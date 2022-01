IRW-News: Prospect Ridge Resources Corp. : Prospect Ridge Resources meldet Pläne für 2022 und gibt einen zusammenfassenden Jahresrückblick auf 2021 bekannt

IRW-PRESS: Prospect Ridge Resources Corp. : Prospect Ridge Resources meldet Pläne für 2022 und gibt einen zusammenfassenden Jahresrückblick auf 2021 bekannt

Prospect Ridge Resources meldet Pläne für 2022 und gibt einen zusammenfassenden Jahresrückblick auf 2021 bekannt, der zwei größere Konzessionsakquisitionen, mehrere bohrbereite Zielgebiete, 6 Zonen mit Goldgehalten von bis zu 117 g/t und Silbergehalten von bis zu 4.740 g/t, die Beschaffung von bis dato über 8,5 Millionen Dollar, die Aufnahme in den OTCQB und die Ernennung von Michael Iverson zum CEO und Director umfasst

Vancouver - 10. Januar 2021 - Prospect Ridge Resources Corp. (das Unternehmen, Prospect Ridge oder wir) (CSE: PRR) (OTC: PRRSF) (FWB: OED) gibt die Pläne des Unternehmens für das Jahr 2022 und einen Jahresrückblick auf 2021 bekannt.

Das Jahr 2022 hat für das Unternehmen nach einem erfolgreichen Jahr 2021 mit der Fortsetzung der Prospektionsarbeiten und der Zusammenstellung unserer Daten während des Winters in Vorbereitung auf die Bohrungen begonnen, die sofort nach Erhalt unserer Genehmigungen beginnen sollen. Es wird erwartet, dass die Bohrgenehmigungen in den nächsten Monaten eintreffen werden, und das Unternehmen hat ein Bohrgerät in Bereitschaft, das an mehreren Standorten, die für Bohrungen bereit sind, sofort eingesetzt werden kann. Das Team ist generell sehr begeistert.

Etwa 50 % der Proben aus dem Jahr 2021 stehen noch aus und werden voraussichtlich in den kommenden Monaten kontinuierlich zurückkommen, wobei einige der Proben sichtbares Gold aufweisen. Wir sehen ihnen mit großer Erwartung entgegen und werden sie veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind.

Im Jahr 2021 schloss das Unternehmen zwei große Akquisitionen der Minen Holy Grail und Knauss Creek ab und schuf damit ein Konzessionsgebiet in Bezirksgröße im Norden von British Columbia. Es wurden insgesamt 6 Zonen mit sichtbarem Gold identifiziert, die neue vorläufige Ergebnisse von bis zu 117 Gramm Gold pro Tonne und 4.740 Gramm Silber pro Tonne lieferten. Das Unternehmen ernannte außerdem den Mitbegründer und ehemaligen Chairman von Fortuna Silver Mines Inc., Michael Iverson, zu seinem neuen CEO und Director.

Das Unternehmen ist in erster Linie an der Canadian Securities Exchange notiert, in den Vereinigten Staaten ist es an der OTCQB notiert und in Europa an der Frankfurter Börse. Bis heute hat Prospect Ridge über 8,5 Millionen Dollar beschafft und verfügt über 5,2 Millionen Dollar in der Kasse. In unserem Bezirk gibt es derzeit 14 neue Vorkommen sowie eine frühere, hochgradige Mine, die noch immer in Betrieb ist. Wir sind sehr gespannt und gehen davon aus, dass wir mit unserem ersten Bohrprogramm im Jahr 2022 weiterhin große Erfolge erzielen werden.

Chronologische Höhepunkte für 2021:

- 31. Mai - Aufnahme des Handels an der Canadian Securities Exchange.

- 27. August - Bekanntgabe des Erwerbs des Konzessionsgebietes Holy Grail im Norden von British Columbia. Über 80.000 Hektar mit historischen Minen und Vorkommen.

- 27. August - Michael Iverson, ehemaliger CEO und Chairman von Fortuna Silver Mines Inc., wird zum CEO und Director von Prospect Ridge ernannt.

- 27. September - Bekanntgabe des Abschlusses einer Privatplatzierung von Einheiten von Prospect Ridge in Höhe von 6 Millionen Dollar.

- 29. Oktober - Bekanntgabe von neuen Proben mit bis zu 49,2 Gramm Gold pro Tonne und 311 Gramm Silber pro Tonne.

- 5. November - Bekanntgabe der Zulassung für das elektronische Clearing und die Abrechnung durch The Depositary Trust Company (DTC) in den Vereinigten Staaten.

- 8. November - Bekanntgabe des Erwerbs des Konzessionsgebietes Knauss Creek im Norden von British Columbia mit historischen Gehalten von bis zu 57 Gramm Gold pro Tonne und 205,71 Gramm Silber pro Tonne.

- 16. November - Bekanntgabe von neuen Proben mit bis zu 24,8 Gramm Gold pro Tonne und 252 Gramm Silber pro Tonne.

- 23. November - Bekanntgabe des Abschlusses einer Lidar-Untersuchung über 33.000 Hektar auf dem Konzessionsgebiet Holy Grail.

- 30. November - Bekanntgabe neuer Proben mit bis zu 117 Gramm Gold pro Tonne und 578 Gramm Silber pro Tonne.

- 2. Dezember - Bekanntgabe neuer Proben aus der vierten bestätigten Zone mit bis zu 21,3 Gramm Gold pro Tonne und 38,3 Gramm Silber pro Tonne.

- 3. Dezember - Bekanntgabe der Notierung am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten.

- 6. Dezember - Bekanntgabe von neuen Proben mit bis zu 67,3 Gramm Gold pro Tonne und 116 Gramm Silber pro Tonne.

- 8. Dezember - Bekanntgabe von neuen Proben mit bis zu 30,8 Gramm Gold pro Tonne und 281 Gramm Silber pro Tonne.

- 14. Dezember - Bekanntgabe der 6. bestätigten Zone mit mehreren Gramm Gold und Silber.

- 16. Dezember - Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 1 Dollar/Einheit.

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahres 2021:

- Megalodon-Zone mit bis zu 117 Gramm Gold pro Tonne und 578 Gramm Silber pro Tonne.

- Zone Shock & Awe mit bis zu 49,20 Gramm Gold pro Tonne und 311,0 Gramm Silber pro Tonne.

- Zweiter Probendurchlauf in der Zone Mint 2B mit bis zu 30,8 Gramm Gold pro Tonne und 281 Gramm Silber pro Tonne.

- Erster Probendurchlauf in der Zone Mint 2B mit bis zu 24,8 Gramm Gold pro Tonne und 252 Gramm Silber pro Tonne.

- Zone 4shore mit bis zu 21,3 Gramm Gold pro Tonne und 38,3 Gramm Silber pro Tonne.

Michael Iverson, CEO, erklärt: Wir sind sehr begeistert, das Jahr 2022 in einer so großartigen Position zu beginnen, da viele Zonen hohe Gold- und Silbergehalte aufweisen. Nach über 30 Jahren in der Bergbaubranche bin ich immer noch sehr beeindruckt von all den Meilensteinen, die wir in einem unglaublich produktiven Jahr 2021 erreicht haben. Unser Team wird den Winter über mit den Prospektionsarbeiten fortfahren und im Frühjahr mit den Bohrungen beginnen. Wir warten auch noch auf 50 % der Analyseergebnisse aus dem vergangenen Sommer und werden die Ergebnisse mitteilen, sobald sie eintreffen.

Qualifizierter Sachverständiger

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen oder technischen Informationen wurden von Rein Turna, P.Geol., einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Holy Grail

Das Konzessionsgebiet Holy Grail befindet sich 10 km außerhalb von Terrace und ist 45 km von der Hütte und dem Tiefseehafen entfernt. Das Konzessionsgebiet ist leicht zugänglich und wird von zwei Highways mit CN-Eisenbahnlinien und Hochspannungsleitungen, die das Konzessionsgebiet durchqueren, sowie von einem Netz von Forststraßen begrenzt, das sich über etwa 80 % des Konzessionsgebiets erstreckt, was eine äußerst kosteneffiziente Exploration sowie eine gute Machbarkeit ermöglicht. Einige der wichtigsten Gebiete befinden sich unterhalb der Baumgrenze und können fast das ganze Jahr über bearbeitet werden.

Das Paket Holy Grail in regionaler Größe umfasst nun über 80.000 ha. Das Konzessionsgebiet wurde aufgrund regionaler geologischer, struktureller und geochemischer Ähnlichkeiten ausgewählt, die mit Mineralisierungen 50 km nordwestlich im goldenen Dreieck übereinstimmen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Projekt das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist und die Grenzen des goldenen Dreiecks auf diese umfassende, kaum erkundete Region erweitern wird.

Über Prospect Ridge Resources Corp.

Prospect Ridge Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in British Columbia, dessen Hauptaugenmerk auf die strategische Mineralexploration in Kanada und gleichzeitig auf die Erschließung eines Standorts in British Columbia und Quebec gerichtet ist. Das technische Team und das Management von Prospect Ridge, die zusammen über 100 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration vorweisen können, sind davon überzeugt, dass Holy Grail das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist, und werden die Grenzen des goldenen Dreiecks erweitern, um diese umfassende, kaum erkundete Region zu erfassen.

Kontaktinformationen

Prospect Ridge Resources Corp.

Michael Iverson, Chief Executive Officer

E-Mail: schen@redfernconsulting.ca

Telefon: +1 778-788-4836

488-1090 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 3V7

778-788-4836

