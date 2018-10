IRW-News: Premier Health Group Inc. : Premier Health Group Inc.-Tochter HealthVue wählt Reliq Health Technologies zum exklusiven Technologiepartner für die Entwicklung einer Telemedizin-App für mehr als 100.000 Patienten

IRW-PRESS: Premier Health Group Inc. : Premier Health Group Inc.-Tochter HealthVue wählt Reliq Health Technologies zum exklusiven Technologiepartner für die Entwicklung einer Telemedizin-App für mehr als 100.000 Patienten

Premier Health Group Inc.-Tochter HealthVue wählt Reliq Health Technologies zum exklusiven Technologiepartner für die Entwicklung einer Telemedizin-App für mehr als 100.000 Patienten

VANCOUVER, British Columbia, 11. Oktober 2018 - Premier Health Group (CSE: PHGI, OTCQB: PHGRF, Frankfurt: 6PH) (das Unternehmen oder Premier Health) - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Ansätze spezialisiert hat, bei denen menschliche Fachkompetenz und modernste Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden - freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Reliq Health Technologies Inc. (Reliq) (TSXV: RHT oder OTCQB: RQHTF) als exklusiver Technologiepartner ausgewählt wurde.



Reliq wird Premiers Tochterunternehmen HealthVue und seine Erstversorgungseinrichtungen mit einer auf die Marke HealthVue abgestimmten telemedizinischen Fernüberwachungs- & KI-Lösung ausstatten, die vom klinischen Personal und von mehr als 100.000 aktiven Patienten genutzt wird.

Wir freuen uns sehr, von Premier Health Group als exklusiver Technologiepartner für seine HealthVue Clinics ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns darauf, HealthVue dabei zu unterstützen, sich als Technologieführer in der medizinischen Grundversorgung zu positionieren, meint Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. Durch die Einbindung der Reliq-Technologieplattform in die Versorgungseinrichtungen des Unternehmens kann HealthVue eine bessere und bequemere Erstversorgung anbieten und damit sein Ziel - eine rasche Steigerung der Patientenzahlen und der Einnahmen aus der Behandlungspraxis - realisieren. Reliq und HealthVue werden sich die neuen Einnahmen aus der Behandlungspraxis, die durch die Implementierung dieser Technologieplattform generiert werden, teilen. Dass wir mit dieser Partnerschaft unsere Nutzerbasis in British Columbia und auch in Australien (dort haben wir vor kurzem den Einsatz unserer Piloten angekündigt) erweitern konnten, bestätigt die enorme Bedeutung unserer Lösung in den unterschiedlichsten klinischen Anwendungsbereichen, Ländern und Gesundheitssystemen.

Mit der HealthVue-Patientenapp, die von der Reliq Health-Technologieplattform unterstützt wird, können Patienten Behandlungstermine buchen, ihren Hausarzt oder einen Facharzt über telemedizinische Einrichtungen konsultieren, ihre eigenen Befunde einsehen, mit dem klinischen Personal und Apothekenpersonal chatten, neue Verschreibungen einreichen und Gesundheitsdaten, die sie selbst zuhause erfassen, an ihr Pflegeteam von HealthVue übermitteln, erklärt Dr. Essam Hamza, MD, CEO von HealthVue. Telemedizinische Behandlungstermine werden in einigen Provinzen bereits von der Krankenkasse bezahlt, weshalb den Patienten für dieses Service keine Zusatzkosten entstehen. In der Endphase werden wir den Patienten dieses Service rund um die Uhr anbieten können. Die Technologiekomponente unserer Praxis ist leicht skalierbar, kostengünstig und mit hohen Margen verbunden; damit sind wir in der Lage, den Ausbau unserer Geschäftstätigkeit zu forcieren und den Unternehmenswert deutlich zu steigern.

HealthVue geht davon aus, dass die Freigabe der ersten Version der App für die Patienten im 4. Quartal 2018 erfolgen wird.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Dr. Essam Hamza, MD

Chief Executive Officer

Über Premier Health

Premier Health ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Strategie darin besteht, Geschäftschancen in der globalen Gesundheitsbranche für sich zu nutzen. Wir entwickeln innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, bei denen menschliche Fachkompetenz und moderne Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden. Dieses System wird sich letztendlich zum Goldstandard in der Behandlung an Zielstandorten weltweit entwickeln. HealthVue, das Tochterunternehmen von Premier Health, hat sich darauf spezialisiert, eine eigene geschützte Technologie für die hochwertige Gesundheitsversorgung zu entwickeln, bei der untereinander verbundene Erstversorgungseinrichtungen mit Systemen der Telemedizin und künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden. Wir betreuen derzeit mehr als 100.000 aktive Patienten und planen, die Steigerung der Patientenzahlen sowohl im Inland als auch im internationalen Ausland zu forcieren. Das HealthVue-Team konnte bereits zahlreiche Unternehmen im Gesundheits- und Technologiesektor erfolgreich bei der Steigerung ihres Unternehmenswertes unterstützen. Das Führungsteam verfügt über ein profundes klinisches, finanzielles und betriebliches Know-how und hat sich mit Leidenschaft einer besseren Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Patienten verschrieben.

Über Reliq Health Technologies

Reliq Health Technologies ist ein in der Gesundheitsbranche tätiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Softwarelösungen für das öffentliche Gesundheitswesen spezialisiert hat. Reliqs effiziente Plattform iUGO Care unterstützt die Koordination in der Krankenpflege und die öffentliche Gesundheitsversorgung. Die Plattform iUGO Care integriert tragbare Geräte, Sensoren, Voice-Technologie und intuitive mobile Apps sowie Nutzerschnittstellen auf Desktops für die Anwendung durch Patienten, Kliniker und Verwaltungspersonal im Gesundheitswesen. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung der Patienten sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT und im OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF gehandelt.

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Premier Health im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählt auch die Umsetzung der an die Aktionäre gerichtete Kommunikationsinitiative und deren Zeitplan. Obwohl Premier Health annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und Premier Health ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Premier Health Group Inc.

www.healthvue.com

E-Mail: investors@healthvue.com

PREMIER HEALTH GROUP INC.

440 - 890 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1J9

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44853

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44853&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74052D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.