IRW-News: QUANTUM eMOTION CORP.: Quantum eMotion meistert Lieferengpass wegen globaler Chipknappheit und finalisiert sein erstes Produkt

MONTREAL, 10. November 2021 - Quantum eMotion Corp. (QeM oder das Unternehmen) (TSX-V: QNC; OTCMKTS: QNCCF; FWB: 34Q) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen endlich die so dringend benötigten integrierten Schaltungen erhalten hat, deren Nichtverfügbarkeit die zeitgerechte Auslieferung seines ersten Produkts gefährdet hatte.

Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion, ist erleichtert: Wir sind glücklich, nun den FTDI-Chip zu haben, den wir für den Abschluss der Planung unseres ersten QRNG-Geräts benötigt haben. Aufgrund der weltweiten Halbleiterknappheit und der Engpässe in der Lieferkette, die so viele Branchen lahmgelegt haben, sind uns einige Monate verloren gegangen. Jetzt sind wir aber zuversichtlich, dass wir weiterarbeiten und unseren ambitionierten Geschäftsplan umsetzen können.

Unser erstes Produkt ist ein tragbares USB-QRNG-Gerät, dessen Zufallsgenerator den Eckpfeiler eines Verschlüsselungssystems darstellt, das nicht gehackt werden kann. Dieses Gerät soll zum Einsatz kommen, wenn wir in Kooperation mit institutionellen Technologiepartnern bahnbrechende Sicherheitslösungen für Blockchain-Anwendungen entwickeln. Blockadressen werden mit Zufallszahlen und kryptografischen Hash-Algorithmen erzeugt. Sie sind für die Vertrauenswürdigkeit der Blockchain unerlässlich. Jede Schwachstelle des Zufallszahlengenerators könnte von einem Angreifer ausgenutzt werden, um Dinge vorherzusehen und in das System einzudringen.

Die von Cyberkriminellen verursachten Störfälle und verheerenden Schäden wurden durch die COVID-19-Krise weiter verschärft. Der jüngste Cyberangriff auf das Gesundheitssystem von Neufundland, den Cybersecurity-Experten als den schlimmsten in der Geschichte Kanadas bezeichnen, ist nur ein weiteres, beinahe tägliches Beispiel für diese globale Bedrohung. Bereits im Juli waren von einem heimtückischen Cyberangriff auf den globalen IT-Anbieter Kaseya mehr als 1.500 Unternehmen auf der ganzen Welt betroffen. Der Angriff brachte Kommunalregierungen zu Fall und erschütterte die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

Francis Bellido fügt hinzu: Cybersicherheit ist in den Schlagzeilen zu einem zentralen Thema geworden, nachdem sich Hacks und Ransomware-Angriffe auf globaler Ebene immer mehr ausbreiten. Was wir jetzt dringend brauchen, ist ein QRNG-System - eine quantenbasierte Lösung, die einen Hack direkt am Ursprungsort verhindert. Wir arbeiten unermüdlich daran, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das sowohl skalierbar als auch kosteneffizient ist.

Hier einige Angaben von ResearchAndMarkets.com:

Der internationale Markt für Cybersicherheit wird bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf über 330 Milliarden US-Dollar anwachsen. Cybersicherheit wird für Organisationen zu einem strategischen Gebot der Stunde, da die Vermeidung von Datenleaks im Anschluss an aufsehenerregende Datendiebstähle und -angriffe immer mehr in den Blickpunkt rückt. Die globalen Ausgaben für Cybersicherheit sind im Steigen begriffen, da es immer schwieriger wird, mit der Zunahme von Cyberkriminalität und Malware-Angriffen auf Regierungen, Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen sowie Gesundheitsorganisationen Schritt zu halten. Die Akzeptanz von Cybersicherheitslösungen wird mit dem zunehmenden Ausbau des Internets in Entwicklungs- und Industrieländern sehr wahrscheinlich weiter steigen. Zudem hat auch die Verbreitung des drahtlosen Netzwerks für mobile Geräte die Datenanfälligkeit erhöht, sodass die Cybersicherheit in jedem einzelnen Unternehmen dieser Welt zu einem fixen Bestandteil geworden ist.

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/04/2327215/28124/en/Growth-Opportunities-in-the-Global-Cyber-Security-Market-to-2027-Growing-Cyber-Attacks-and-Remote-Work-Drive-Growth-of-Cybersecurity-Needs-Across-Business-Models.html

Über QeM

Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, der steigenden Nachfrage nach erschwinglicher Hardware-Sicherheit für vernetzte Geräte Rechnung zu tragen. Die patentierte Lösung für einen Quanten-Zufallszahlengenerator macht sich die inhärente Unvorhersehbarkeit der Quantenmechanik zunutze und verspricht mehr Sicherheit zum Schutz von hochwertigen Anlagenteilen und kritischen Systemen.

Das Unternehmen will vor allem die Hochwertbereiche Finanzdienstleistungen, Blockchain-Anwendungen, cloudbasierte IT-Sicherheitsinfrastruktur, klassifizierte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme, sichere Geräteverschlüsselung (IOT, Automotive, Unterhaltungselektronik) sowie Quantenkryptografie ins Visier nehmen.

