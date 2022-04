IRW-News: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis bestätigt erfolgreiche Standortabnahmeprüfung von drei in Betrieb befindlichen Drosrite-Systemen

IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis bestätigt erfolgreiche Standortabnahmeprüfung von drei in Betrieb befindlichen Drosrite-Systemen

MONTREAL, Quebec - 25. April 2022 - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich, unter Bezugnahme auf die heutige Pressemeldung von Drosrite International LLC bestätigen zu können, dass die vom Unternehmen entwickelte Technologie zur Gewinnung von Aluminiumschlacke (DROSRITE) in der Firma Maaden Aluminum (der Schmelzbetrieb oder Endnutzer), einem Joint-Venture-Unternehmen mit Alcoa, erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Maaden Aluminum ist einer der größten Primäraluminiumproduzenten der Welt und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von über 7 Milliarden US-Dollar.

Alle von Drosrite International ausgelieferten DROSRITE-Systeme werden in den Vereinigten Staaten hergestellt.

Die heutigen Ergebnisse sind, wie schon Drosrite International erklärt hat, in der Tat ein beachtlicher Erfolg, da sie einer Validierung der DROSRITE-Technologie im großen Maßstab bei einem bedeutenden Primäraluminiumproduzenten gleichkommen, stellt P. Peter Pascali, CEO und President von PyroGenesis, klar.

Der heute von Drosrite International bekannt gegebene Erfolgs-Meilenstein betrifft eine Erstbestellung von sieben Drosrite-Systemen, von denen die ersten drei die Abnahmeprüfung vor Ort bestanden haben und vollständig in Betrieb genommen wurden. Die restlichen vier wurden bereits hergestellt und warten derzeit auf den Endversand laut Angaben des Endnutzers.

Der nächste große Meilenstein ist die Auslieferung der nächsten vier Systeme an denselben Schmelzbetrieb.

Die Tatsache, dass unser System zur salzfreien Rückgewinnung von Aluminiumschlacke erstmals bei einem Primäraluminiumproduzenten zum Einsatz kommt, ist eine neuerliche Bestätigung unserer DROSRITE-Technologie und ebnet uns den Weg für eine weitere Expansion, fügt Herr Pascali hinzu. Tatsächlich erhalten wir derzeit enormes Echo aus der Branche und bekommen aufgrund dieses Erfolgs zusätzliche Anfragen von anderen Primäraluminiumproduzenten in der Golfregion.

In dieser herausfordernden Zeit, in der makroökonomische, geopolitische und energiepolitische Faktoren sowie Lieferkettenaspekte den ohnehin schon angespannten Aluminiummarkt weiter verschärft haben, ist es für Erzeuger von Primäraluminium wichtiger denn je, an Technologien heranzukommen, mit denen sie ihre Produktion so effizient wie nur möglich gestalten können, so Pascali weiter. Mit den DROSRITE-Metallrückgewinnungslösungen von PyroGenesis wird ein firmeninterner Nutzen innerhalb der Produktionsabläufe erzielt und dabei wertvolles Aluminium direkt am Entstehungsort rückgewonnen und in den Prozess rückgeführt.

Darüber hinaus berichtet das Unternehmen, dass infolge der Inbetriebnahme dieser drei Systeme nun Aluminiumschlackerückstände anfallen, die, wie das Unternehmen bereits in einer Pressemeldung vom 27. September 2021 festgestellt hat, in Zukunft verarbeitet und in margenstarke chemische und metallurgische Produkte umgewandelt werden können.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

