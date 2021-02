IRW-News: ProStar Holdings Inc.: ProStar beruft Rob Martindale vom Verkehrsministerium von Colorado in seinen technischen Beirat

IRW-PRESS: ProStar Holdings Inc.: ProStar beruft Rob Martindale vom Verkehrsministerium von Colorado in seinen technischen Beirat

Grand Junction, Colorado, 10. Februar 2021 -- ProStar Holdings Inc. (ProStar oder das Unternehmen) (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00) gab heute bekannt, dass Rob Martindale in den technischen Beirat von ProStar berufen wurde.





Herr Martindale arbeitet als Programmleiter für die Versorgungsunternehmen und Schienenverkehr (Program Manager of Utilities and Railroads) im Verkehrsministerium des US-Bundesstaates Colorado und dem Colorado Department of Transportation (CDOT). Darüber hinaus ist er auch Administrator für Vorschriften, Richtlinien und Verfahren (Rules, Policies and Procedures). Außerdem ist er Vorsitzender des Technical Council on Utility Mapping, GIS & Data Management der American Association of State Highway Transportation Officials (AASHTO).

Ich freue mich sehr, mit einem zukunftsorientierten Unternehmen wie ProStar zusammenzuarbeiten, erklärte Rob Martindale. Zu Beginn meiner Karriere habe ich mich entschlossen, die Art und Weise zu ändern, wie unsere Branche erdverlegte Versorgungsleitungen verwaltet, und ich glaube, dass mir die Mitarbeit im technischen Beirat von ProStar helfen wird, meine Mission besser zu verwirklichen und gleichzeitig den Bedürfnissen des Colorado Department of Transportation zu dienen.

Der technische Beirat von ProStar bietet eine integrierte Führung und Orientierung, um sicherzustellen, dass die Lösung von ProStar in der Branche führend bleibt und die Standards für die Datenqualität eingehalten werden. Der technische Beirat wird sich mit wichtigen Branchenführern wie Ingenieur- und Vermessungsbüros, Bundesbehörden und Behörden in den einzelnen Staaten, Regulierungsbehörden, Hochschulen und Gremien für Datenstandards austauschen, um deren Anforderungen zu erfassen und die Ausrichtung der ProStar-Lösung zu beeinflussen.

Page Tucker, CEO und Gründer von ProStar, sagte: Ich bin stolz darauf, dass wir weiterhin die führenden Köpfe der Schadenspräventionsbranche für uns gewinnen können, um sicherzustellen, dass alle zukünftigen Entwicklungen die wichtigsten Probleme unserer Interessenvertreter berücksichtigen.

Über ProStar

ProStar hat sich auf die Entwicklung von Präzisionskartierungslösungen spezialisiert. Die Lösung von ProStar ist patentiert, nativ cloudbasiert und mobil und wird als SaaS-Modell mit wiederkehrenden Einnahmen angeboten.

Die Technologie von ProStar wurde entwickelt, um die Geschäftsabläufe aller Branchen zu verbessern, die eine präzise Lokalisierung der unterirdischen Infrastruktur benötigen, einschließlich Versorgungsunternehmen, Öl- und Gasindustrie, Baugewerbe, Ingenieur- und Vermessungswesen, 811 [Anm.: in den USA die Nummer mit Zugriff auf lokale Versorgungsdienste] und Vertragsortung.

Die Technologie von ProStar ermöglicht den Echtzeit-Zugang zu präzisen Ortungsinformationen, wo und wann sie am meisten benötigt werden. Die Kenntnis der Art, des genauen Standorts und des Zustands dessen, was unter der Erdoberfläche liegt, kann die Kosten erheblich senken, die Haftung verringern, den Umweltschutz verbessern und die Produktivität bei Bau- und Wartungsarbeiten erhöhen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.prostarcorp.com.

Ansprechpartner:

Alex Moore

Investor Relations

investorrelations@prostarcorp.com

970-242-4024

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56652

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56652&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74365J1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.