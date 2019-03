IRW-News: Premier Health Group Inc. : Premier Health wird mit Bio Conscious Technologies als Partner eine KI-basierte Patientenfernüberwachung in seine App integrieren

IRW-PRESS: Premier Health Group Inc.



: Premier Health wird mit Bio Conscious Technologies als Partner eine KI-basierte Patientenfernüberwachung in seine App integrieren

Premier Health wird mit Bio Conscious Technologies als Partner eine KI-basierte Patientenfernüberwachung in seine App integrieren

VANCOUVER, British Columbia, 13. März 2019 - Premier Health Group (CSE: PHGI, OTCQB: PHGRF, Frankfurt: 6PH) (das Unternehmen oder Premier Health) - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Ansätze spezialisiert hat, bei denen menschliche Fachkompetenz und modernste Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Bio Conscious Technologies (BCT) zusammenarbeitet, um dessen KI-Technologie (künstliche Intelligenz) bei der Nutzerbasis von Premier Health einzuführen.

Premier Health schließt sich mit BCT zusammen, um mithilfe der eigens von BCT entwickelten KI-Technologie Patienten und Pflegedienstleistern eine verbesserte Überwachung des Verlaufs und ein besseres Management chronischer Erkrankungen wie Diabetes zu bieten.

BCT entwickelt seit 2015 eine Reihe von KI-Algorithmen, die Patienten mit Diabetes eine proaktive und bessere Gesundheitsfürsorge ermöglichen, indem mithilfe von maschinellen Lernverfahren eine genauere Vorhersage ihres zukünftigen Glukosespiegels bereitgestellt wird. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leben 425 Millionen Menschen mit Diabetes. Fehlmanagement bei Diabetes kann gravierende Folgen haben. Der Algorithmus von BCT, DiaBits, erlernt die Physiologie eines Menschen und prognostiziert mithilfe der maschinellen Lerntechnologie, wie sich sein Blutzuckerspiegel auf Grundlage seiner ehemaligen Werte sowie seines Verhaltens und Aktivitätsniveaus im Laufe der Zeit entwickeln wird. BCT hat seine Technologie erfolgreich im BC Childrens Hospital getestet und dabei eine nachgewiesene Genauigkeit von 95 % erzielt. BCT präsentierte außerdem auf der 78. wissenschaftlichen Sitzung der American Diabetes Association. Die Unternehmen werden gemeinsam an der Integration von DiaBits in die patientenzentrierte Gesundheits-App von Premier Health arbeiten.

Die Fernüberwachung von Patienten war von Anfang an ein integraler Bestandteil unserer Telemedizin-App, sagt Dr. Essam Hamza, CEO von Premier Health. Mit DiaBits werden unsere an Diabetes leidenden Patienten ihre Glukosekontrolle deutlich erhöhen und ihre Lebensqualität verbessern können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von BCT, um diese innovative Lösung in unsere umfassende Telemedizin-App zu integrieren.

Es ist uns eine Freude, von Premier Health als Partner für unsere Technologie zur Ferngesundheitsüberwachung ausgewählt worden zu sein, meint Amir Hayeri, CEO von BCT. Durch die Integration der DiaBits-Technologieplattform in die App von Premier Health wird das Rätselraten bei der Diabeteskontrolle vermindert, wodurch die Benutzer mit Diabetes weniger Über- und Unterzuckerungen (Hyperglykämie bzw. Hypoglykämie) erleben und gleichzeitig den Eintritt von Komplikationen hinauszögern. Wir arbeiten auch an der Entwicklung ähnlicher Technologien, die Bluthochdruck oder vorzeitige Wehen bei schwangeren Frauen mit einem Risiko für eine Präeklampsie vorhersagen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Dr. Essam Hamza, MD

Chief Executive Officer

Über Premier Health

Premier Health ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Strategie darin besteht, Geschäftschancen in der globalen Gesundheitsbranche für sich zu nutzen. Wir konzentrieren uns auf innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, bei denen menschliche Fachkompetenz und moderne Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden. Premier Health entwickelt gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen Cloud Practice, das cloudbasierte SAAS-Softwareanwendungen für elektronische Patientenakten anbietet, eine eigene geschützte Technologie für die hochwertige Gesundheitsversorgung, bei der miteinander verbundene Erstversorgungseinrichtungen mit Systemen der Telemedizin und künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden. Wir betreuen derzeit 290 Kliniken, über 3.000 zugelassene Gesundheitsfachkräfte und fast 3 Millionen registrierte Patienten in unserem gemeinsamen wirtschaftlichen Umfeld. Das Team von Premier Health verfügt über ein profundes klinisches, betriebliches und finanzielles Know-how und hat sich mit Leidenschaft einer besseren Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Patienten verschrieben.

Über Bio Conscious Technologies

Bio Conscious Technologies ist ein Gesundheitsanalytikunternehmen. Seine Mission besteht darin, Patienten und Pflegedienstleistern durch intelligente Analytik ein besseres Verständnis und eine bessere Behandlung von Erkrankungen zu bieten. Mit der App von BCT, DiaBits, können Diabetiker ihre Gesundheit stressfrei kontrollieren. Der multivariate Algorithmus erlernt die Physiologie des einzelnen Benutzers und ermöglicht eine Prognose des Blutzuckerspiegels im Laufe der Zeit auf Basis seines Verhaltens und Aktivitätsniveaus. Die Benutzer haben mit DiaBits eine größere Kontrolle über ihre Glukosewerte, weniger Unter- und Überzuckerungen und bessere langfristige Gesundheitsergebnisse.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Premier Health Group Inc.

www.mypremierhealth.com

E-Mail: investors@mypremierhealth.com

PREMIER HEALTH GROUP INC.

440 - 890 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1J9

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46159

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46159&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74052D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.