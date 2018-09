IRW-News: Pure Global Cannabis Inc.: Pure Global Cannabis meldet Notierung an deutschen Börsen

IRW-PRESS: Pure Global Cannabis Inc.



: Pure Global Cannabis meldet Notierung an deutschen Börsen

Toronto (Ontario), 5. September 2018. Pure Global Cannabis Inc. (TSX-V: PURE, OTC: PRCNF) (Pure Global, PURE oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes, wachstumsorientiertes Biowissenschafts-Cannabisunternehmen, meldete heute, dass seine Aktien nunmehr unter der WKN A2JQ26 und dem Kürzel 1QS an den Börsen von Berlin, München und Stuttgart notieren. Das Unternehmen geht davon aus, schon bald auch an der Frankfurter Börse zu notieren. Die Aktien des Unternehmens notieren unter dem Kürzel PURE weiterhin an der TSX-V sowie unter dem Kürzel PRCNF auf dem OTC-Markt in den USA.

Das Unternehmen hat auch bekannt gegeben, dass es die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (die DGWA - www.dgwa.org), ein europäisches Boutique-Investment- und -Finanzmarkt-Beratungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt (Deutschland) damit beauftragt hat, die bestehende Notierung des Unternehmens in Deutschland zu unterstützen. Die DGWA, ein renommiertes Investmentbanking-Boutique-Unternehmen mit Niederlassungen in Frankfurt und Berlin, wird Pure Global bei der Erweiterung seines Profils in der globalen Investment-Community in Europa unterstützen.

Die Notierung in Deutschland ist ein bedeutsamer Meilenstein für Pure Global, zumal wir unsere internationale Präsenz in der Investment-Community erweitern. Dies wird es europäischen Investoren ermöglichen, am kontinuierlichen Wachstum und an der Expansion von PURE teilzuhaben, sagte Malay Panchal, President und CEO von Pure Global. Pure Global Cannabis befindet sich in einer günstigen Lage, um in der EU und auf dem globalen Cannabismarkt zu wachsen, da immer mehr Länder neue Cannabisbestimmungen einführen.

Stefan Müller ist der CEO und Founder der DGWA. Als ausgebildeter Bankkaufmann begann er seine Karriere bei der Dresdner Bank AG, wo er als Senior Vice President of Global Equity Trading tätig war. Er hatte mehrere leitende Positionen bei der Equinet AG, dem Bankhaus Sal Oppenheim (der damals größten europäischen Privatbank) als Head of Global Proprietary Trading sowie als Managing Partner bei der Proprietary Partners AG, einem Hedgefonds-Beratungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, inne.

Die DGWA berät unterschiedliche Unternehmen, Investoren, Institutionen und bundesstaatliche Organisationen hinsichtlich deren Investmentstrategie.

Hinsichtlich der Beauftragung der DGWA sagte Herr Müller:

Die DGWA freut sich, mit dem Team von Pure Global zusammenzuarbeiten, das seine Präsenz auf dem europäischen Markt erweitert. In Europa besteht großes Interesse an regulierten medizinischen Cannabisunternehmen und wir sind davon überzeugt, dass Pure Global Cannabis heute zu den attraktivsten börsennotierten Unternehmen zählt. Pure Global Cannabis wird für private, institutionelle und strategische europäische Investoren von Interesse sein, da viele an der globalen Cannabisrevolution teilhaben möchten.

Über Pure Global Cannabis

Pure Global Cannabis Inc. (TSX-V: PURE, OTC: PRCNF) ist ein vertikal integriertes, wachstumsorientiertes Biowissenschafts-Cannabisunternehmen, das von erfahrenen Lieferkettenexperten der Pharma-, Gartenbau- und Verbrauchsgüterbranche geleitet wird. PureSinse Inc., eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, ist ein lizenzierter Hersteller (Licensed Producer) gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ACMPR) und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Herstellung von Cannabisprodukten für den Medizin-, Wellness-, Gesundheits-, Beauty-, Naturheil- und künftig auch für den legalen Anwendermarkt für Erwachsene.

Über die DGWA - www.dgwa.org

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (die DGWA) ist ein deutsches Institut für Asset-Management und ein europäisches Boutique-Investment- und Finanzmarkt-Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in Frankfurt und Berlin (Deutschland). Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs in allen Teilen der Welt eine 25-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Zweitnotierungen und Finanztransaktionen von Unternehmen sowie an der Koordinierung von Informationsveranstaltungen und Aufklärungskampagnen beteiligt.

Um sich in die Adressenliste von Pure Global einzutragen, besuchen Sie bitte www.pureglobal.com. Folgen Sie @pureglobalcanna auf Twitter und Facebook sowie @pureglobalcannabis auf Instagram.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Absichten von Pure Global. Begriffe wie könnte, wird, sollte, erwarten, planen, beabsichtigen, glauben, schätzen, prognostizieren oder potenziell bzw. die verneinte Form oder Variationen dieser Begriffe oder ähnliche Begriffe oder Phrasen werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren, sofern dies möglich ist. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Faktoren sollten mit großer Sorgfalt beachtet werden und die Leser sollten sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management als vernünftig erachtet, kann Pure Global den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und Pure Global ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen über Pure Global kontaktieren Sie bitte:

Stephen Pynn

VP Corporate Development

Telefon: 1-866-899-PURE (7873)

E-Mail: stephen@pureglobal.com

Malay (Mel) Panchal

President und CEO

Telefon: 1-866-899-PURE (7873)

E-Mail: info@pureglobal.com

Weder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX-V) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

