IRW-News: Premier Health Group Inc. : Premier Health Group Inc. plant, das klinische Angebot für seine Patienten auf Cannabis auszudehnen

Premier Health Group Inc. plant, das klinische Angebot für seine Patienten auf Cannabis auszudehnen

VANCOUVER, British Columbia, 26. November 2018 - Premier Health Group (CSE: PHGI, OTCQB: PHGRF, Frankfurt: 6PH) (das Unternehmen oder Premier Health) - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Ansätze spezialisiert hat, bei denen menschliche Fachkompetenz und modernste Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden - freut sich zu berichten, dass das Unternehmen das Behandlungsspektrums in seinen Erstversorgungseinrichtungen auf Cannabis ausdehnen will.

Das Unternehmen plant die Schaffung eines organisatorischen Rahmens für eine Informationskampagne, die sich an Patienten und Ärzte richten soll, und führt diesbezüglich bereits Gespräche sowohl mit den Regierungsbehörden als auch mit den Unternehmen, die über eine Herstellerlizenz nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) bzw. anderweitige Lizenzen in Zusammenhang mit medizinischem Cannabis verfügen.

In unseren Kliniken werden mehr als 110.000 Patienten aktiv betreut; es ist daher wichtig, diese Patienten optimal mit Informationen zu versorgen, damit sie fundierte Entscheidungen im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familienmitglieder treffen können. Der Hauptzweck dieser Initiative besteht darin, unseren Fachärzten für Familienmedizin das nötige Rüstzeug und Know-how für das Verschreiben von Cannabismedikamenten zu vermitteln bzw. sie in die Lage zu versetzen, Patienten einem geeigneten Spezialisten in unserem Klinikverband zuzuweisen, erklärt Dr. Essam Hamza, CEO von Premier.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen derzeit aktive Maßnahmen, um weitere Ärzte für die medizinische Betreuung in seinen bestehenden Versorgungseinrichtungen sowie einen auf Cannabis spezialisierten Arzt mit einer Lizenz in Kanada einzustellen.

Über Premier Health

Premier Health ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Strategie darin besteht, Geschäftschancen in der globalen Gesundheitsbranche für sich zu nutzen. Wir entwickeln innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, bei denen menschliche Fachkompetenz und moderne Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden. Dieses System wird sich letztendlich zum Goldstandard in der Behandlung an Zielstandorten weltweit entwickeln. HealthVue, das Tochterunternehmen von Premier Health, hat sich darauf spezialisiert, eine eigene geschützte Technologie für die hochwertige Gesundheitsversorgung zu entwickeln, bei der untereinander verbundene Erstversorgungseinrichtungen mit Systemen der Telemedizin und künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden. Wir betreuen derzeit mehr als 100.000 aktive Patienten und planen, die Steigerung der Patientenzahlen sowohl im Inland als auch im internationalen Ausland zu forcieren. Das HealthVue-Team konnte bereits zahlreiche Unternehmen im Gesundheits- und Technologiesektor erfolgreich bei der Steigerung ihres Unternehmenswertes unterstützen. Das Führungsteam verfügt über ein profundes klinisches, finanzielles und betriebliches Know-how und hat sich mit Leidenschaft einer besseren Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Patienten verschrieben.

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Premier Health im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählt auch die Umsetzung der an die Aktionäre gerichtete Kommunikationsinitiative und deren Zeitplan. Obwohl Premier Health annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und Premier Health ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

