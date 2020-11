IRW-News: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness Ltd. bestellt Kevin Feeney in seinen Beirat

IRW-PRESS: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness Ltd. bestellt Kevin Feeney in seinen Beirat

Toronto, Ontario, 26. November 2020 - Psyched Wellness Ltd. (vormals Duncan Park Holdings Corporation) (CSE:PSYC, OTC Pink: DCNPF) (das Unternehmen oder Psyched) - ein Life-Science-Unternehmen, das auf die handwerkliche Herstellung und den Vertrieb von funktionellen und psychoaktiven Pilzen spezialisiert ist - freut sich bekannt zu geben, dass Kevin Feeney den Beirat des Unternehmens verstärken und das Team bei der Identifizierung von neuen Einsatzmöglichkeiten für Muscimol, den psychoaktiven Wirkstoff in Amanita Muscaria, unterstützen wird.





Als ich von Jeff und David im Zusammenhang mit der Firma Psyched Wellness und ihrem Interesse am therapeutischen Potenzial des allseits bekannten Fliegenpilzes Amanita muscaria kontaktiert wurde, war ich begeistert, erklärt Kevin Feeney. Amanita Muscaria wurde im Laufe der Geschichte immer wieder zur Behandlung von verschiedenen gesundheitlichen Problemen wie Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Schmerzen und Entzündungen verwendet. Obwohl dieser Pilz sowohl in der Schulmedizin als auch in der alternativen Heilkunde größtenteils übersehen wurde, sind seine möglichen Anwendungsbereiche vielfältig und noch weitgehend unerforscht. Sein Einsatz in so unterschiedlichen Gebieten wie der Entzugstherapie bei Alkohol- und Benzodiazepinmissbrauch oder der Linderung kognitiver Beeinträchtigungen in Zusammenhang mit der Lyme-Borreliose und Morbus Alzheimer ist vielversprechend. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit Jeff, David und dem gesamten Team von Psyched Wellness dieses unterschätzte Heilmittel zu erforschen und ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen.

Kevin Feeney, PhD, JD, ist Kulturanthropologe und Anwalt und derzeit als Programmdirektor und Instructor für interdisziplinäre Studien/Sozialwissenschaften an der Central Washington University beschäftigt. Zu seinen primären Forschungsinteressen zählen die Sondierung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Zusammenhang mit dem religiös und kulturell motivierten Einsatz von psychoaktiven Substanzen, mit Schwerpunkt auf Peyote und Ayahuasca, sowie die Erkundung moderner und traditioneller Anwendungsbereiche von Amanita muscaria, wobei hier sein besonderes Augenmerk auf der medizinischen Nutzung und der entsprechenden Aufbereitungsmethoden liegt. Der Experte hat vor kurzem einen Sammelband zu Amanita muscaria (Fly Agaric: A Compendium of History, Pharmacology, Mythology, and Exploration) herausgebracht und kann auf Publikationen in den Fachzeitschriften International Journal of Drug Policy, Journal of Psychoactive Drugs, Human Organization, und Curare sowie in weiteren Büchern und Zeitschriften verweisen (Forschungsartikel und andere Schriftstücke finden Sie unter: https://www.researchgate.net/profile/Kevin_Feeney). Er ist zurzeit Board-Mitglied des Cactus Conservation Institute, das sich dem Studium und der Erhaltung schützenswerter Kakteen widmet, sowie Mitglied des Chacrunas Council for the Protection of Sacred Plants.

Die Erforschung des medizinischen Potenzials von Amanita Muscaria ist uns ein großes Anliegen und die Aufnahme von Kevin in unser Team markiert daher einen wichtigen Entwicklungsschritt im Wachstum unseres Unternehmens, meint CEO Jeff Stevens. Seine Erfahrungen mit der Untersuchung psychoaktiver Substanzen im Allgemeinen und Amanita Muscaria im Besonderen sind der Schlüssel zur Identifizierung neuer bzw. neuartiger Nutzungsmöglichkeiten des Wirkstoffs für verschiedenste Gesundheits- und Wellness-Anwendungen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestimmten Beratern und Konsulenten 750.000 Optionen zum Ausübungspreis von 0,185 Dollar gewährt.

Über Psyched Wellness Ltd.:

Psyched Wellness Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das sich dem Vertrieb von Produkten auf Basis von Pilzen und den dazugehörigen abgepackten Verbrauchsgütern widmet. Ziel des Unternehmens ist die Herstellung von Produkten aus Pilzen in Premiumqualität, die das Potenzial haben, sich zu einer führenden nordamerikanischen Marke in der neuen Produktkategorie der funktionellen Lebensmittel zu entwickeln. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von wasserbasierten Extrakten, Tees und Kapseln, die aus dem Fliegenpilz (Amanita muscaria) gewonnen werden und drei Gesundheitszielen dienen: Stressabbau, Entspannung und Unterstützung eines erholsamen Schlafs.

