IRW-News: Pure Extraction Corp.: Pure Extraction ändert Namen in First Hydrogen Corp.

IRW-PRESS: Pure Extraction Corp.: Pure Extraction ändert Namen in First Hydrogen Corp.

Vancouver, B.C., 5. Oktober 2021 - Vancouver, British Columbia - Pure Extraction Corp. hat seinen Namen in First Hydrogen Corp. geändert, um den Geschäftsinhalt des Unternehmens besser zum Ausdruck zu bringen.



Mit Börsenöffnung am Donnerstag, den 7. Oktober 2021 beginnt der Handel mit den Stammaktien von First Hydrogen Corp. an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel FHYD; die Stammaktien von Pure Extraction Corp. werden dekotiert.

Die neue CUSIP des Unternehmens lautet 32057N104, seine neue ISIN CA3205N1042.

Die Namensänderung wurde bereits vom Board of Directors genehmigt und hat alle erforderlichen Genehmigungen von der TSX Venture Exchange erhalten. Es erfolgt keine Zusammenlegung des Aktienkapitals. In Verbindung mit der Namensänderung besteht kein Handelsbedarf für die Aktionäre des Unternehmens.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Director, President, Chief Executive Officer

604-601-2018

Balraj.Mann@firsthydrogen.com / Balraj@pureextraction.ca

