Wettbranche ist ein Markt mit explosionsartigem Wachstum, dessen Umsatz Prognosen zufolge von $ 40 Milliarden im Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 auf $ 60 Milliarden steigen wird. Auf E-Sportwetten entfällt ein immer größer werdendes Stück dieses Wachstums, das von $ 315 Millionen pro Jahr auf geschätzte 23,5 Milliarden pro Jahr steigen soll. Die Blockchain-basierte Sportwetten-Plattform FansUnite verfolgt das Ziel, die Sportwetten-Branche zu revolutionieren, indem die Vorteile der Distributed-Ledger-Technologie eingesetzt werden, um den Sportfans, unter anderem den Fans von E-Sportwetten, preiswertere, sicherere, überprüfbare und transparente Sportwetten zu bieten. Im Rahmen der Strategie des Unternehmens für Markenbewusstsein wird FansUnite das tägliche Highlights-Segment, das wöchentliche Spieler-gegen-Spieler-Segment und begleitende Social-Media-Aktivierungen von HUD fördern.

QYOU war eines der ersten Unternehmen, welche die Attraktivität und das Potenzial von E-Sport für den Massenmarkt erkannt haben; es hat rund um seine Plattform Heads Up Daily ein interessiertes Publikum aufgebaut. Dieses Publikum - vor allem Männer im Alter von 18-35 Jahren - ist genau die richtige Zielgruppe für FansUnite, sodass es uns sinnvoll erschien, dies in unsere Kampagne für die Promotion unseres preisgekrönten Online-Wettprotokolls einzubauen, sagte Darius Eghdami, der CEO von FansUnite. Die Partnerschaft mit einem Medienunternehmen, das im Bereich E-Sport-Inhalte an vorderster Stelle mit dabei ist und damit täglich ein enorm großes Publikum junger, technikaffiner, sportbegeisterter Fans erreicht, ist für uns geradezu ideal.

Curt Marvis, der CEO und Mitbegründer von QYOU Media, erklärte, das Sponsoring von FansUnite werde das Unternehmen in die Lage versetzen, ein engagiertes, zielgenaues Publikum von E-Sport-begeisterten Fans anzusprechen. FansUnite bietet einen unglaublich spannenden Service mit dem Potenzial, den Bereich Online-Sportwetten und E-Sportwetten zu transformieren. Da HUD es schnell geschafft hat, in den Bereichen E-Sport und Videospielkultur zur Zieladresse der Wahl zu avancieren und über Rundfunk, Mobilgeräte und TV-Plattformen wie IGTV täglich Millionen von Fans zu erreichen, ist diese Sendung für FansUnite eine ideale Möglichkeit, das Markenbewusstsein auszubauen und sein einzigartiges Wertangebot zu kommunizieren. Wir sind begeistert über diese Zusammenarbeit, erklärte Marvis.

Das FansUnite-Protokoll ist momentan in der Betaphase; derzeit wird die Mitgliederbasis erweitert und die erste Social-Sportsbook-Anwendung aufgebaut. FansUnite ist dafür gerüstet, im ersten Quartal 2019 Wetttransaktionen anzubieten.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, Jio, SuperChannel und TATA Sky.

Über FansUnite

Das Protokoll von FansUnite bietet den Branchenstandard für Sportwetten und Sportdaten-Anwendungen auf der Basis der Blockchain von Ethereum. Das Protokoll stellt die Infrastruktur bereit, die für die Umverteilung der Verantwortung bei der Durchführung und Auflösung von Wetten von zentralisierten Betreibern hin zu einem Netzwerk von unabhängig betriebenen und mit Anreizen ausgestatteten Oracles erforderlich ist; dadurch erhalten die Wettenden die Gewähr, dass ihre Wetten ordnungsgemäß und ohne Beeinflussung oder Manipulation durchgeführt werden, während die Wettdaten gleichzeitig unveränderlich und transparent in der Blockchain von Ethereum gespeichert werden.

Das Protokoll liefert die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen in einem Spektrum vom traditionellen Wettgeschäft über Wettbörsen und Daily Fantasy Sports bis hin zu Poker und Kartenspielen sowie für eine Reihe anderer Services auf der Basis von Sportdaten. Die Betreiber dieser dezentralisierten Anwendungen (DApps) haben die Möglichkeit, Gebühren zu verlangen, ihre eigenen Tokens für Wetten zu nutzen und Marktpreise aufgrund von vollständigen Marktinformationen festzusetzen, die über die Blockchain transparent zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen über das Protokoll von FansUnite besuchen Sie bitte die Website http://www.fansunite.com; dort können Sie das White Paper und den Business Case einsehen.

