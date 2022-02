IRW-News: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis erhält von einem bestehenden Kunden einen 4-Millionen-Dollar-Auftrag für das erste von drei 10-Tonnen-Drosrite-Systemen

IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis erhält von einem bestehenden Kunden einen 4-Millionen-Dollar-Auftrag für das erste von drei 10-Tonnen-Drosrite-Systemen

MONTREAL, QUEBEC (2. Februar 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen spezialisiert ist, freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 7. Juni 2021 - https://www.pyrogenesis.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-06-07-PyroGenesis-Announces-Receipt-of-an-LOI-for-Three-10-Ton-DROSRIT.pdf heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit einem bestehenden Kunden (der Kunde) eine Vereinbarung (der Vertrag) zum Ankauf des ersten von drei Drosrite-Systemen mit einer Verarbeitungskapazität von jeweils 10.000 Tonnen pro Jahr (10-Tonnen-System) unterzeichnet hat. Der Vertragswert beträgt 3 Millionen US-Dollar (rund 4 Millionen CAD). Der Name des Kunden bleibt aus wettbewerbsrechtlichen und vertraulichen Gründen anonym.

Der Vertragsabschluss resultiert aus einer Absichtserklärung (LOI), die der bestehende Kunde am 7. Juni 2021 https://www.pyrogenesis.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-06-07-PyroGenesis-Announces-Receipt-of-an-LOI-for-Three-10-Ton-DROSRIT.pdf unterzeichnete. Darin stellte er den Ankauf von drei 10-Tonnen-Systemen in Aussicht, um die Zunahme der Gesamtkapazitäten bei der Verarbeitung seiner Krätzerückstände abarbeiten zu können. Der Kunde erweitert (die Anlagenerweiterung) seine Aluminiumverarbeitungsanlagen (die Betriebsanlage) und rechnet daher mit einem Verarbeitungsbedarf von zusätzlich 30.000 Tonnen Krätzerückständen pro Jahr.

Die Anlage wird voraussichtlich im April 2022 in Betrieb gehen. PyroGenesis rechnet damit, dass das erste System der Anlagenerweiterung innerhalb von 6-8 Monaten nach Eingang der Anzahlung geliefert werden kann. In der Bestellung wird außerdem bestätigt, dass das zweite System zum gleichen Preis wie das erste angekauft wird, sobald die Betriebsanlage des Kunden erfolgreich hochgefahren wurde und den spezifischen internen Projektanforderungen der Anlagenerweiterung in puncto Leistung und Qualität entspricht. Bei der Anlagenerweiterung kommen andere Leistungs- und Qualitätsanforderungen zum Tragen als bei der Betriebsanlage. Preis und Liefertermin des dritten Systems müssen noch entsprechend fixiert werden. Der Kunde hat dem Unternehmen nicht mitgeteilt, wann er die Leistungsanforderungen für die Anlagenerweiterung bestätigen wird.

Dieser Auftrag ist eine weiterer Beweis für unseren aktuellen Erfolg bei der Einführung unserer Umwelttechnologien in der Aluminiumindustrie, meint Herr P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. Das Drosrite-Angebot von PyroGenesis ermöglicht den Schmelzhütten nicht nur, ihren Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten, sondern auch ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Mit dieser Bestellung sind nun insgesamt dreizehn unserer Drosrite-Systeme für die gewerbliche Nutzung entweder in Vollbetrieb, wurden bereits ausgeliefert oder stehen kurz vor der Auslieferung. Sobald alle Systeme in Vollbetrieb sind, rechnen wir mit wiederkehrenden Einnahmen aus den Verträgen für die laufende Wartung und Bereitstellung von Ersatzteilen.

Das Drosrite-System von PyroGenesis ist ein salzfreies, kostengünstiges und nachhaltiges Verfahren zur Maximierung der Metallausbeute aus Krätzerückständen, bei denen es sich um Abfallprodukte aus der metallurgischen Industrie handelt. Es bietet den Aluminiumverarbeitungsbetrieben eine wirtschaftliche und umweltverträgliche Lösung für die Behandlung ihrer Krätzerückstände (ein Abfallprodukt, das wertvolles Metall enthält). So wird eine Deponierung der Rückstände vermieden und gleichzeitig ein Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen geleistet. Das Verfahren von PyroGenesis verhindert kostspielige Metallverluste und reduziert gleichzeitig den CO2-Ausstoß und Energieverbrauch einer Schmelzanlage, was eine beeindruckende Kapitalrentabilität ermöglicht.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

