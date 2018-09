IRW-News: Pure Global Cannabis Inc.: Pure Global Cannabis bringt 10 Mio. $-Finanzierung zum Abschluss

IRW-PRESS: Pure Global Cannabis Inc.



: Pure Global Cannabis bringt 10 Mio. $-Finanzierung zum Abschluss

TORONTO, ONTARIO - 17. September 2018 - Pure Global Cannabis Inc. (TSX.V:PURE; OTC: PRCNF) (das Unternehmen oder Pure Global) - ein vertikal integriertes, wachstumsorientiertes Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Cannabis - freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 15. August 2018 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung mit Beteiligung eines Brokerkonsortiums unter der Leitung von Eventus Capital Corp., einschließlich PI Financial Corp., durchgeführt hat. Im Rahmen der Platzierung wurden Wandelschuldverschreibungseinheiten (die Wandelschuldverschreibungseinheiten) des Unternehmens begeben, um einen Bruttoerlös von 10 Millionen Dollar zu generieren (die Platzierung).

Jede Wandelschuldverschreibungseinheit besteht aus einem Nennbetrag in Höhe von insgesamt 1.000 Dollar, der sich aus 8 % vorrangigen, besicherten Wandelschuldverschreibungen von Pure Global (die Wandelschuldverschreibungen) sowie 1.429 Warrants (die Warrants) zusammensetzt. Die Wandelschuldverschreibungen werden 36 Monate nach dem Abschlussdatum der Platzierung (Abschlussdatum) fällig und können nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum zu einem beliebigen, vom Inhaber gewählten Zeitpunkt in Stammaktien von Pure Global zum Umwandlungspreis von 0,35 $ pro Aktie (der Umwandlungspreis) umgewandelt werden. Darüber hinaus kann das Unternehmen ab einem Zeitraum von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum - durch schriftliche Ankündigung unter Wahrung einer Frist von 30 Tagen - die Umwandlung des gesamten Nennbetrags der dann noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zum Umwandlungspreis erzwingen, falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien von Pure Global an 10 Handelstagen hintereinander über 0,65 $ liegt. Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie von Pure Global zum Preis von 0,45 $ pro Aktie.

Der Nettoerlös aus der Platzierung soll in erster Linie dazu dienen, die Übernahme von 60 % der Besitzanteile (die Übernahme) von Sativa Nativa S.A.S. (Sativa Nativa), einem kolumbianischen Tochterunternehmen von Avicanna Inc. (Avicanna), zu finanzieren. Der Abschluss der Übernahme ist an die für eine Investition dieser Art üblichen Bedingungen gebunden. Dazu zählen unter anderem der positive Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden - so auch jene der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange - und die entsprechenden Bewilligungen in Kolumbien und Kanada. Sollte die Übernahme nicht zum Abschluss gebracht werden, plant das Unternehmen, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Finanzierung anderweitiger Übernahmechancen, organischer Wachstumsinitiativen sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 18. Januar 2019 endet.

Über Pure Global Cannabis

Pure Global Cannabis Inc. (TSX-V: PURE, OTC: PRCNF) ist ein vertikal integriertes, wachstumsorientiertes Biowissenschafts-Cannabisunternehmen, das von erfahrenen Lieferkettenexperten der Pharma-, Gartenbau- und Verbrauchsgüterbranche geleitet wird. PureSinse Inc., eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, ist ein lizenzierter Hersteller (Licensed Producer) gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ACMPR) und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Herstellung von Cannabisprodukten für den Medizin-, Wellness-, Gesundheits-, Beauty-, Naturheil- und künftig auch für den legalen Anwendermarkt für Erwachsene.

Um sich in die Adressenliste von Pure Global einzutragen, besuchen Sie bitte www.pureglobal.com. Folgen Sie @pureglobalcanna auf Twitter und Facebook sowie @pureglobalcannabis auf Instagram.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Absichten von Pure Global. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten u.a. Aussagen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, den Erwerb einer Beteiligung an Sativa Nativa S.A.S. abzuschließen, und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Begriffe wie könnte, wird, sollte, erwarten, planen, beabsichtigen, glauben, schätzen, prognostizieren oder potenziell bzw. die verneinte Form oder Variationen dieser Begriffe oder ähnliche Begriffe oder Phrasen werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren, sofern dies möglich ist. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Faktoren sollten mit großer Sorgfalt beachtet werden und die Leser sollten sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management als vernünftig erachtet, kann Pure Global den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und Pure Global ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen

For further information regarding Pure Global, please contact:

Stephen Pynn

VP Corporate Development

Tel: 1-866-899-PURE (7873)

E-Mail: stephen@pureglobal.com

Malay (Mel) Panchal

President & CEO

Tel: 1-866-899-PURE (7873)

E-Mail: info@pureglobal.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

