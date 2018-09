IRW-News: Pure Global Cannabis Inc.: Pure Global Cannabis gibt Börsengang in Frankfurt bekannt

IRW-PRESS: Pure Global Cannabis Inc.



Pure Global Cannabis gibt Börsengang in Frankfurt bekannt

TORONTO, ONTARIO - 21. September 2018 - Pure Global Cannabis Inc. (TSX.V:PURE; OTC: PRCNF; FRA:1QS) (das Unternehmen oder Pure Global oder PURE) - ein vertikal integriertes, wachstumsorientiertes Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Cannabis - hat heute bekannt gegeben, dass seine Aktien ab sofort auch an der Börse Frankfurt notieren und dort unter der Wertpapierkennnummer WKN:A2JQ26 bzw. unter dem Börsensymbol 1QS gehandelt werden. Die Aktien des Unternehmens bleiben weiterhin auch an der kanadischen Börse TSXV unter dem Börsensymbol PURE und im OTC-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol PRCNF gelistet.

Die Neunotierung der Aktien von Pure Global an der Börse Frankfurt bietet europäischen Anlegern die Möglichkeit, an PUREs ambitioniertem Wachstums- und Expansionskurs teilzuhaben, meint Malay Panchal, President & CEO von Pure Global. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Expansion des Cannabismarktes auf globaler Ebene freuen wir uns schon darauf, unsere internationale Anlegerbasis auszuweiten.

Über Pure Global Cannabis

Pure Global Cannabis Inc. (TSX-V: PURE, OTC: PRCNF; FRAU:1QS) ist ein vertikal integriertes, wachstumsorientiertes Biowissenschafts-Cannabisunternehmen, das von erfahrenen Lieferkettenexperten der Pharma-, Gartenbau- und Verbrauchsgüterbranche geleitet wird. PureSinse Inc., eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, ist ein lizenzierter Hersteller (Licensed Producer) gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ACMPR) und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Herstellung von Cannabisprodukten für den Medizin-, Wellness-, Gesundheits-, Beauty-, Naturheil- und künftig auch für den legalen Anwendermarkt für Erwachsene.

Weitere Informationen

For further information regarding Pure Global, please contact:

Stephen Pynn

VP Corporate Development

Tel: 1-866-899-PURE (7873)

E-Mail: stephen@pureglobal.com

Malay (Mel) Panchal

President & CEO

Tel: 1-866-899-PURE (7873)

E-Mail: info@pureglobal.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Absichten von Pure Global. Begriffe wie könnte, wird, sollte, erwarten, planen, beabsichtigen, glauben, schätzen, prognostizieren oder potenziell bzw. die verneinte Form oder Variationen dieser Begriffe oder ähnliche Begriffe oder Phrasen werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren, sofern dies möglich ist. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Faktoren sollten mit großer Sorgfalt beachtet werden und die Leser sollten sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management als vernünftig erachtet, kann Pure Global den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und Pure Global ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44660

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44660&tr=1

