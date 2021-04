IRW-News: ProStar Holdings Inc.: ProStar ist auf dem besten Weg, die Infrastrukturbranche mit einer bahnbrechenden Technologie zu revolutionieren

IRW-PRESS: ProStar Holdings Inc.: ProStar ist auf dem besten Weg, die Infrastrukturbranche mit einer bahnbrechenden Technologie zu revolutionieren

GRAND JUNCTION, Colorado, USA, 31. März 2021 - ProStar Holdings Inc. (ProStar® oder das Unternehmen) (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00), Weltmarktführer für Precision Mapping Solutions® und Entwickler von PointMan®, hat die Markteinführung seines neuesten Produkts angekündigt: PointMan Pro, die modernste Cloud-native und mobile Lösung für Präzisionskartierungen, welche speziell für die Infrastrukturbranche entwickelt wurde.





PointMan Pro ist eine patentierte mobile und cloudbasierte Anwendung, die von einem mobilen Standardgerät das Bauprojekt nahtlos mit dem Büro verbindet und die Möglichkeit bietet, kritische Infrastrukturdaten, die zur Wartung und Instandhaltung von Straßen, Eisenbahnlinien, Pipelines und Versorgungseinrichtungen erforderlich sind, präzise in Echtzeit zu erfassen, aufzuzeichnen, darzustellen und zu verwalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57628/PointManProFinaleVersion-KB_DE-KB_Prcom.001.jpeg

Der Markteinführung von PointMan Pro gingen zwei Jahre Entwicklungszeit, ein beträchtlicher Einsatz von Ressourcen sowie mehrere Monate eingehender Betatests mit ausgewählten und vertrauenswürdigen Testern - darunter einige der größten nordamerikanischen Baufirmen und SUE-Firmen (Zivilingenieurbüros für unterirdische Versorgungsleitungen) - voraus.

ProStar wählte eine Reihe von Firmen aus, die auf den Bau und die Wartung kritischer Infrastrukturen spezialisiert waren. Sie sollten die neue Anwendung implementieren und wertvolle Rückmeldungen sowie Anforderungsprofile liefern, damit viele der gängigen, aber ineffizienten, antiquierten und fragmentierten Geschäftspraktiken endlich ersetzt werden können.

Zusätzlich zu den vertrauenswürdigen Testern brachten auch Regierungsbehörden, weltweit führende Gerätehersteller, 811-Rufzentralen, Verkehrsministerien, Gesetzgeber und andere staatliche und bundesstaatliche Behörden zahlreiche Anforderungen an die wichtigsten Merkmale und Funktionen von PointMan Pro ein.

PointMan Pro eliminiert und rationalisiert veraltete Arbeitsabläufe sowie Altgeräte und übermittelt geschäftskritische Daten in Echtzeit an alle Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Vor der Einführung von PointMan Pro waren die Prozesse zur Erfassung und Weitergabe von Daten sehr aufwändig und erforderten erhebliche Investitionen in Software, Hardware sowie dedizierte Ressourcen.

Zudem dauerte die Datenerfassung oft mehrere Tage oder gar Wochen, was zu erheblichen Verzögerungen führte und es unmöglich machte, zeitnah geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Solche Verzögerungen kosten viel Geld und bergen für die Öffentlichkeit, die Arbeiter und die Umwelt ein hohes Risiko.

PointMan Pro wird die Branche von Grund auf verändern. Isolierte und uneinheitliche Geschäftspraktiken, die seit Jahrzehnten in Gebrauch sind, werden damit komplett modernisiert und rationalisiert, sagt Page Tucker, CEO und Gründer von ProStar. Ab heute spielt es keine Rolle mehr, ob man eine kleine Vermessungsfirma mit nur einer Handvoll Mitarbeitern, eine Gemeinde in einem abgelegenen ländlichen Gebiet mit begrenzten Ressourcen oder ein Fortune-500-Unternehmen ist - PointMan Pro bietet der Geoinformationsbranche ab sofort die präziseste, flexibelste, skalierbarste und kostengünstigste Kartierungslösung für jedes Unternehmen. Genauso wie Uber das Transportwesen oder Airbnb die Hotellerie und Beherbergungsbranche revolutioniert hat, haben auch wir eine bessere, schnellere und billigere Lösung entwickelt und stehen nun kurz davor, die gesamte Infrastrukturbranche zu transformieren.

PointMan Pro wurde unter Verwendung der modernsten mobilen und cloudbasierten Entwicklungsplattformen, einschließlich Microsoft Xamarin und Amazon Web Services (AWS), entwickelt, um eine nahtlose Systemintegration sowie eine unübertroffene Skalierbarkeit, Flexibilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu erreichen.

PointMan Pro ist von jedem Browser aus zugänglich, der auf einem Standard-Laptop oder einem mobilen Gerät läuft, und unterstützt native Anwendungen auf iOS und Android. PointMan Pro ist einfach zu integrieren und eignet sich für den Einsatz in Unternehmen und Regierungsbehörden jeglicher Größe, überall auf der Welt, in jeder Währung und in jeder Sprache. Das bedeutet, dass die Vision unseres Unternehmens, die Infrastrukturbranche grundlegend zu transformieren, indem wir unsere Präzisionskartierungslösungen für jedermann zugänglich machen und eine globale Expansion erreichen, nun verwirklicht werden kann.

Ich stieg bei ProStar ein, weil ich wirklich beeindruckt davon war, was das Unternehmen geschaffen hatte, welche Kunden es an Land gezogen hatte, von seinem geistigen Eigentum, von seinem Potenzial, eine ganze Branche zu transformieren, die aus meiner Sicht schon lange reif dafür war, erzählt Vasa Dasan, COO von ProStar. Nachdem wir enorm viel Zeit und Ressourcen investiert haben, glauben wir, nun endlich eine mobile Kartierungslösung entwickelt zu haben, die diese ungeheure Chance Wirklichkeit werden lässt.

Über ProStar® (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00)

ProStar® ist ein Weltmarkführer für Precision Mapping Solutions®. ProStars Vorzeigeprodukt, PointMan, wurde als Cloud-native und mobile Anwendung konzipiert und wird als Software as a Solution (SaaS) angeboten. Die Lösungen von ProStar verbinden das Feld nahtlos mit dem Büro und bieten die Möglichkeit, kritische Infrastrukturdaten zu Straßen, Eisenbahnen, Pipelines und Versorgungseinrichtungen in Echtzeit präzise zu erfassen, aufzuzeichnen, darzustellen und zu verwalten.

Die Lösung von ProStar wird von einigen der größten Unternehmen in Nordamerika verwendet, darunter auch Fortune-500-Baufirmen, SUE-Firmen (Zivilingenieurbüros für unterirdische Versorgungsleitungen), Betreiber von Versorgungseinrichtungen und Regierungsbehörden.

ProStar unterhält strategische Geschäftsbeziehungen zu den weltweit führenden Anbietern von Geoinformationstechnologien, Datenerfassungsgeräteherstellern und deren Händlernetzwerken, darunter Trimble®, Juniper® Systems, Bad Elf, Vivax-Metrotech, Radiodetection® und Subsite® Electronics.

Das Unternehmen hat erhebliche Summen in den Aufbau eines umfangreichen Portfolios an geistigem Eigentum investiert, das mittlerweile 19 erteilte Patente in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie eine Reihe von Patentanmeldungen umfasst. Die Patente dienen dem Schutz der Methoden und Systeme, die für die digitale Erfassung, Aufzeichnung, Organisation, Verwaltung, Verteilung und Darstellung der exakten Position kritischer Infrastruktureinrichtungen, einschließlich unterirdischer Versorgungsleitungen und Pipelines, erforderlich sind.

Das Führungsteam von ProStar verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von privaten und börsennotierten Technologieunternehmen, zu denen sowohl Startups als auch Fortune-500-Größen zählen. Zum Führungsteam gehören Vasa Dasan, der frühere CTO von Sun Microsystems, Carl Lashua, vormals Chief Information Officer von HSBC (Kanada und Europa), sowie die ehemalige Disney-Führungskraft Matthew Breman.

